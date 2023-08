ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Τεχνόπολις 20. Ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα με τίτλο “SASSY”, για την θρυλική τζαζ τραγουδίστρια, Sarah Vaughan, παρουσιάζεται στον όμορφο κήπο του Τενχόπολις 20. Το γνωστό ‘Alice Ayvazian Jazz Trio’ εμφανίζεται σε μια βραδιά αφιερωμένη σε μια από τις πιο αγαπημένες καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Η τραγουδίστρια Alice Ayvazian μαζί με τους Λουκά Λουκά (πιάνο) και Κώστα Χαλλουμά (κοντραμπάσο) Loukas Louka (piano) στη σκηνή, υπόσχονται μια όμορφη και συναρπαστική βραδιά με γνωστά ακούσματα της κλασικής τζαζ μουσικής σκηνής, 8μ.μ. 70002420.

ΘΕΑΤΡΟ

Άλωνα: 17/8/23 Πάρκο Κοινοτικού Συμβουλίου Άλωνας, 8.00. Ορούντα: 20/8/23 Κέντρο Νεότητας Ορούντας, 8.00. Μιτσερό: 22/8/23 Αμφιθέατρο Κωστής Δαμιανού, 8.00. Περιστερώνα: 28/8/23 Πλατεία Εκκλησίας, 8.00. Αγρός: 1/9/23 Προαύλιο Απεήτειου Γυμνασίου Αγρού, 7.30. Το έργο “Ο Τσέτσε” του Λουϊτζι Πιραντέλλο ανεβαίνει σε πρωτότυπη μετάφραση της Τερέζας Ευριπίδου και σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά στο πλαίσιο της «Πολιτιστικής Αποκέντρωσης» του Υφυπουργείου Πολιτισμού του ΤΝΣΠ σε Παγκύπρια πρώτη παράσταση. «Ο Τσέτσε είναι μια κωμωδία παρεξηγήσεων, στην οποία διακρίνεται εμφανώς το ύφος της γραφής του Πιραντέλλο: τα λογοπαίγνια, οι ευφυείς ατάκες και οι ανατροπές που ντύνουν το γεμάτο φιτιλιές χιούμορ του. Το κεντρικό πρόσωπο είναι ένας νεαρός bon viveur που διάγει έναν έκλυτο βίο. Τα ενδιαφέροντά του περιστρέφονται, κατά κύριο λόγο, γύρω από την εξασφάλιση των χρημάτων με δόλια μέσα, αλλά και τη διασπάθισή τους και κατά δεύτερο λόγο γύρω από τις γυναίκες της αριστοκρατίας, όπου βρίσκεται αναμεμειγμένος». Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Παφίτης: Τσέτσε. Δημήτρης Αντωνίου: Σκουαντρίλια. Σαββίνα Γεωργίου: Νάντα

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22 128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22 668838). «Μύθων αποκάλυψη – Αριάδνη – Ανδρομέδα». Μέχρι 3/9

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Λεμεσός

Exhibit8 (25 212171). Έκθεση φωτογραφίας του Φάνου Αβούρη με τίτλο: “Κάτω από τον Ορίζοντα: Από τον Ακάμα στον Απόστολο Ανδρέα”. Μέχρι 26/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Ποταμός Γερμασόγειας, Διαδραστική έκθεση «Οι δεινόσαυροι επιστρέφουν». Μέχρι 3/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη-Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (24145375). Έκθεση inside – out stories, του Σπύρου Αγαθού και του Αντώνη Τζιαρρίδη. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη. Αναδρομική έκθεση του Αριστείδη Πατσόγλου με τίτλο «Ροές Μνήμης». Μέχρι 24/8

Πάφος, ξενοδοχείο Almyra (26 888700). Έκθεση με τα έργα δημιουργών που συμμετείχαν στο πλέον καθιερωμένο και μοναδικό Πειραματικό Εργαστήρι Κεραμικής Ανδρολύκου σε επιμέλεια του κεραμίστα Βάσου Δημητρίου. Μέχρι 31/8

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα και Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης, Πόλη Χρυσοχούς. Έκθεση της Κυριακής Κώστα με τίτλο «Ακαμαντίς | Head & Hand». Ώρες Λειτουργίας Μουσείου: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 16:00. Σάββατο: 09:00 – 15:00. Μέχρι 27/10.

Αγία Νάπα

Μουσείο Θάλασσα. Ομαδική έκθεση αφιερωμένη στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου Μέχρι 31/8

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9.

Γαλάτα

Καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό συμμετέχουν στην site specific εικαστική έκθεση με τίτλο «Ανάποδα Βουνά», που φιλοξενείται στην κοινότητα της Γαλάτας. Μέχρι 20/8.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Gran Turismo. Blue Beetle (RIO Λεμεσού). ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Talk to Me, Just Super, Meg 2: The Trench, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, Elemental.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.

Επίσης: The Amazing Maurice (RIO Λεμεσού), Haunted Mansion (K-CINEPLEX Λάρνακας).