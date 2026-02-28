ΘΕΑΤΡΟ
- Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 6μ.μ. & 9μ.μ. Η επιτυχημένη ισπανική ταινία «Ο αόρατος επισκέπτης» μεταφέρεται στο σανίδι σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου και παρουσιάζεται στην Κύπρο, με πρωταγωνίστρια την Κάτια Δανδουλάκη κι ένα θίασο εκλεκτών ηθοποιών. Κυριακή 1η Μαρτίου 6μ.μ. & 9μ.μ. Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, Τρίτη 3 Μαρτίου 9μ.μ., Τετάρτη 4 Μαρτίου 6μ.μ. & 9μ.μ. Πέμπτη 5 Μαρτίου 9μ.μ. Εισιτήρια ticketmaster.cy & ACS COURIER
- Λευκωσία, Ξενοδοχείο MAP, Σουίτα 504. Στον 5ο όροφο του ξενοδοχείου MAP στη Λευκωσία η Alpha Square και ο Ανδρέας Αραούζος παρουσιάζουν τον 45-λεπτο μονόλογο του Αμερικανού Νιλ ΛαΜπιούτ «Ιφιγένεια – Millennium Edition». Μέσα στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, ένας άνθρωπος εξομολογείται σε έναν άγνωστο μια πρόσφατη, βαθιά απογοήτευσή του… Επιπρόσθετες παραστάσεις 28/2 μέχρι 8/3, και νέες ώρες: Σάββατα: στις 7.00 μ.μ. & στις 9.00 μ.μ. (χωρίς δείπνο). Κυριακές: στις 7.00 μ.μ. (με δείπνο στις 8.15 μ.μ.) & στις 9.00 μ.μ. (με δείπνο στις 7.15 μ.μ.) Διάρκεια παράστασης: 45 λεπτά. Εισιτήρια: ticketmaster.cy / 77777040 / ACS Courier
- Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο. 8μ.μ. Η κωμωδία του Ρέι Κούνεϊ «Εκτός Ελέγχου!», βραβευμένη με το «Λόρενς Ολίβιε» Καλύτερης Κωμωδίας, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. έως και 14 Μαρτίου. satirikotheatro.com Κατάλληλο για θεατές 12 ετών και άνω. 22312940 – 22421609
- Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το έργο του Τόμας Μπέρνχαρντ «Πριν την Αποχώρηση», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χαραλαμπίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22312940, 22421609
- Λευκωσία, ARTos House, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, 8.30μ.μ. Το έργο «Τούλα», που είναι βασισμένο σε συνεντεύξεις με την εικαστικό Τούλα Λιασή για τα γεγονότα της νεότερης κυπριακής ιστορίας που καθόρισαν τη ζωή και την καλλιτεχνική της δημιουργία επανέρχεται για ένα νέο κύκλο παραστάσεων σε σκηνοθεσία Διομήδη Κουφτερού με την Έλενα Αγαθοκλέους στον ομώνυμο ρόλο. More.com. 96738337.
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα Λατσιά 8.30μ.μ. «Η Κοιμωμένη του Χαλεπά» της Ιρένε Μαραντέι επιστρέφει για μικρό κύκλο παραστάσεων, σε σκηνοθεσία Αντρέα Τηλεμάχου και με τον ίδιο στον ομώνυμο ρόλο. Παραστάσεις Παρασκευή & Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 22 Μαρτίου. Λεμεσός: Παττίχειο Θέατρο 25/2, 8.30μ..μ. Πάφος: Μαρκίδειο Θέατρο, 4/3, 8.30μ.μ. Λάρνακα: Δημοτικό θέατρο Γ.Λυκούργος, 19/3, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOutTickets. Τηλ. 70007721
- Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Η κωμωδία του Ανδρέα Αριστοτέλους «Κρατάς Μυστικό;» σε σκηνοθεσία Χρήστου Γρηγοριάδη παρουσιάζεται από τη Purple Sparrow Productions. Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Λάρνακα, Λύκειο Αραδίππου, Κυριακή 1η Μαρτίου 5.30μ.μ. & Παρασκευή 6 Μαρτίου 8μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Κυριακή 22 Μαρτίου, 5.30μ.μ.Εισιτήρια: SoldOut Tickets, καταστήματα Stephanis, 70001055
- Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι, Λατσιά. Το θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει το έργο της παλαιστίνιας συγγραφέως Ντάλια Τάχα «Keffiyeh/ Made in China», σε σκηνοθεσία της Ελένης Αναστασίου. Κάθε Σάββατο στις 8μ.μ και Κυριακή στις 7μ.μ, έως και 15 Μαρτίου. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 5 Μαρτίου, 8μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Πληροφορίες τηλ. 99251331
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». Η «Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Όουεν Χόρσλεϊ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: thoc.org.cy & ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10π.μ.-1.30 μ.μ. & 4μ.μ.-6μ.μ.)
