ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον 8.30μ.μ. Την ταινία «Παύση» σε σκηνοθεσία Τώνιας Μισιαλή προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να δραπετεύσει από την μιζέρια ενός γάμου χωρίς αγάπη, η Ελπίδα καταφεύγει σε ένα κόσμο εκδικητικής βίας προς τον καταπιεστικό σύζυγο της. Όταν ένας νεαρός μπογιατζής έρχεται για να μπογιατίσει την πολυκατοικία όπου διαμένει, βρίσκει τον εαυτό της αντιμέτωπο με τις άσβηστες επιθυμίες της. Σύντομα, φαντασία και πραγματικότητα συγχέονται. Παίζουν: Στέλλα Φυρογένη, Ανδρέας Βασιλείου, Πόπη Αβραάμ. Γλώσσα: Ελληνικά υπότιτλοι: Γαλλικοί. Την προβολή την προσφέρει το Υφυπουργείο Πολιτισμού (Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού) (2018,96’)

Λεμεσός, Ρίο, 8.15μ.μ. Την γαλλική ταινία Misericordia σε σκηνοθεσία Αλέν Γκιροντί προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. Ο Ζερεμί επιστρέφει στη γενέτειρά του, μια επαρχιακή πολίχνη της Οξιτανίας, για την κηδεία του φούρναρη, στο φούρνο του οποίου είχε εργαστεί ως έφηβος. Γύρω από την παρουσία του Ζερεμί ξετυλίγεται ένα γαϊτανάκι μυστηρίου και ερωτικής επιθυμίας που αναστατώνει τη μικρή πόλη. Πρώτη στη λίστα του περιοδικού Cahiers du Cinema για το 2024, η ταινία του Αλέν Γκιροντί ήταν υποψήφια για εφτά κατηγορίες στα βραβεία Σεζάρ και για το βραβείο Queer Palm στο φεστιβάλ των Καννών. Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Alliance Française Λεμεσού στο πλαίσιο του μήνα Γαλλοφωνίας.

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8.30μ.μ. Η Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας προβάλλει την ταινία του Μπρένταν Κάντι «Christy» (2023), ένα κοινωνικό δράμα για την ταυτότητα, τη νεότητα και την ανάγκη του ανήκειν. Η ταινία ακολουθεί έναν νεαρό άντρα σε μια περίοδο μετάβασης, φωτίζοντας τις εσωτερικές του συγκρούσεις και τις κοινωνικές πιέσεις. Θα ακολουθήσει 15λεπτη συζήτηση. Σε συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Η ταινία διαγωνίζεται για το Βραβείο Κοινού LUX και θα έχετε τη δυνατότητα να την βαθμολογήσετε. Είσοδος ελεύθερη, 99434793

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8μ.μ. Το συγκλονιστικό θεατρικό έργο «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. Μια δυνατή ιστορία που εξερευνά τα όρια της αγάπης και της θυσίας αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδες της ανθρώπινης ύπαρξης. Με τις καθηλωτικές ερμηνείες της Χριστίνας Παυλίδου, του Αντρέα Παπαμιχαλόπουλου, του Βασίλη Χαραλάμπους και της Σταυριάνας Καδή. Sold Out Tickets. Επόμενες: 9, 10, 16 Μαρτίου

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

isnotgallery contemporary (99569498). Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Κοτσώνη περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιδωτού. Μέχρι 10/3.

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

Λάρνακα

Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Η έκθεση «Lefkart VIII» περιλαμβάνει έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο. Μέχρι 13/3

Παραλίμνι

Δήμος Παραλιμνίου–Δερύνειας. Φωτογραφική έκθεση του δημοσιογράφου και χειμερινού κολυμβητή Κυριάκου Κυριάκου με τίτλο «365 Ανατολές στον Κάππαρη». Μέχρι 9/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Scream 7 (σκηνοθεσία Kevin Williamson με τους Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May), Is This Thing On? (σκηνοθεσία Bradley Cooper με τους Will Arnett, Laura Dern, Andra Day), Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ (σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου με τους Μορτ Κλωναράκη, Βαγγέλη Μουρίκη, Φιλίππα Κουτούπα), Charlie The Wonderdog (ταινία animation σε σκηνοθεσία Shea Wageman) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: La Grazia (σκηνοθεσία Paolo Sorrentino με τους Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque), The Tale of Tsar Saltan (σκηνοθεσία Aleksandr Ptushko με τους Vladimir Andreyev, Larisa Golobkina, Oleg Vidov) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Άμεντ» της Κλόι Ζάο η οποία βασίζεται στο βραβευμένο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’ Φάρελ και διηγείται τη συγκλονιστική ιστορία αγάπης που ενέπνευσε τη δημιουργία του διαχρονικού αριστουργήματος του Σαίξπηρ, Άμλετ. Προβολές από 27/2: Καθ 17.30, 20.30 και ΣΚ 20.30 στον κινηματογράφο Πάνθεον Λευκωσίας. Μέχρι 5 Μαρτίου (εκτός Δευτέρας 2 Μαρτίου).