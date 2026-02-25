Η λεγόμενη «Θεωρία του Νεκρού Διαδικτύου (Dead Internet Theory) είναι η ιδέα ότι το διαδίκτυο που βιώνουμε σήμερα δεν είναι πια ένα ζωντανό πεδίο ανθρώπινης έκφρασης, αλλά ένα οικοσύστημα όπου οι συζητήσεις, οι τάσεις, ακόμη και η «κουλτούρα», παράγονται όλο και περισσότερο από αυτοματισμούς: bots, αλγόριθμους προώθησης και -πλέον- γενετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν χρειάζεται να πιστέψει κανείς την πιο συνωμοσιολογική εκδοχή (ότι «όλα είναι ψεύτικα») για να δει ότι το μείγμα ανθρώπινης και μη-ανθρώπινης παραγωγής περιεχομένου έχει αλλάξει άρδην.

Η εταιρεία SEO Graphite, αναλύοντας δεκάδες χιλιάδες URLs από το Common Crawl, κατέληξε ότι, ως προς τον όγκο νέων άρθρων που δημοσιεύονται στο ίντερνετ, τα AI-generated άρθρα έφτασαν να ξεπερνούν τα ανθρώπινα. Στο YouTube, το φαινόμενο είναι ακόμη πιο έντονο. Έρευνα της εταιρείας Kapwing βρήκε ότι πάνω από 20% των βίντεο που προτείνονται σε έναν μέσο λογαριασμό ήταν «AI slop», δηλαδή χαμηλής ποιότητας, μαζικά παραγόμενο περιεχόμενο και ότι εκατοντάδες κορυφαία κανάλια αποτελούνταν εξ ολοκλήρου από τέτοιο περιεχόμενο, συγκεντρώνοντας δεκάδες δισεκατομμύρια views.

Πώς φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο; Από την οπτική ενός υποστηρικτή της ελευθερίας του λόγου, η απάντηση είναι απλή και άβολη: το κυριαρχούμενο από την τεχνητή νοημοσύνη διαδίκτυο δεν επιβλήθηκε στους ανθρώπους. Δημιουργήθηκε επειδή οι ίδιοι οι άνθρωποι το κατέστησαν αναπόφευκτο, αποδεχόμενοι -και συχνά απαιτώντας- όλο και αυστηρότερους περιορισμούς στην ελεύθερη έκφραση. Τα τελευταία χρόνια, οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες έχουν υιοθετήσει εκτεταμένα συστήματα φιλτραρίσματος περιεχομένου, αλγοριθμικής εποπτείας και «ασφαλούς λόγου». Εκατομμύρια αναρτήσεις αφαιρούνται καθημερινά, λέξεις μπλοκάρονται, απόψεις υποβαθμίζονται. Όλα αυτά παρουσιάζονται ως απαραίτητα για την προστασία της κοινωνίας από παραπληροφόρηση, προσβολή, «ρητορική μίσους» ή «επιβλαβές περιεχόμενο».

Το αποτέλεσμα, όμως, είναι δομικό και βαθύ: όσο πιο περιορισμένη γίνεται η ανθρώπινη έκφραση, τόσο πιο προβλέψιμη και ομογενοποιημένη γίνεται η διαδικτυακή επικοινωνία. Κι όσο πιο προβλέψιμο είναι το περιεχόμενο, τόσο ευκολότερα αυτοματοποιείται.

Η τεχνητή νοημοσύνη ευδοκιμεί σε περιβάλλοντα κανόνων, φίλτρων και επιτρεπτών πλαισίων. Οι άνθρωποι, αντίθετα, ευδοκιμούν στο χάος, στην αντίφαση, στην πρόκληση και στην υπέρβαση των ορίων. Όταν το διαδίκτυο μετατρέπεται σε χώρο όπου η έκφραση πρέπει να είναι συνεχώς «συμμορφωμένη», «ασφαλής» και «ελεγχόμενη», τότε οι μηχανές αποκτούν φυσικό πλεονέκτημα. Μπορούν να παράγουν απεριόριστο περιεχόμενο χωρίς να παραβιάζουν ποτέ τους κανόνες.

Αλλά η εξέλιξη δεν σταματά εκεί. Ήδη έχουν εμφανιστεί πλατφόρμες, όπως το Moltbook, που δείχνουν το επόμενο στάδιο: κοινωνικά δίκτυα όπου οι χρήστες είναι αποκλειστικά τεχνητοί πράκτορες. Οι μηχανές δημοσιεύουν, σχολιάζουν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ενώ οι άνθρωποι απλώς παρακολουθούν. Παράλληλα, υπηρεσίες όπως το Rentahuman.ai αντιστρέφουν ακόμη και την οικονομική ιεραρχία: συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αναθέτουν εργασίες σε ανθρώπους, αντιμετωπίζοντάς τους ως εκτελεστικά εργαλεία στον φυσικό κόσμο.

Η μετάβαση αυτή είναι πολιτισμική επιλογή και όχι τεχνολογικό «ατύχημα». Όταν μια κοινωνία φοβάται την ελεύθερη έκφραση περισσότερο από την τεχνητή ομοιομορφία, τελικά προτιμά την προβλέψιμη μηχανή από τον απρόβλεπτο άνθρωπο. Όταν η αυθεντικότητα θεωρείται επικίνδυνη και η συμμόρφωση αρετή, τότε το διαδίκτυο γίνεται το ιδανικό περιβάλλον για αλγορίθμους- όχι για πρόσωπα.

Κι ίσως αυτή να είναι η πιο ανησυχητική εξέλιξη: δεν αντικατασταθήκαμε από τις μηχανές, απλά τους παραχωρήσαμε τη θέση μας.

Ελεύθερα, 22.2.2026