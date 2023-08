ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Πωμός, Paradise Place Bar. Το έκτο φεστιβάλ Reggae Sunjam υπόσχεται μια μαγευτική μουσική εμπειρία σε ρυθμούς Reggae, Roots, Dub, Steppers και Dancehall από Κύπριους και διεθνείς καλλιτέχνες και για ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα. O selector Nesta, μέλος της Ελληνικής Reggae σκηνής εδώ και 20 χρόνια, έρχεται για πρώτη φορά στο νησί και μας υπόσχεται ένα ανεπανάληπτο σετ. Μια σειρά καταξιωμένων καλλιτεχνών θα πλαισιώσουν το υπόλοιπο πρόγραμμα: King of Eye (UK/CY), DJ Monday και Selector Red I (CY, JahStarSound), SmoKing Salmon (GR/CY), Tum Bao (CY), Mrs HCN (CY), Suzie Selecta (CY), Ohmzy (CY), και η ακουστική μπάντα Μαραμπού (CY). Σάββατο 12 Αυγούστου: 18:00 – 02:00. Κυριακή 13 Αυγούστου: 09:00 – 00:00. Επικοινωνία: 70007102. Facebook/Instagram: Reggae Sunjam Cyprus.

Πάφος, Γιαλιά, Val’s Place, 12 και 13 Αυγούστου. Δύο μέρες με θέατρο, Καραγκιόζη, μουσικό παραμύθι, βιωματικά εργαστήρια περιλαμβάνει το φεστιβάλ τεχνών Piccolino για παιδιά που οργανώνει το Θέατρο Piccolo. Σάββατο 12/8: 11:00 – Παραμύθι ν’ αρκινήσει, θεατρική παράσταση από το Θέατρο Piccolo. 12:30 – Πειρατές εν δράσει, διαδραστική παράσταση με καλοκαιρινά παιχνίδια – ελάτε με μαγιό. 16:00 – Κατασκευή κούκλας με υλικά από τη φύση και ανακυκλώσιμα, με τη Βασιλική Ανδρέου. 17:30 – Το κλειδί της Aγάπης, μουσική αφήγηση παραμυθιού με τον Νίκο Χριστοδούλου. 19:15 – Ο Καραγκιόζης πάει σχολείο, με τον Πάμπο Χαραλάμπους. 20:00 – Μουσικό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 94 409 100.

Πάφος Σαλαμιού. Tο Διεθνές Φεστιβάλ Αnimation Κύπρου Όψεις του Κόσμου ολοκληρώνεται σήμερα με ταινίες που έχουν βραβευθεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ του πλανήτη, πλάι σε Κυπριακές ταινίες και πολλές παράλληλες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν εκθέσεις, συναυλίες και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι Animation για παιδιά. Στις 7 θα εμφανιστεί ο μουσική σχήμα TROPOS Ensemble του σπουδαίου βιολιστή Μιχάλη Κουλουμή. Ακολουθεί προβολή ταινιών και στις 10.30 η ανακοίνωση των βραβείων. Στις 11μ.μ. η βραδυά θα ολοκληρωθεί με μουσική εκδήλωση στην πλατεία του χωριού. www.animafest.com.cy. Μέχρι 12/8.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22 128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22 668838). «Μύθων αποκάλυψη – Αριάδνη – Ανδρομέδα». Μέχρι 3/9

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Λεμεσός

Exhibit8 (25 212171). Έκθεση φωτογραφίας του Φάνου Αβούρη με τίτλο: “Κάτω από τον Ορίζοντα: Από τον Ακάμα στον Απόστολο Ανδρέα”. Μέχρι 26/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Ποταμός Γερμασόγειας, Διαδραστική έκθεση «Οι δεινόσαυροι επιστρέφουν». Μέχρι 3/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη-Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (24145375). Έκθεση inside – out stories, του Σπύρου Αγαθού και του Αντώνη Τζιαρρίδη. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη. Αναδρομική έκθεση του Αριστείδη Πατσόγλου με τίτλο «Ροές Μνήμης». Μέχρι 24/8

Πόλη Χρυσοχούς

Πάφος, ξενοδοχείο Almyra (26 888700). Έκθεση με τα έργα δημιουργών που συμμετείχαν στο πλέον καθιερωμένο και μοναδικό Πειραματικό Εργαστήρι Κεραμικής Ανδρολύκου σε επιμέλεια του κεραμίστα Βάσου Δημητρίου. Μέχρι 31/8

Ξενοδοχείο Άνασσα και Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης, Πόλη Χρυσοχούς. Έκθεση της Κυριακής Κώστα με τίτλο «Ακαμαντίς | Head & Hand». Ώρες Λειτουργίας Μουσείου: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 16:00. Σάββατο: 09:00 – 15:00. Μέχρι 27/10.

Αγία Νάπα

Μουσείο Θάλασσα. Ομαδική έκθεση αφιερωμένη στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου Μέχρι 31/8

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Talk to Me, Just Super. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Τhe Meg 2: The Trench, The Amazing Maurice, Haunted Mansion, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, Elemental.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.

Επίσης συνεχίζονται: Insidious: The Red Door, Spiderman: Across the Spider Verse, The Little Mermaid (RIO Λεμεσού).