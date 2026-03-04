ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Κυπριακό Μουσείο, 6μ.μ. Ξενάγηση στην αναβαθμισμένη έκθεση του Κυπριακού Μουσείου θα γίνει σήμερα στο Κυπριακό Μουσείο από αρχαιολογικούς λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Η ξενάγηση θα γίνει στις 6μ.μ. (στα ελληνικά) και θα ακολουθήσει εντός του μουσείου στις 7.30μ.μ. συναυλία με το μουσικό σχήμα Nābu Pēra που αποτελείται από τους Σάββα Θωμά (μπεντίρ, φωνητικά), Νατάσα Χατζηανδρέου (βιμπράφωνο, κρουστά) και Δημήτρη Γιασεμίδη (φλάουτο, sylphyo και ηλεκτρονικά). Είσοδος δωρεάν.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λάρνακα, Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). Εγκαίνια: 7μ.μ. Έκθεση με τίτλο «Φύση και Ύδωρ» παρουσιάζει η ζωγράφος Δήμητρα Βανέζη Λιάσου. Μέχρι 21/3

Λευκωσία, Αιγαία Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (22 445757). Εγκαίνια 7.30μ.μ. Η Αιγαία παρουσιάζει την ομαδική έκθεση MidPoint, προβάλλοντας τη μέχρι τώρα πορεία των δημιουργών της σχολής. Μέχρι 15/3

ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Etko, B14 space, 6μ.μ. & 8μ.μ. Το διαδραστικό θεατρικό πείραμα της ελβετογερμανικής συλλογικότητας Magic Garden υπό τον τίτλο «Who are you? Questioning» παρουσιάζει το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου (CITF), στον χώρο Etko στα Τσιφλικούδια. Το πρότζεκτ είναι μια μοναδική θεατρική εμπειρία χωρίς ηθοποιούς, όπου οι ίδιοι οι θεατές γίνονται οι βασικοί πρωταγωνιστές. Κάθε επισκέπτης συμμετέχει σ’ ένα ψυχολογικό παιχνίδι, στο οποίο η παρατήρηση, η φαντασία και η διαίσθηση αποτελούν τα κύρια εργαλεία ανακάλυψης. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Σωτήρα, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Το τελευταίο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη «Σ’ εσάς που με ακούτε», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Θανάση Γεωργίου. tickets.thoc.org.cy. 77772717.

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, Τετάρτη 4 Μαρτίου 6μ.μ. & 9μ.μ. Πέμπτη 5 Μαρτίου 9μ.μ. Η επιτυχημένη ισπανική ταινία «Ο αόρατος επισκέπτης» μεταφέρεται στο σανίδι σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου και παρουσιάζεται στην Κύπρο, με πρωταγωνίστρια την Κάτια Δανδουλάκη κι ένα θίασο εκλεκτών ηθοποιών. Εισιτήρια ticketmaster.cy & ACS COURIER

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 4, 5, Μαρτίου 8μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου 8μ.μ. «Μαντάμ Σουσού» του Δημήτρη Ψαθά από την Ιδιωτική σχολή Φόρουμ στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο 8.30μ.μ. «Η Κοιμωμένη του Χαλεπά» της Ιρένε Μαραντέι σε σκηνοθεσία Αντρέα Τηλεμάχου και με τον ίδιο στον ομώνυμο ρόλο. Εισιτήρια: SoldOutTickets. Τηλ. 70007721

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Εκδηλώσεων Αρχείου ΡΙΚ, 7μ.μ. Εκδήλωση παρουσίασης της Ποιητικής Ανθολογίας Πενταδακτύλου διοργανώνει η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου. Για την Ανθολογία θα μιλήσει ο Παντελής Βουτουρής, Ομότιμος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θα ακολουθήσει η απονομή βραβείων, επαίνων και τιμητικών διπλωμάτων συμμετοχής, ενώ οι βραβευμένοι ποιητές και οι βραβευμένες ποιήτριες θα απαγγείλουν ποιήματά τους.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, The Shoe Factory. Αναβάλλεται η συναυλία του διεθνούς φήμης Accio Piano Trio. 22663871 pharosartsfoundation.org

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

isnotgallery contemporary (99569498). Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Κοτσώνη περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιδωτού. Μέχρι 10/3.

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

Λάρνακα

Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Η έκθεση «Lefkart VIII» περιλαμβάνει έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο. Μέχρι 13/3

Παραλίμνι

Δήμος Παραλιμνίου–Δερύνειας. Φωτογραφική έκθεση του δημοσιογράφου και χειμερινού κολυμβητή Κυριάκου Κυριάκου με τίτλο «365 Ανατολές στον Κάππαρη». Μέχρι 9/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Scream 7 (σκηνοθεσία Kevin Williamson με τους Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May), Is This Thing On? (σκηνοθεσία Bradley Cooper με τους Will Arnett, Laura Dern, Andra Day), Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ (σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου με τους Μορτ Κλωναράκη, Βαγγέλη Μουρίκη, Φιλίππα Κουτούπα), Charlie The Wonderdog (ταινία animation σε σκηνοθεσία Shea Wageman) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: La Grazia (σκηνοθεσία Paolo Sorrentino με τους Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque), The Tale of Tsar Saltan (σκηνοθεσία Aleksandr Ptushko με τους Vladimir Andreyev, Larisa Golobkina, Oleg Vidov) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Άμεντ» της Κλόι Ζάο η οποία βασίζεται στο βραβευμένο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’ Φάρελ και διηγείται τη συγκλονιστική ιστορία αγάπης που ενέπνευσε τη δημιουργία του διαχρονικού αριστουργήματος του Σαίξπηρ, Άμλετ. Προβολές από 27/2: Καθ 17.30, 20.30 και ΣΚ 20.30 στον κινηματογράφο Πάνθεον Λευκωσίας. Μέχρι 5 Μαρτίου (εκτός Δευτέρας 2 Μαρτίου).