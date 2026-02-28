ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Δάλι, Κινηματοθέατρο Πανόραμα. 7μ.μ. Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου παρουσιάζει τρία υπέροχα αριστουργήματα των Σμέτανα, Μπετόβεν και Γκριγκ, εμπνευσμένα από την ομορφιά της φύσης και έναν Νορβηγικό λαϊκό θρύλο. Είσοδος Δωρεάν. Πληροφορίες: 22463144.

ΑΝΤΙ-ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Δρούσεια. Ένα αντι-συνέδριο αφιερωμένο στην καλλιέργεια οικολογικής φαντασίας και πειραματικών συνεργασιών είναι το πρώτο PIKNIK, που οργανώνεται στις 27-28 Φεβρουαρίου. Αποτελεί μια φρέσκια πρωτοβουλία του ΜΚΟ Ξαρκής και αποτελείται από ένα πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών από την Κύπρο και το εξωτερικό, το οποίο κορυφώνεται με αυτή τη δημόσια εκδήλωση υπό τη μορφή ενός μεγάλου διήμερου πικ-νικ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, εργαστήρια, αφηγήσεις, εικαστικές και παραστατικές δράσεις.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Παραλίμνι, αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Παραλιμνίου–Δερύνειας. Εγκαίνια: 7μ.μ. Φωτογραφική έκθεση του δημοσιογράφου και χειμερινού κολυμβητή Κυριάκου Κυριάκου με τίτλο «365 Ανατολές στον Κάππαρη». Μέχρι 9/3

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

isnotgallery contemporary (99569498). Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Κοτσώνη περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιδωτού. Μέχρι 10/3.

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Έκθεση του ιστορικού Κύπριου ζωγράφου Στέλιου Βότση (1929–2012. Μέχρι 27/2

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Λάρνακα

Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Η έκθεση «Lefkart VIII» περιλαμβάνει έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο. Μέχρι 13/3

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Scream 7 (σκηνοθεσία Kevin Williamson με τους Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May), Is This Thing On? (σκηνοθεσία Bradley Cooper με τους Will Arnett, Laura Dern, Andra Day), Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ (σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου με τους Μορτ Κλωναράκη, Βαγγέλη Μουρίκη, Φιλίππα Κουτούπα), Charlie The Wonderdog (ταινία animation σε σκηνοθεσία Shea Wageman) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: La Grazia (σκηνοθεσία Paolo Sorrentino με τους Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque), The Tale of Tsar Saltan (σκηνοθεσία Aleksandr Ptushko με τους Vladimir Andreyev, Larisa Golobkina, Oleg Vidov) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Άμεντ» της Κλόι Ζάο η οποία βασίζεται στο βραβευμένο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’ Φάρελ και διηγείται τη συγκλονιστική ιστορία αγάπης που ενέπνευσε τη δημιουργία του διαχρονικού αριστουργήματος του Σαίξπηρ, Άμλετ. Προβολές από 27/2: Καθ 17.30, 20.30 και ΣΚ 20.30 στον κινηματογράφο Πάνθεον Λευκωσίας. Μέχρι 5 Μαρτίου (εκτός Δευτέρας 2 Μαρτίου).