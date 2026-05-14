ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8.30μ.μ. Η Μαρία Φαραντούρη συναντά επί σκηνής τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και τον μαέστρο Μύρωνα Μιχαηλίδη σε ένα αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Το πρόγραμμα. Μίκης ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Γνωστά και εμβληματικά τραγούδια. Επτά τραγούδια από τον κύκλο «Οδύσσεια» (ποίηση: Κώστας Καρτελιάς). «To Καρναβάλι» – συμφωνική σουίτα. cyso.interticket.com 22410181

ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ- Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης, 9μ.μ., Η νέα χοροθεατρική παραγωγή του Φώτη Νικολάου «The Corridor» παρουσιάζεται για τρεις παραστάσεις, πριν από τη συμμετοχή της στο φετινό Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ερμηνευτές: Ναταλία Βαγενά, Αναστάσης Καραχανίδης, Αλέξανδρος Κυριαζής, Κατερίνα Λούρα, Μαρία Μανουκιάν, Κρις Μιλς, Γιάννης Οικονομίδης, Μυριάνθη Παναγιώτου, Κατερίνα Τυλληρίδου, Κώστας Χαραλάμπους. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Επόμενες: Παρασκευή 15 Μαΐου 6.30μ.μ. & 9μ.μ.

ΘΕΑΤΡΟ

ΒΙΒΛΙΟ

Λεμεσός, Υπαίθριος χώρος ραδιοφωνικού σταθμού Κανάλι 6, 7μ.μ. Παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του δημοσιογράφου και ποιητή Δημήτρη Στρατή «Μνήμη Υπόγεια». Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ποιητής και κριτικός λογοτεχνίας Γιώργος Φράγκος και ο συγγραφέας και ποιητής Τάσος Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη

Λευκωσία, Σολώνειον Κέντρο Βιβλίου 7μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Κρομμύδα «Το λιμάνι μου είσαι εσύ».

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5

Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Contemporary Art Under Pressure». www.Isnotgallery.com Μέχρι 20/5

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Rouan Gallery (25350845). Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή επτά σύγχρονων καλλιτεχνών. Mέχρι 13/5

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΠΑΦΟΣ

Blue Iris (99310893). «The Flower Series» του Νικόλα Αντωνίου. Μέχρι 23/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Top Gun – 40th Anniversary (σκηνοθεσία Tony Scott με τους Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer), In the Grey (σκηνοθεσία Guy Ritchie, με τους Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzalez), Iron Maiden: Burning Ambition (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Malcolm Venville με τους Steve Harris, Bruce Dickinson, Nicko McBrain), The Last Wale Singer (ταινία animation σε σκηνοθεσία Pavel Hrubos, Steven Majaury, Reza Memari), Dino Family (ταινία animation σε σκηνοθεσία Maya Turkina, Maksim Volkov) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.