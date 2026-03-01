Η νέα σειρά του Netflix, «How to Get to Heaven from Belfast», σε σενάριο της Λίσα ΜακΓκι (δημιουργού της σειράς «Derry Girls»), είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός μαύρης κωμωδίας και μυστηρίου. Μέσα σε οκτώ επεισόδια, η ΜακΓκι αποδεικνύει ξανά ότι είναι αυθεντία στους διαλόγους, πλέκοντας μια ιστορία που είναι τόσο ξεκαρδιστική όσο και συναισθηματικά φορτισμένη.

Η πλοκή ακολουθεί τρεις φίλες, την Ντάρα, την Ρόμπιν και την Σίρσα, που επανενώνονται για την κηδεία του τέταρτου μέλους της παλιάς εφηβικής τους παρέας. Αυτό που ξεκινά ως μια θλιβερή επιστροφή στο Ντόνεγκαλ εξελίσσεται γρήγορα σε μια φρενήρη περιπέτεια, όταν η Σίρσα, μια κυνική σεναριογράφος αστυνομικών σειρών, αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο θάνατος δεν ήταν ατύχημα. Η σειρά έχει μια αύρα από τα εφηβικά σλάσερ των 90s, αλλά ιδωμένο μέσα από τη ματιά γυναικών κοντά στα 40 που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την ενήλικη ζωή τους για να έρθουν αντιμέτωπες με ένα μυστικό 20 ετών.

Αν και το μυστήριο περιλαμβάνει κρυπτικές κόκκινες επιστολές, μυστηριώδη τατουάζ κι έναν απειλητικό αστυνομικό διευθυντή (τον οποίο υποδύεται με τρομακτική ένταση ο Έμετ Σκάνλαν), η πραγματική καρδιά της σειράς είναι η πρωταγωνιστική τριάδα. Οι ατάκες τους είναι κοφτερές, γεμάτες ιρλανδέζικο πνεύμα· θα μπορούσες να τις βλέπεις απλώς να συζητούν για ώρες και να μη βαρεθείς λεπτό. Ο ρυθμός είναι ασταμάτητος, μεταφέροντας τη δράση από τους βροχερούς δρόμους του Μπέλφαστ σε θέρετρα της Πορτογαλίας, με αποκορύφωμα μια «τρελή» εμφάνιση-έκπληξη από την Σίρσα-Μόνικα Τζάκσον.

Είναι μια απολαυστική εμπειρία που καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα μια έξυπνη σάτιρα του crime genre και ένας συγκινητικός φόρος τιμής στη διαχρονική φιλία.

Τελικά; Δείτε το μονορούφι. Μια πανέξυπνη, χαοτική και απαραίτητη σειρά που καθιερώνει τη Λίσα ΜακΓκι ως μια από τις κορυφαίες φωνές της τηλεόρασης σήμερα.

Ελεύθερα, 1.3.2026