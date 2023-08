Κυπριακή, ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία, πρόσφατες και παλαιές εκδόσεις

Οκτώ ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου, διαφόρων ειδικοτήτων, μοιράζονται μαζί μας τις αναγνωστικές τους προτιμήσεις: Τα βιβλία που διαβάζουν ή σχεδιάζουν να διαβάσουν τώρα. Αν ψάχνετε τι να διαβάσετε τον Αύγουστο, και αν θα θέλατε κάποιος να σας κατευθύνει στην επιλογή κάποιου βιβλίου, υπάρχουν ποικίλες προτάσεις ανάγνωσης: Κυπριακή, ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία, πρόσφατες και παλαιές εκδόσεις, bestsellers, κλασικά, κρυμμένα διαμάντια, επίδοξα κλασικά.

> Μάριος Αβρααμίδης, Καθηγητής – Τμήμα Ψυχολογίας

Η σκιά του ανέμου, Carlos Ruiz Zaffon

Η σιωπηλή ασθενής, Άλεξ Μιχαηλίδης

Πώς να εξημερώνετε αιθέρια πλάσματα, Γεωργία Καραολή

Οι Πρωτόπλαστοι, Σωφρόνης Σωφρονίου

> Ζέλεια Γρηγορίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια – Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Το Βουνί, Λουίζα Παπαλοΐζου

Μαθήματα, Ian McEwan

Σαν τη βροχή πριν πέσει, Jonathan Coe

Αλεξανδρινό Κουαρτέτο, Lawrence Durrell

> Μάριος Δικαιάκος, Καθηγητής – Τμήμα Πληροφορικής

The Lies that Bind. Rethinking Identity, Kwame Anthony Appiah

The Age of AI: And Our Human Future, Henry Kissinger, Eric Schmidt, Daniel Huttenlocher

Κίτσος Μαλτέζος – Ο Αγαπημένος των Θεών, Πέτρου Μακρή-Στάικου

> Νάγια Καμένου, Λέκτορας – Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Herland, Charlotte Perkins Gilman

Invisible Women: Data Bias in a World Designed for Men, Caroline Criado Perez

> Μαρίνα Νεοφύτου, Καθηγήτρια –Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Τι απέγιναν οι διανοούμενοι; Enzo Traverso

Ιδιοφυείς ανώνυμες γυναίκες που άλλαξαν την επιστήμη, Πατρίσια Φάρα

ΚΛΙΜΑ. Σταματήστε τώρα το έγκλημα. Η φωνή της κοινωνίας των πολιτών. Klein, Shiva, Jouzel, Azam, George, McKibben, Tutu, Soln κ.ά.

Ειρήνης Νεκρόπολις, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ

> Φοίβος Ε. Παναγιωτίδης, Καθηγητής – Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Η μυστική ζωή των δέντρων, Peter Wohlleben

The Wonders of Language: Or How to Make Noises and Influence People, Ian Roberts

Η αυγή των πάντων – Μια καινούρια ιστορία της ανθρωπότητας, David Graeber

> Γιώργος-Σωκράτης Σμυρλής, Καθηγητής – Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

The Border: A Journey Around Russia Through North Korea, China, Mongolia, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Poland, … Finland, Norway, and the Northeast Passage, Erika Fatland

Lifespan: Why We Age – and Why We Don’t Have To, David A. Sinclair

Φοβού τους Δαναούς, Philip Kerr

Η σιωπηλή ασθενής, Άλεξ Μιχαηλίδης

> Νέλια Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια – Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Free, coming of age at the end of history, Lea Ypi