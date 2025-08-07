Μεγάλη συγκίνηση και θλίψη προκάλεσε ο θάνατος της Ρουθ Κεσισιάν, της εμβληματικής βιβλιοπώλισσας, εκδότριας και ψυχής του ιστορικού βιβλιοπωλείου Moufflon στη Λευκωσία.

Η είδηση βύθισε στο πένθος συγγραφείς, αρχαιολόγους, πανεπιστημιακούς, καλλιτέχνες, λάτρεις του βιβλίου και κάθε ανήσυχο πνεύμα που βρήκε στο κατάστημά της έναν φιλόξενο τόπο σκέψης, διαλόγου και ανακάλυψης.

Η Ρουθ Κεσισιάν υπήρξε μια από τις πιο φωτεινές μορφές της κυπριακής πολιτιστικής ζωής. Από το 1967, το βιβλιοπωλείο Moufflon έγινε σημείο αναφοράς για την ποιοτική βιβλιοπαραγωγή στο νησί, δίνοντας έμφαση σε νέες, παλιές και εξαντλημένες εκδόσεις για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Όταν επέστρεψε μόνιμα στο νησί το 1995, η Ρουθ Κεσισιάν ανέλαβε η ίδια τη διεύθυνσή του, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση με πάθος και συνέπεια.

Το βιβλιοπωλείο βρισκόταν στην οδό Σοφούλη στη Λευκωσία, μέχρι την πρόσφατη μετακόμισή του στην οδό Φανερωμένης, στην καρδιά της παλιάς πόλης.

Ανάμεσα σε στοίβες από βιβλία –στο πάτωμα, σε ράφια, σε κουτιά– η Ρουθ γνώριζε τα πάντα για καθεμιά από τις χιλιάδες σελίδες που φιλοξενούσε. Περισσότερο από βιβλιοπώλισσα, υπήρξε θεματοφύλακας της κυπριακής εκδοτικής ιστορίας και πρωτεργάτρια στην προβολή της στο διεθνές κοινό. Δεν είναι τυχαίο ότι το Moufflon ήταν ο πρώτος σταθμός για γενιές αρχαιολόγων και ερευνητών που εργάζονταν στην Κύπρο.

Σημαντική ήταν και η προσφορά της στον χώρο του βιβλίου τέχνης. Το 1995 ξεκίνησε τις ετήσιες Εκθέσεις Βιβλίων Καλλιτεχνών, μια πρωτοβουλία που συνέχισε με αφοσίωση μέχρι το 2020. Μέσα από συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Χορστ Βάγιερσταλ και οργανισμούς όπως το Ινστιτούτο Γκαίτε, κατάφερε να φέρει κοντά δημιουργούς, λογοτεχνία και κοινό– δημιουργώντας μια ζωντανή γέφυρα πολιτισμού.

Πέρα από τη δράση της, η παρουσία της ήταν από μόνη της μια υπόσχεση φιλοξενίας. Όπως εύστοχα έγραψαν άνθρωποι που τη γνώρισαν, δεν ήταν απλώς μία βιβλιοπώλισσα αλλά μία ήρεμη δύναμη γνώσης και πολιτισμού και μια «πυξίδα» περιήγησης στον ζωντανό οργανισμό της Λευκωσίας για όσους ζούσαν, δημιουργούσαν ή απλώς περιπλανιόνταν στην πρωτεύουσα.