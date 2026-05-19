ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. Η νέα χορογραφική δουλειά του Χάρη Κούσιου «Love» φέρνει στη σκηνή μια χοροθεατρική εμπειρία που κινείται ανάμεσα στην εξομολόγηση, τη βία, την απώλεια και την ανάγκη για σύνδεση. Δύο χορευτές, ο Χάρης Κούσιος και η Αμελί Ιωαννίδη, αφηγούνται επί σκηνής προσωπικές εμπειρίες βίας, απώλειας και επιβίωσης, επιχειρώντας μέσα από διαφορετικές διαδρομές να συναντηθούν σε έναν κοινό τόπο: την ανάγκη για ελευθερία, επαφή και αγάπη. Διάρκεια: 70’. Εισιτήρια: rialto.interticket.com

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Λεμεσός, Ξυδάδικο, 7.30μ.μ. Βιβλιοτρόπιο. Στην εκδήλωση με τίτλο «Η γοητεία του διηγήματος: Τεχνικές και μυστικά» θα συνομιλήσουν ο σημαντικός Έλληνας διηγηματογράφος Γιώργος Σκαμπαρδώνης και ο συγγραφέας και διευθυντής του ηλεκτρονικού περιοδικού για το βιβλίο Ο Αναγνώστης Γιάννης Μπασκόζος. Κρατήσεις: 99667599

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Πλουτάρχου 11 (Παλιά Λευκωσία). Η Open Arts παρουσιάζει το έργο της Κάριλ Τσέρτσιλ «Glass. Kill. Bluebeard. Imp.», σε σκηνοθεσία Αθηνάς Κάσιου, μετατρέποντας ένα κτήριο στην Παλιά Λευκωσία σε έναν πολυεπίπεδο θεατρικό χώρο αφήγησης και εμπειρίας. Παραστάσεις: 19/5,25/5,30/5,31/5 8μ.μ. Εισιτήρια: more.com, 9653522

Λευκωσία, Σκαλί Αγλαντζιάς, 8.30μ.μ. Τη ζωή, το χιούμορ και το ανεξάντλητο μουσικό σύμπαν του Γιώργου Ζαμπέτα μεταφέρει στη σκηνή η μεγάλη μουσικοθεατρική επιτυχία «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα». Ο Πέτρος Ζούλιας υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία μιας παράστασης πέρα από ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο λαϊκό δημιουργό, επιχειρεί να συναντήσει το πνεύμα, τη γλώσσα και την ψυχή του ίδιου του Ζαμπέτα. Με τους Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστα Κόκλα, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρη Ελευθερίου, Αντώνη Κρόμπα, Χριστίνα Τσάφου και Θοδωρή Αθερίδη. Εισιτήρια: SoldOut Tickets Επόμενες: 20/ 5 Λευκωσία, 21 & 22/5 Λεμεσός, Κηποθέατρο, 23/5 Λάρνακα, Παττίχειο Αμφιθέατρο.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Artos House, 8.30μ.μ. Η μαριμπίστρια Ζήνα Χριστοδούλου παρουσιάζει μια ξεχωριστή σόλο συναυλία μαρίμπας. Ένα ιδιαίτερο μουσικό γεγονός, καθώς σόλο συναυλίες αφιερωμένες αποκλειστικά στη μαρίμπα παραμένουν σπάνιες στην Κύπρο. Τηλ. 99363989

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λευκωσία, Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μια εικαστική ενότητα αφιερωμένη στη βία ως ανθρώπινη και κοινωνική εμπειρία παρουσιάζει στην ατομική έκθεση με τίτλο «Ίχνη» η Δήμητρα Σάββα. Μέχρι 5 Ιουνίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Λευκωσία, Κέντρο Αριστείας CYENS, Μια διεπιστημονική συνάντηση αφιερωμένη στις μεταπολεμικές εμπειρίες εκτοπισμού, μνήμης και υλικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 19 και 20 Μαΐου, με το διεθνές υβριδικό εργαστήριο «Ζωές μετά από τους πολέμους (1950s–1970s): Εκτοπίσεις και Υλικότητες στην Ανατολική Μεσόγειο». Συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής μέσω Zoom κατόπιν εγγραφής.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λάρνακα, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 7.30μ.μ. Το Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Λάρνακας ολοκληρώνει τον φετινό κύκλο διαλέξεων με δύο θέματα που αφορούν στον Αγώνα της ΕΟΚΑ. Η Αναστασία Χάματσου θα μιλήσει για τη συμβολή των γυναικών στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959, εστιάζοντας στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της συμμετοχής τους, ενώ η Δόξα Κωμοδρόμου θα παρουσιάσει τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ στα κρατητήρια και στις φυλακές των αποικιοκρατών. Πληροφορίες: 24657745, 22894347. Η διάλεξη θα μεταδίδεται σε απευθείας σύνδεση από το κανάλι του ΡΙΚ στο YouTube

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Διαχρονική (22680145). Αναδρομική έκθεση του λαϊκού ζωγράφου Γιαννή Πελεκάνου. Μέχρι 30/5

Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ (99651799 /99079633). «Ανάταση ψυχής» της Ραλίτσας Βούρκου. Μέχρι 21/5.

Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5

Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Contemporary Art Under Pressure». www.Isnotgallery.com Μέχρι 20/5

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

The Warehouse by IT Quarter. Η φουάρ VIMA Art Fair συγκεντρώνει 150 καλλιτέχνες και συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες. Από τις 15 μέχρι τις 17 Μαΐου. Εισιτήρια: more.com

El Greco Gallery (25212079). «Μηχανική Πίστη» του Κωνσταντίνου Καλησπέρα. Μέχρι 24/5.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΠΑΦΟΣ

Blue Iris (99310893). «The Flower Series» του Νικόλα Αντωνίου. Μέχρι 23/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Top Gun – 40th Anniversary (σκηνοθεσία Tony Scott με τους Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer), In the Grey (σκηνοθεσία Guy Ritchie, με τους Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzalez), Iron Maiden: Burning Ambition (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Malcolm Venville με τους Steve Harris, Bruce Dickinson, Nicko McBrain), The Last Wale Singer (ταινία animation σε σκηνοθεσία Pavel Hrubos, Steven Majaury, Reza Memari), Dino Family (ταινία animation σε σκηνοθεσία Maya Turkina, Maksim Volkov) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.