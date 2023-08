ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία. Κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο της Ελένης Νικοδήμου με τίτλο «Ταξίδι στη βροχή». Η εικαστικός μιλά για το χωριό της την Άλωνα, για τους ανθρώπους του, τη ζωή, τις αγωνίες και τα πάθη τους, ζωγραφίζοντας όλα αυτά άλλοτε φωτεινά όπως ο Turner ή ο Van Dyck, άλλοτε δραματικά όπως ο Goya ή ο Munch, με λέξεις όμως, βουτώντας το πινέλο της γραφής της στα έντονα χρώματα της κυπριακής φύσης, αλλά και στο κιαροσκούρο της μνήμης της. Οι αναμνήσεις της από τα παιδικά της χρόνια, την αγγλοκρατία, τον αθλητισμό, από την Αθήνα και την εξέγερση του Πολυτεχνείου, την εισβολή, τις σπουδές της στο Παρίσι, συνθέτουν το χρονικό μιας εποχής, το χρονικό της Κύπρου, το χρονικό της Ελένης, της κόρης του μουχτάρη της Άλωνας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κουκκίδα-Αιγαίον.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος Τεχνόπολις 20. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, χορευτικής λάτιν τζαζ, παρουσιάζει το μουσικό σχήμα Macumba. Μια μπάντα που προσεγγίζει την λάτιν μουσική με μια διαφορετική προσέγγιση και παρουσιάζει ένα εκρηκτικό μείγμα βραζιλιάνικης funk, σάμπα, ρούμπα, guaguanco, afro-cuban, μέσα από μία σύγχρονη jazz αισθητική. Αποτέλεσμα της συνεργασίας ανάμεσα στον Ηλία Ιωάννου, Γιώργο Μορφίτη, Rodrigo Caceres και Ρόδο Παναγιώτου, οι Macumba δίνουν έναν φρέσκο αέρα στην μουσική σκηνή του νησιού. Αφρο-κουβανέζικοι και βραζιλιάνικοι ρυθμοί και χρώματα μπλέκουν σε μια μοντέρνα τζάζ αισθητική – και το αποτέλεσμα καταγράφεται στον δίσκο τους ‘Como Jugando’ του 2019, 8μ.μ. 70002420.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22 668838). «Μύθων αποκάλυψη – Αριάδνη – Ανδρομέδα». Μέχρι 3/9

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22 128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Λεμεσός

Exhibit8 (25 212171). Έκθεση φωτογραφίας του Φάνου Αβούρη με τίτλο: “Κάτω από τον Ορίζοντα: Από τον Ακάμα στον Απόστολο Ανδρέα”. Μέχρι 26/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Ποταμός Γερμασόγειας, Διαδραστική έκθεση «Οι δεινόσαυροι επιστρέφουν». Μέχρι 3/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24 621109). Έκθεση ζωγραφικής, χαρακτικής, κεραμικής της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 30/9

Μουσείο Πιερίδη-Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (24145375). Έκθεση inside – out stories, του Σπύρου Αγαθού και του Αντώνη Τζιαρρίδη. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη. Αναδρομική έκθεση του Αριστείδη Πατσόγλου με τίτλο «Ροές Μνήμης». Μέχρι 24/8

Πάφος, ξενοδοχείο Almyra (26 888700). Έκθεση με τα έργα δημιουργών που συμμετείχαν στο πλέον καθιερωμένο και μοναδικό Πειραματικό Εργαστήρι Κεραμικής Ανδρολύκου σε επιμέλεια του κεραμίστα Βάσου Δημητρίου. Μέχρι 31/8

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα και Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης, Πόλη Χρυσοχούς. Έκθεση της Κυριακής Κώστα με τίτλο «Ακαμαντίς | Head & Hand». Ώρες Λειτουργίας Μουσείου: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 16:00. Σάββατο: 09:00 – 15:00. Μέχρι 27/10.

Αγία Νάπα

Μουσείο Θάλασσα. Ομαδική έκθεση αφιερωμένη στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου Μέχρι 31/8

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9.

Γαλάτα

Καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό συμμετέχουν στην site specific εικαστική έκθεση με τίτλο «Ανάποδα Βουνά», που φιλοξενείται στην κοινότητα της Γαλάτας. Μέχρι 20/8.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Gran Turismo. Blue Beetle (RIO Λεμεσού). ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Talk to Me, Just Super, Meg 2: The Trench, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, Elemental.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.

Επίσης: The Amazing Maurice (RIO Λεμεσού), Haunted Mansion (K-CINEPLEX Λάρνακας).