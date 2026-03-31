ΜΟΥΣΙΚΗ

Κούριο Δηµοτικό Θέατρο Ύψωνα, 8μ.μ. Είσοδος δωρέαν. Η βραβευµένη νεαρή πιανίστα Άννα Αβραµίδου και ο Κύπριος φλαουτίστας Σάββας Χριστοδούλου, συµπράττουν σε µια ξεχωριστή µουσική παραγωγή µε τίτλο «Κλασικά Αριστουργήµατα», παρουσιάζοντας έργα υψηλής αισθητικής και δεξιοτεχνίας από το διεθνές ρεπερτόριο µουσικής δωµατίου. Το πρόγραμμα που προτείνουν γεφυρώνει το κλασικό και ροµαντικό ρεπερτόριο µε σύγχρονες µουσικές δηµιουργίες. Λευκωσία, Θεατράκι ΡΙΚ/ Σάββατο 4 Απριλίου, 8μ.μ. Τηλ. 99880588. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο Τετάρτη 15 Απριλίου, 7μ.μ. Τηλ. 26932014

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών Παγκυπρίου Γυμνασίου, 7.30μ.μ. Μια συνολική ματιά σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στιχουργικά αποτυπώματα της σύγχρονης κυπριακής δημιουργίας επιχειρεί η νέα έκδοση «Από την Κερύνεια ως τα Διόδια – 100 τραγούδια σε στίχους Πόλυ Κυριάκου». Το βιβλίο παρουσιάζουν η νεοελληνίστρια και ποιήτρια Νάντια Στυλιανού και ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαρίνος Πουργούρης. Ο τραγουδοποιός Σταύρος Σιόλας, θα μιλήσει και θα ερμηνεύσει τραγούδια.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Επισκοπειό, Συνοδικό Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής, 7μ.μ. Μια σημαντική πτυχή της νεότερης κυπριακής ιστορίας φωτίζει η διάλεξη «Η ραδιοφωνία στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του Αγώνα της ΕΟΚΑ», που εντάσσεται στο πρόγραμμα των Ελεύθερων Πανεπιστημίων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Με εισηγήτρια τη Δόξα Κωμοδρόμου, η διάλεξη εξετάζει τον ρόλο της ραδιοφωνίας μέσα στο ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της δεκαετίας του 1950, εστιάζοντας στη λειτουργία της Κυπριακής Ραδιοφωνικής Υπηρεσίας, προδρόμου του Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Είσοδος: Ελεύθερη. Πληροφορίες: 22465465, 22894347/2058

ΘΕΑΤΡΟ

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο. 8μ.μ. 31/3, 1/4. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο 8μ.μ. «Κρατάς Μυστικό;» του Ανδρέα Αριστοτέλους σε σκηνοθεσία Χρήστου Γρηγοριάδη. Μαρκίδειο Θέατρο, Κυριακή 22 Μαρτίου, 5.30μ.μ.Εισιτήρια: SoldOut Tickets, καταστήματα Stephanis, 70001055

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Λευκωσία, Πάνθεον, Λεύκαρα, Πολυδύναμο Κέντρο, Πάφος, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 8.30μ.μ. Το Queer Wave στρέφει ξανά την προσοχή μας στην ταινία-σταθμό του Μιχάλη Κακογιάννη «Στέλα» (1955) και προσκαλεί όσους μεγάλωσαν μαζί της, αλλά και όσους θα τη γνωρίσουν για πρώτη φορά, να την παρακολουθήσουν συγχρόνως σε τέσσερις επαρχίες – μέσα από μια φρέσκια ματιά. Με τις θρυλικές πλέον συμμετοχές -μεταξύ άλλων- των Γιάννη Τσαρούχη, Μάνου Χατζιδάκι, Βασίλη Τσιτσάνη, Σοφίας Βέμπο, αλλά και της εμβληματικής Μελίνας Μερκούρη που ενσάρκωσε την επώνυμη πρωταγωνίστρια προτού εκτοξευθεί στη διεθνή φήμη, ο Λεμεσιανός σκηνοθέτης μας καλεί σε ένα ταξίδι κοινωνικής αμφισβήτησης που συντάραξε την κοινωνία της εποχής.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Φυτώριο. Έκθεση της Κάκιας Κατσελλή με τίτλο «Ballon D’ Essai». Μέχρι 29/3

Αποκάλυψη (22300150). “Θαλασσο-ψυχισμοί” της Ρένας Αρτεμίου. Μέχρι 4/4.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 3/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Amara Hotel, Ballroom A’ (99407012). Μια μεγάλη ομαδική έκθεση με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες οργανώνει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 29/3 (10π.μ.- 9μ.μ.).

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: They Will Kill You (σκηνοθεσία Kirill Sokolov με τους Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham), All That’s Left of You (σκηνοθεσία Cherien Dabis με τους Cherien Dabis, Mohammad Bakri, Saleh Bakri), Ready or Not 2: Here I Come (σκηνοθεσία Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett με τους Samara Weaving, Kathryn Newton, Elijah Wood), David (ταινία animation σε σκηνοθεσία Phil Cunningham, Brent Daws), The Super Mario Galaxy Movie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Domovyonok Kuzya 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Viktor Lakisov) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρο Πάνθεον, 1η Απριλίου 8.30μ.μ. Η ταινία «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, φέρνει στη μεγάλη οθόνη ένα σκοτεινό και ατμοσφαιρικό αφήγημα τρόμου με έντονα δραματικά στοιχεία. Επιπλέον προβολές: 1η Απριλίου 5.30μ.μ. 22675787 pantheon-theatre.com