ΘΕΑΤΡΟ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πάφος, ART BY THE SEA, St George Garden (Χλώρακα). Ένας νέος εικαστικός χώρος ανοίγει στην Πάφο και εγκαινιάζεται με μια έκθεση που θέτει από την αρχή τον τόνο και τη φιλοσοφία του. Το ART BY THE SEA παρουσιάζει την ομαδική έκθεση «Between Land & Sea», με τη συμμετοχή 27 καλλιτεχνών από την Κύπρο. Εγκαίνια: Τετάρτη 6 Μαΐου, 6μ.μ.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Πάνθεον. Το Ινστιτούτο Γκαίτε προβάλλει την ταινία «When Will It Be Again Like It Never Was Before» στο πλαίσιο της σειράς προβολών EUROPE IN CINEMA. Η ταινία είναι σε σκηνοθεσία της βραβευμένης Sonja Heiss, και βασισμένη σε ένα best seller αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα του Joachim Meyerhoff. Μια αστεία και βαθιά συγκινητική ταινία που καταπιάνεται με την ενηλικίωση κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες. Ο Γιόαχιμ είναι ο μικρότερος γιος του διευθυντή ενός από τα μεγαλύτερα ψυχιατρικά νοσοκομεία της Γερμανίας. Περνάει την παιδική και εφηβική του ηλικία στους χώρους του ψυχιατρείου, καθώς το σπίτι της οικογένειάς τους βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του. Για τον Γιόαχιμ, οι ασθενείς είναι σαν οικογένεια. Μια ταινία ενηλικίωσης, ένας φόρος τιμής στον παραλογισμό και την παροδικότητα της ζωής. 8.30μ.μ. 116 λεπτά.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Λάρνακα, Αίθουσα Αλληλοδιδασκαλείου Αγίου Λαζάρου. 6–8 Μαΐου. Σε σημείο συνάντησης εκπροσώπων από ολόκληρη την ευρωπαϊκή πολιτιστική σκηνή μετατρέπει τη Λάρνακα η 16η συνδιάσκεψη του Culture Next Network, που διεξάγεται για πρώτη φορά στο νησί, με διοργανωτή τον Οργανισμό Λάρνακα 2030. Οι θεματικές εστιάζουν σε πολιτικές στήριξης του πολιτιστικού τομέα, καθώς και σε εμπειρίες καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται σε εμπόλεμες ζώνες, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τέχνης ως εργαλείου ανθεκτικότητας, έκφρασης και κοινωνικής συνοχής. Ανοιχτή στο κοινό: Πέμπτη 7 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη (Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά).

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ

Λευκωσία, Θέατρο Ένα. Εκδήλωση αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Καβάφη. Για τον ποιητή θα μιλήσει ο συγγραφέας και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Θεάτρου Ένα, Δημήτρης Καραγιάννης. Ποιήματα θα διαβάσουν ο ερευνητής-συγγραφέας Κώστας Χαραλαμπίδης και η Σταύρη Καλοψηδιώτη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει στο πιάνο η μουσικός Γλυκερία Ανδρέου, 8μ.μ.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Πολύχωρος Λόγου και Τέχνης Ροές, 7.30μ.μ. Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Κλεοπάτρας Μακρίδου-Robinet «Γράμμα στον Κυριάκο Χαραλαμπίδη», οργανώνουν ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής (ΟΛΚ) η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου (ΕΛΚ) και οι εκδόσεις Κουκκίδα. Ομιλητές θα είναι ο Κυριάκος Ιωάννου Πρόεδρος του ΟΛΚ, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και η Εύη Ζορπίδου Γραμματέας ΕΛΚ, φιλόλογος ποιήτρια.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Αποκάλυψη (22300150). «Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον. Μέχρι 9/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Rouan Gallery (25350845). Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή επτά σύγχρονων καλλιτεχνών. Mέχρι 13/5

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Devil Wears Prada 2 (σκηνοθεσία David Frankel με τους Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt), Dolly (σκηνοθεσία Rod Blackhurst, με τους Fabianne Therese, Russ Tiller, Michalina Scorzelli), Curly Burly (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jan Rahbek με τους Rasmus Botoft, Ellen Hillingso, Hadi Ka-Koush) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 5, 6, 8, 9, 10, 12 & 13 Μαΐου, 8.30μ.μ. Απογευματινές προβολές: 9 & 10 Μαΐου, 6μ.μ. Με πρωταγωνίστρια τη σπουδαία Κάρμεν Μάουρα, γνωστή και ως μούσα του Πέδρο Αλμοδόβαρ, προβάλλεται η ταινία «Οδός Μάλαγα» (Calle Málaga), η νέα δημιουργία της Μαριάμ Τουζανί. pantheon-theatre.com