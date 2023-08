ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κωνστάντια. Προβολή της Γαλλικής ταινίας «Ο μικρός αδερφός». Ένα δράμα που εκτυλίσσεται στη Γαλλία της δεκαετίας του ’80 –με μια σεναριακή δομή που θυμίζει τη ροή ενός ποταμού και μέσα από εικόνες-κεντήματα– αφηγείται την ιστορία της Ρόουζ, μιας γυναίκας που μετακομίζει από την Ακτή Ελεφαντοστού στα προάστια του Παρισιού μαζί με τους δύο μικρούς γιους της. Η ταινία είναι το συγκινητικό χρονικό της δημιουργίας και της αποδόμησης μιας οικογένειας. Μια ποιητική ελεγεία για την ενηλικίωση ως μια απόκοσμη διεργασία, επιχειρεί ταυτόχρονα μια ευαίσθητη διερεύνηση του φαντασιακού συνόρου ανάμεσα στην παιδικότητα και στον κόσμο των «μεγάλων», στην αθωότητα και την εμπειρία. Παράλληλα, παρουσιάζει μια κορυφαία γυναικεία ερμηνεία, η οποία δονείται από συναίσθημα και από μια ακατανίκητη αίσθηση ελευθερίας. 9 μ.μ. tickethour (πληροφορίες για tickethour 77777040)

Πάφος, Αττικόν. Προβολή της ταινίας Lord of War (2003) του Andrew Niccol με τους Nicolas Cage, Jared Leto, Ethan Hawke, στο πλαίσιο της δράσης Σινεμά στον Κήπο που οργανώνει το Κέντρο Τεχνών Κίμωνος. Κατάλληλη για άτομα άνω των 16 ετών Αγγλικά με Ελληνικούς υπότιτλους Διάρκεια: 123’, 9μ.μ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Πάφος Σαλαμιού. το Διεθνές Φεστιβάλ Αnimation Κύπρου Όψεις του Κόσμου συνεχίζεται σήμερα με ταινίες που έχουν βραβευθεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ του πλανήτη, πλάι σε Κυπριακές ταινίες και πολλές παράλληλες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν εκθέσεις, συναυλίες και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Στις 6μ.μ. εγκαινιάζεται η έκθεση της Varya Yakovleva «In Migration». Ακολουθεί συναυλία από το σχήμα Κάλεσμα (Βασίλης Φιλίππου, Σάββας Λαγού, Πάρης Παράσχος, Φρειδερίκη Τομπάζου, Κατερίνα Παράσχου, και Αναστασία Ζακυνθινού). Στις 7.30μ.μ. εμφανίζονται οι Spherical Cows (Άγγελος και Οδυσσέας Βλάμης, Γιώργος Δημητρίου) και στις 10.45μ.μ. η νεοσύστατη μπάντα Βuzz’ Ayaz (Μάνος Στρατής, Will Scott, Ulas Oguc, Άγγελος Βλάμη και Αντώνη Αντωνίου). www.animafest.com.cy. Μέχρι 12/8.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (22128157). Έκθεση «ReThinking IDENTITIES: Ταυτότητα σε εξέλιξη». Μέχρι 11/8

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22 128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22 668838). «Μύθων αποκάλυψη – Αριάδνη – Ανδρομέδα». Μέχρι 3/9

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Λεμεσός

Exhibit8 (25 212171). Έκθεση φωτογραφίας του Φάνου Αβούρη με τίτλο: “Κάτω από τον Ορίζοντα: Από τον Ακάμα στον Απόστολο Ανδρέα”. Μέχρι 26/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Ποταμός Γερμασόγειας, Διαδραστική έκθεση «Οι δεινόσαυροι επιστρέφουν». Μέχρι 3/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη-Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (24145375). Έκθεση inside – out stories, του Σπύρου Αγαθού και του Αντώνη Τζιαρρίδη. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη. Αναδρομική έκθεση του Αριστείδη Πατσόγλου με τίτλο «Ροές Μνήμης». Μέχρι 24/8

Πόλη Χρυσοχούς

Πάφος, ξενοδοχείο Almyra (26 888700). Έκθεση με τα έργα δημιουργών που συμμετείχαν στο πλέον καθιερωμένο και μοναδικό Πειραματικό Εργαστήρι Κεραμικής Ανδρολύκου σε επιμέλεια του κεραμίστα Βάσου Δημητρίου. Μέχρι 31/8

Ξενοδοχείο Άνασσα και Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης, Πόλη Χρυσοχούς. Έκθεση της Κυριακής Κώστα με τίτλο «Ακαμαντίς | Head & Hand». Ώρες Λειτουργίας Μουσείου: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 16:00. Σάββατο: 09:00 – 15:00. Μέχρι 27/10.

Αγία Νάπα

Μουσείο Θάλασσα. Ομαδική έκθεση αφιερωμένη στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου Μέχρι 31/8

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Talk to Me, Just Super. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Τhe Meg 2: The Trench, The Amazing Maurice, Haunted Mansion, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, Elemental.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.

Επίσης συνεχίζονται: Insidious: The Red Door, Spiderman: Across the Spider Verse, The Little Mermaid (RIO Λεμεσού).