Τρεις μέρες παραστάσεων για μικρούς και μεγάλους στο Υπαίθριο Φεστιβάλ Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ, Κάτω Πύργος Τηλλυρίας.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ:

ΠΕΜΠΤΗ 24/08

20:00 – Εργαστήρι Εφήβων (60’) «Εγώ τη Νύχτα», εμψυχώτρια Μαρία Κάσινου.

21:30 – Βήμα σε νέους καλλιτέχνες – Devised theatre (30’) «Ρίζες», ηθοποιός Ευανθία Πολυβίου, μουσικός Σπύρος Σωκράτους.

22:30 – Μουσική βραδιά γνωριμίας συντελεστών και εθελοντών AΝΤΙ-ΣΚΗΝΟΥ με τη νεολαία του Κάτω Πύργου μέσα από μια αναδρομή στο ελληνικό λαϊκό – έντεχνο τραγούδι. Κατερίνα Παράσχου και Ανδρέας Μωυσέως.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/08/2023

11:00 – Δραστηριότητες γνωριμίας καλλιτεχνών και επισκεπτών (60’), εμψυχώτρια Νάσια Κελεπέσιη.

13:00 – DJ Playlist.

18:00 – Βήμα σε νέους καλλιτέχνες – Art & digital Performance (20’) «Κατ’ εικόνα», σύλληψη – εκτέλεση Σταύρος Ξ. Πέτρου.

18:30 – Βήμα σε νέους καλλιτέχνες – Art Performance (20’) «Sanctus», κείμενο Μαρία Ελευθερίου, δραματουργία – σκηνοθεσία Σταύρος Ξ. Πέτρου, ηθοποιός Γεωργία Νικολάου.

19:00 – Performance (20’) «Ά–ψυχη», σκηνοθεσία Ραφαέλα Καβάζη, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, κείμενο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ηθοποιός Ραφαέλα Καβάζη.

20:00 – Θεατρική παράσταση (60’) «Λογιστικός έλεγχος ή Ισλανδία, Ένας Μοντέρνος Μύθος», σκηνοθεσία Μαρία Καρσερά, σκηνογραφία Θέλμα Κασουλίδου, ηθοποιοί Τερέζα Ευριπίδου, Φώτης Φωτίου.

21:30 – Θεατρική παράσταση (60’) «Τον γάτο μου τον λεν Σωτήρη», κείμενο – σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Τσίτσιος, ηθοποιός Γιώργος Αναγιωτός.

23:00 – Μουσική αφήγηση (50’) «Χρώματα», σκηνοθεσία Γιώργος Παπακωνσταντίνου, κείμενο – αφήγηση Γιώργος Παπακωνσταντίνου, μουσικοί Σάββας Χρυσοστόμου, Χριστόδουλος Χριστοδούλου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/08

09:00 – Qi Gong and Tai Chi practice, Embodied Poetry in Flow Motion with Alexis Karkotis

11:00 – Διαδραστικό Θεατρικό εργαστήρι για παιδιά 6-12 (60’) «Ονειρεύομαι ένα κόσμο», εμψυχώτρια Νάσια Κελεπέσιη.

13:00 – DJ Playlist

17:00 – Performance Art από τη Χριστίνα Γεωργίου (60’) το αποτέλεσμα του Performance Art Masterclass ως παράσταση.

18:15 – Βήμα σε νέους καλλιτέχνες (30’) «Bits and Pieces», performer Αλέξανδρος Κυριαζής

19:00 – Χοροθεατρική παράσταση (30’), «Excavated Anatomies», ιδέα, έρευνα, χορογραφία, ερμηνεία, κείμενο Παναγιώτης Τοφή, μουσική σύνθεση Μάριος Τακούσιης, σόλο τσέλο Jakub Otcenasek.

20:00 Θεατρική παράσταση (60’) «Άγγελέ μου», σκηνοθεσία Αλεξία Παπαλαζάρου, ηθοποιός Μυρσίνη Χριστοδούλου, συγγραφέας Henry Naylor, μετάφραση Δημήτρης Κιούσης, σκηνογραφία – ενδυματολογία Γιώργος Γιάννου, μουσική επιμέλεια Izel Seylani.

21:30 – Μουσικό – ποιητικό δρώμενο (50’) «Η τύχη των τειχών» (με αφορμή την 20ή επέτειο από το άνοιγμα των οδοφραγμάτων) – επιλογή κειμένων, μουσική σύνθεση, σκηνοθεσία Γιώργος Καλογήρου (συνθέτης), ηθοποιοί Ειρήνη Ανδρονίκου, Κωνσταντίνα Ξενοφώντος, μουσικοί: Χαράλαμπος Παντελή, Κωνσταντίνος Μακαρίτη.

22:30 Stand-up comedy με τον Χαμπή.

23:30 Closing Party with Mpakkalis & Patsas.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/08

11:00 Καταγραφή αναμνήσεων – DJ Playlist

Γενική είσοδος €20, SoldOut Tickets: https://tinyurl.com/antiskinofestival, σε όλα τα καταστήματα «ΣΤΕΦΑΝΗΣ» και στο περίπτερο TimeOut στην Πάφο.

Δρομολόγια λεωφορείων από Πλατεία Σολωμού, Λευκωσία, Πέμπτη 24 Αυγούστου, 12:30 π.μ. και 14:30, Παρασκευή 25 Αυγούστου, 12:30 π.μ. και 14:30. Επιστροφή από Κάτω Πύργο: Κυριακή 27 Αυγούστου, 6:00 π.μ. και Δευτέρα 28 Αυγούστου, 4:15 π.μ. και 6:00 π.μ. Διάρκεια διαδρομής: 1 ώρα και 15 λεπτά, μέσω κατεχομένων, κόστος εισιτηρίου €1,50, για Συνταξιούχους €0,75. Κρατήσεις θέσεων, 99579005.