ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κωνστάντια. Προβολή της ταινίας «Ο Λαβύρινθος του Πάνα». 1944, 8 χρόνια μετά την άνοδο του Φράνκο στην εξουσία. Η Οφέλια έχει χάσει τον πατέρα της και η απώλειά του είναι τρομερή για εκείνη. Αναγκάστηκε να πάει να ζήσει στο δάσος με την έγκυο μητέρα της και τον πατριό της, έναν σκληρό λοχαγό -τον αποκαλούσε Λύκο- στο στρατό του Φράνκο και κυνηγό των τελευταίων δημοκρατικών της περιοχής. Η πραγματικότητα είναι το λιγότερο απωθητική για την μικρή Οφέλια, η συμβίωση με τον αλύγιστο λοχαγό είναι δύσκολη, έτσι όταν ανακαλύπτει, με τη βοήθεια ενός εντόμπου που μεταμορφώνεται σε νεράιδα, έναν παράξενο λαβύρινθο στο κέντρο του οποίου ζει ένας φαύνος, ο κόσμος αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον για εκείνη. “Είσαι πολύ μεγάλη, Οφέλια! Πρέπει να αρχίσεις να ασχολείσαι με τον πραγματικό κόσμο!” την αποπαίρνει η μητέρα της βλέποντας την μεγάλη αγάπη της για τα βιβλία, τα παραμύθια, τις ιστορίες. 9 μ.μ. tickethour (πληροφορίες για tickethour 77777040)

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22 128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22 668838). «Μύθων αποκάλυψη – Αριάδνη – Ανδρομέδα». Μέχρι 3/9

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Λεμεσός

Exhibit8 (25 212171). Έκθεση φωτογραφίας του Φάνου Αβούρη με τίτλο: “Κάτω από τον Ορίζοντα: Από τον Ακάμα στον Απόστολο Ανδρέα”. Μέχρι 26/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Ποταμός Γερμασόγειας, Διαδραστική έκθεση «Οι δεινόσαυροι επιστρέφουν». Μέχρι 3/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24 621109). Έκθεση ζωγραφικής, χαρακτικής, κεραμικής της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 30/9

Μουσείο Πιερίδη-Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (24145375). Έκθεση inside – out stories, του Σπύρου Αγαθού και του Αντώνη Τζιαρρίδη. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη. Αναδρομική έκθεση του Αριστείδη Πατσόγλου με τίτλο «Ροές Μνήμης». Μέχρι 24/8

Πάφος, ξενοδοχείο Almyra (26 888700). Έκθεση με τα έργα δημιουργών που συμμετείχαν στο πλέον καθιερωμένο και μοναδικό Πειραματικό Εργαστήρι Κεραμικής Ανδρολύκου σε επιμέλεια του κεραμίστα Βάσου Δημητρίου. Μέχρι 31/8

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα και Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης, Πόλη Χρυσοχούς. Έκθεση της Κυριακής Κώστα με τίτλο «Ακαμαντίς | Head & Hand». Ώρες Λειτουργίας Μουσείου: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 16:00. Σάββατο: 09:00 – 15:00. Μέχρι 27/10.

Αγία Νάπα

Μουσείο Θάλασσα. Ομαδική έκθεση αφιερωμένη στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου Μέχρι 31/8

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9.

Γαλάτα

Καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό συμμετέχουν στην site specific εικαστική έκθεση με τίτλο «Ανάποδα Βουνά», που φιλοξενείται στην κοινότητα της Γαλάτας. Μέχρι 20/8.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Gran Turismo. Blue Beetle (RIO Λεμεσού). ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Talk to Me, Just Super, Meg 2: The Trench, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, Elemental.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.

Επίσης: The Amazing Maurice (RIO Λεμεσού), Haunted Mansion (K-CINEPLEX Λάρνακας).