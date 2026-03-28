ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Πλατεία Ελευθερίας, Σάββατο 28 Μαρτίου, 7μ.μ. Άρωμα Γαλλίας έχει ο θεσμός The Piano Tour του Πολιτιστικού Οργανισμού Avantgarde που βαφτίζεται ειδικά για την περίσταση «Le Piano Tour». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τους διακεκριμένους Κύπριους καλλιτέχνες Μανώλη Νεοφύτου (πιάνο) και Βάκια Σταύρου (φωνή). Είσοδος ελεύθερη και θα μεταδίδεται ζωντανά στο Facebook από τη σελίδα του Οργανισμού Avantgarde και τη σελίδα του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, ενώ αργότερα θα αναρτηθεί στο YouTube.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λάρνακα, Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Μαρτίου, από τις 10:30 μέχρι τις 17:00. Μετά την ιστορική κατάκτηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030, το Λάρνακα 2030 ανοίγει με ενθουσιασμό ένα νέο κεφάλαιο, προσκαλώντας καλλιτέχνες, οργανισμούς και κοινότητες σε ένα διήμερο συνέδριο συνδημιουργίας, το Co-Creators Assembly, στις 28 και 29 Μαρτίου. Δείτε το πλήρες πρόγραμμα πατώντας στο larnaka2030.eu /

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Άρτος 28 Μαρτίου 10π.μ. Ολοκληρώνεται σήμερα η Διημερίδα για τον Αλέξη Ζήρα, έναν από τους πλέον συνεπείς και διεισδυτικούς μελετητές της νεότερης ελληνικής και κυπριακής γραμματείας που οργανώνει το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Η επιστημονική συνάντηση πλαισιώνεται από τιμητική εκδήλωση και την παρουσίαση μιας σημαντικής νέας έκδοσης, με τίτλο «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην κυπριακή ποίηση, 1880-2025» , συγκεντρώνοντας εργασίες του τιμώμενου που φωτίζουν καθοριστικές όψεις της κυπριακής ποιητικής παραγωγής.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Σάββατο 28 Μαρτίου, 6.30μ.μ. & 8.30μ.μ. Ένα ξεχωριστό πρόγραμμα προβολών που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με το animation παρουσιάζει το Animafest Cyprus στη Λευκωσία. Την επιμέλεια υπογράφουν ο Γιώργος Τσαγγάρης και η Μαγδαλένα Ζήρα, η οποία θα συνοδεύει τις προβολές με εισαγωγικές παρουσιάσεις. Διάρκεια (με εισαγωγή): 90’. Κρατήσεις: 22496930. Περιορισμένος αριθμός θέσεων

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, The Shoe Factory, Σάββατο 28 Μαρτίου, 7μ.μ. τηλ. 25245730. Το βιβλίο, που συγκεντρώνει αρχειακό υλικό, κείμενα που γράφτηκαν ειδικά για την έκδοση και εκτενή ιστορική τεκμηρίωση, χαρτογραφώντας το έργο του γραφείου Τέκτων, παρουσιάζεται σε Λευκωσία και Λεμεσό.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ξενάγηση στην έκθεση “Αγροποιητική: χώματα/σώματα” στις 11:00 π.μ. με τη Δήμητρα Ιγνατίου.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία: Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». Πρεμιέρα Σάββατο 28/3 8μ.μ. Οι «Μεταφράσεις» του σπουδαίου συγγραφέα του ιρλανδικού θεάτρου Μπράιαν Φρίελ παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Κύπρο, σε σκηνοθεσία Πάτρικ Μάιλς. Παίζουν: Αλεξία Αλέξη, Γκράχαμ Μπάτλερ, Ανδρέας Δανιήλ, Νάιτζελ Χάστινγκς, Σεμέλη Κυριαζή, Μαρίνα Μανδρή, Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος, Γιώργος Μουαΐμης, Μιχάλης Μουστάκας, Ανδρέας Τσέλεπος. Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, 77772717

Λευκωσία, Κτήριον 53, Σάββατο 28 Μαρτίου, 8.30μ.μ. Το έργο «Η γυναίκα που αγάπησα», εμπνευσμένο από το ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Ιωάννου, μεταφέρεται στη σκηνή ως μια πολυεπίπεδη αφήγηση για τη χειραγώγηση, την επίγνωση και τη δύναμη της αλλαγής. Η σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία φέρει την υπογραφή της Σαλώμης Ιεροπούλου, η οποία βρίσκεται και επί σκηνής, πλαισιωμένη από τον Σάββα Σάββα στη μουσική σύνθεση, ενώ η ίδια η συγγραφέας συμμετέχει στη σκηνική παρουσία του έργου. Κρατήσεις: 97745520

Σωτήρα, Δημοτικό Θέατρο 8μ.μ. Το έργο του Φλοριάν Ζελέρ «Ο πατέρας», σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη και με τον Σταύρο Λούρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, προτείνει το Θέατρο Δέντρο σε συμπαραγωγή με τη Θεατρική Στέγη Κύπρου. Διάρκεια παράστασης: 90’. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, 99520835 & καταστήματα STEPHANIS