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». Το τελευταίο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη «Σ’ εσάς που με ακούτε», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Θανάση Γεωργίου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. tickets.thoc.org.cy. 77772717.
- Λευκωσία, Θέατρο Λατσιών. Σάββατο 28/3, 8μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Κυριακή 1 Μαρτίου 5.30μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets
- Λεμεσός, Λανίτειο Θέατρο «Μάριος Τόκας», 7.30μ.μ. Το Γυμνάσιο Καλογεροπούλου ανεβάζει το έργο «Η πεντανόστιμη» της Λένας Διβάνη, στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Δάλι, Κινηματοθέατρο Πανόραμα. 7μ.μ. Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου παρουσιάζει τρία υπέροχα αριστουργήματα των Σμέτανα, Μπετόβεν και Γκριγκ, εμπνευσμένα από την ομορφιά της φύσης και έναν Νορβηγικό λαϊκό θρύλο. Είσοδος Δωρεάν. Πληροφορίες: 22463144.
ΑΝΤΙ-ΣΥΝΕΔΡΙΟ
- Δρούσεια. Ένα αντι-συνέδριο αφιερωμένο στην καλλιέργεια οικολογικής φαντασίας και πειραματικών συνεργασιών είναι το πρώτο PIKNIK, που οργανώνεται στις 27-28 Φεβρουαρίου. Αποτελεί μια φρέσκια πρωτοβουλία του ΜΚΟ Ξαρκής και αποτελείται από ένα πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών από την Κύπρο και το εξωτερικό, το οποίο κορυφώνεται με αυτή τη δημόσια εκδήλωση υπό τη μορφή ενός μεγάλου διήμερου πικ-νικ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, εργαστήρια, αφηγήσεις, εικαστικές και παραστατικές δράσεις.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
- Παραλίμνι, αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Παραλιμνίου–Δερύνειας. Εγκαίνια: 7μ.μ. Φωτογραφική έκθεση του δημοσιογράφου και χειμερινού κολυμβητή Κυριάκου Κυριάκου με τίτλο «365 Ανατολές στον Κάππαρη». Μέχρι 9/3
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
isnotgallery contemporary (99569498). Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3
Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.
Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Κοτσώνη περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιδωτού. Μέχρι 10/3.
Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Έκθεση του ιστορικού Κύπριου ζωγράφου Στέλιου Βότση (1929–2012. Μέχρι 27/2
Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.
Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.
Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.
Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.
NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3
Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3
3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3
125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2
Λάρνακα
Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Η έκθεση «Lefkart VIII» περιλαμβάνει έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο. Μέχρι 13/3
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Scream 7 (σκηνοθεσία Kevin Williamson με τους Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May), Is This Thing On? (σκηνοθεσία Bradley Cooper με τους Will Arnett, Laura Dern, Andra Day), Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ (σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου με τους Μορτ Κλωναράκη, Βαγγέλη Μουρίκη, Φιλίππα Κουτούπα), Charlie The Wonderdog (ταινία animation σε σκηνοθεσία Shea Wageman) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.
ΕΠΙΣΗΣ: La Grazia (σκηνοθεσία Paolo Sorrentino με τους Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque), The Tale of Tsar Saltan (σκηνοθεσία Aleksandr Ptushko με τους Vladimir Andreyev, Larisa Golobkina, Oleg Vidov) – RIO Λεμεσού.
Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Άμεντ» της Κλόι Ζάο η οποία βασίζεται στο βραβευμένο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’ Φάρελ και διηγείται τη συγκλονιστική ιστορία αγάπης που ενέπνευσε τη δημιουργία του διαχρονικού αριστουργήματος του Σαίξπηρ, Άμλετ. Προβολές από 27/2: Καθ 17.30, 20.30 και ΣΚ 20.30 στον κινηματογράφο Πάνθεον Λευκωσίας. Μέχρι 5 Μαρτίου (εκτός Δευτέρας 2 Μαρτίου).