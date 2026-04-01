ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8.30μ.μ. Προβάλλεται η ταινία «Οδός Μάλαγα» (Calle Málaga), η νέα δημιουργία της Μαριάμ Τουζανί. ΣΗ Κάρμεν Μάουρα ενσαρκώνει τημ 79χρονη Μαρία Άνχελες που βλέπει τη ζωή της να ανατρέπεται όταν η κόρη της επιστρέφει αποφασισμένη να πουλήσει το σπίτι όπου έχει ριζώσει. pantheon-theatre.com

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 6μ.μ. & 9μ.μ. Μια ιστορία κάθαρσης, αυτογνωσίας και συγχώρεσης είναι η «Φάλαινα» του Σάμιουελ Ντι Χάντερ, στην επιτυχημένη ελλαδική παραγωγή του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, η οποία περιοδεύει στην Κύπρο. Με τον ίδιο τον Δαδακαρίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο του παχύσαρκου Τσάρλι. Εισιτήρια: Ticketmaster Διάρκεια: 95’. Κατάλληλη για παιδιά άνω των 14 ετών.

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα (Λατσιά). Η κωμωδία των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου «Δυόμισι Φόνοι και ένα Μπουλντόγκ!» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος. Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή & Σάββατο 20:30, Κυριακή 19:00). Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 6 Μαΐου, 8.30μ.μ. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο «Γ. Λυκούργος», Τετάρτη 13 Μαΐου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο, Τετάρτη 20 Μαΐου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και από την είσοδο του θεάτρου και καταστήματα Στεφανή. Πληροφορίες / κρατήσεις: 70007721

XΟΡΟΣ

Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο. 8.30μ.μ. Τη νέα του σόλο δημιουργία με τίτλο «Brightest Heroine», μια σωματική απόπειρα αντίστασης απέναντι στα «τέρατα» του παρόντος, παρουσιάζει ο Πάνος Μαλακτός. Εισιτήρια: ΕΔΩ. Επόμενες: Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Μαΐου

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Αποκάλυψη (22300150). «Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον. Μέχρι 9/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Rouan Gallery (25350845). Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή επτά σύγχρονων καλλιτεχνών παρουσιάζει Mέχρι 13/5

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

3 Angels Modern Art Gallery (99664290). «Άνθρωπον ζητώ» του Χριστόφορου Τοφαλλή. Μέχρι 2/5

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

Πάφος

Blue Iris (99310893). «Controlled Detonation» της Νεφέλης Πτωχοπούλου. Μέχρι 2/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Devil Wears Prada 2 (σκηνοθεσία David Frankel με τους Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt), Dolly (σκηνοθεσία Rod Blackhurst, με τους Fabianne Therese, Russ Tiller, Michalina Scorzelli), Curly Burly (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jan Rahbek με τους Rasmus Botoft, Ellen Hillingso, Hadi Ka-Koush) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.