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το έργο του Τόμας Μπέρνχαρντ «Πριν την Αποχώρηση», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χαραλαμπίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22312940, 22421609

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο. 8μ.μ. Η κωμωδία του Ρέι Κούνεϊ «Εκτός Ελέγχου!», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. satirikotheatro.com Κατάλληλο για θεατές 12 ετών και άνω. 22312940 – 22421609

Λευκωσία Θέατρο Λατσιών, 8μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Λευκωσία, Νέα Σκηνή ΘΟΚ «Νίκος Χαραλάμπους». «Η Ανάθεση» της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου σε σκηνοθεσία Αύρας Σιδηροπούλου. Παραστάσεις: 27, 28 & 29 Μαρτίου, καθημερινές 8μ.μ. σαββατοκύριακο 5.30μ.μ. thoc.org.cy 77772717

Λευκωσία, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». Μια καταβύθιση στα άδυτα της ψυχής του Νεοέλληνα γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά επιχειρεί το νέο έργο της Στέλλας Βοσκαρίδου «Χίλια χέρια», που προτείνει η Πειραματική Σκηνή, σε σκηνοθεσία Φώτη Νικολάου. Παραστάσεις: (καθημερινές) 8μ.μ. 27, 28 & 29 Μαρτίου (σαββατοκύριακα), 8.30μ.μ. tickets.thoc.org.cy

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο. 8.30μ.μ. Η «Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Όουεν Χόρσλεϊ. Εισιτήρια: thoc.org.cy & ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10π.μ.-1.30 μ.μ. & 4μ.μ.-6μ.μ.)

Παραλίμνι, Αίθουσα Εκδηλώσεων Πνευματικού Κέντρου Εκκλησίας Αγίου Δημητρίου Παραλιμνίου, 8μ.μ. Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά από το Λύκειο Παραλιμνίου στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, DownTown Live, Σάββατο 28 Μαρτίου, 9μ.μ. Εισιτήρια: ticketmaster.cy. Η Νεφέλη Φασούλη, φέρνει το ιδιαίτερο μουσικό της ύφος που κινείται ανάμεσα στο έντεχνο, την τζαζ και το σύγχρονο λαϊκό. Εισιτήρια: more.com 99810011

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λεμεσός, Ξυδάδικο, Σάββατο 28 Μαρτίου, 5-7μ.μ. Η επόμενη δράση του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.26 του Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ φέρνει στη Λεμεσό την καλλιτέχνιδα Μύριαμ Γκατ, στο συμμετοχικό εργαστήρι «(un)spelling», που διερευνά τη γλώσσα ως υλικό δημιουργίας. Συμμετοχή: Δωρεάν. Δηλώσεις συμμετοχής: 99174923

Πέρα Ορεινής 5μ.μ. Ο Πολυχώρος Τεχνών Αμυγδαλιά, σε συνεργασία με το Bach to the Future, παρουσιάζει την ανανεωμένη εκδοχή της αγαπημένης μουσικής δράσης «Πιανοϊστορίες». Μια διαδραστική μουσική συναυλία- εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, με στόχο τη γνωριμία με το πιάνο μέσα από την ακρόαση έργων, μουσικά παιχνίδια και ζωντανή αλληλεπίδραση με το κοινό. Σχεδιασμός & παρουσίαση: Ελενίτσα Γεωργίου, Χαρά Παπαμιχαήλ. Τηλ. 99044055

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Φυτώριο. Έκθεση της Κάκιας Κατσελλή με τίτλο «Ballon D’ Essai». Μέχρι 29/3

Αποκάλυψη (22300150). “Θαλασσο-ψυχισμοί” της Ρένας Αρτεμίου. Μέχρι 4/4.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 3/4.

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Amara Hotel, Ballroom A’ (99407012). Μια μεγάλη ομαδική έκθεση με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες οργανώνει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 29/3 (10π.μ.- 9μ.μ.).

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: They Will Kill You (σκηνοθεσία Kirill Sokolov με τους Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham), All That’s Left of You (σκηνοθεσία Cherien Dabis με τους Cherien Dabis, Mohammad Bakri, Saleh Bakri), Ready or Not 2: Here I Come (σκηνοθεσία Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett με τους Samara Weaving, Kathryn Newton, Elijah Wood), David (ταινία animation σε σκηνοθεσία Phil Cunningham, Brent Daws), The Super Mario Galaxy Movie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Domovyonok Kuzya 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Viktor Lakisov) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρο Πάνθεον, 28, 29 Μαρτίου & 1η Απριλίου 8.30μ.μ. Η ταινία «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, φέρνει στη μεγάλη οθόνη ένα σκοτεινό και ατμοσφαιρικό αφήγημα τρόμου με έντονα δραματικά στοιχεία. Επιπλέον προβολές: 28 Μαρτίου & 1η Απριλίου 5.30μ.μ. 22675787 pantheon-theatre.com