Το 1ο Βραβείο στον έγκυρο διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης «Roy Minoff» έλαβε ο διεθνώς αναγνωρισμένος Κύπριος συνθέτης Εύης Σαμμούτης για το 2025.

Η διάκριση συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 14.000 δολαρίων για την ανάθεση σύνθεσης ενός νέου έργου, το οποίο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2026 στο Kent State, από καθηγητές της Σχολής Μουσικής. Ο συνθέτης θα παρευρεθεί στην πρεμιέρα και θα δώσει διάλεξη για το έργο και τη μουσική του.

Τον διαγωνισμό διοργανώνει η Σχολή Μουσικής Glauser του Πανεπιστημίου Kent State στο Οχάιο και φέτος πραγματοποιήθηκε για 3η συνεχή χρονιά προσελκύοντας τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, συγκέντρωσε 317 συμμετοχές από όλο τον κόσμο, χωρίς περιορισμούς ηλικίας και χωρίς κόστος συμμετοχής. Μετά από δύο γύρους ανώνυμης κρίσης, ο Σαμμούτης αναδείχθηκε νικητής, ανάμεσα σε 44 ημιφιναλίστ και 4 φιναλίστ: τους James Díaz, Justin Weiss, Anselm McDonnel και Luis Codera Puzo.

Ο ίδιος, με ανάρτησή του, εξέφρασε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνησή του για τη διάκριση, ευχαριστώντας θερμά την κριτική επιτροπή των Jon Forshee, Yu-Hui Chang, Aaron Travers και Adam Roberts, καθώς και τον Ρόι Μίνοφ για τη στήριξη της διοργάνωσης.

Ο Διαγωνισμός Σύνθεσης Roy Minoff ιδρύθηκε με σκοπό να ενισχύσει τη δημιουργία σημαντικών νέων έργων και να προβάλλει την τέχνη της σύνθεσης. Χρηματοδοτείται από τον κάτοικο Κλίβελαντ φιλάνθρωπο Ρόι Μίνοφ, απόφοιτο του Kent State, ο οποίος είναι παθιασμένος με τη μουσική και ιδιαίτερα με τη σύνθεση.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη λαμπρή σταδιοδρομία και να επιβεβαιώσει την ισχυρή διεθνή παρουσία της κυπριακής σύγχρονης μουσικής δημιουργίας.

Για τον Εύη Σαμμούτη

Ο Εύης Σαμμούτης (γεν. 1979 στην Κύπρο) έχει πίσω του μία εντυπωσιακή διεθνή καριέρα, με έργα που έχουν παραγγελθεί από κορυφαίους θεσμούς όπως η Μπιενάλε της Βενετίας, το Φεστιβάλ Klangspuren, το Ίδρυμα Ernst von Siemens, το Chamber Music America, το New Music USA και ο Διεθνής Μουσικός Διαγωνισμό της ARD στο Μόναχο.

Η μουσική του έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 45 χώρες, σε φεστιβάλ όπως τα Tanglewood, MusicNOW, Gaudeamus και ISCM, ενώ έχει μεταδοθεί από διεθνή ραδιοφωνικά δίκτυα, όπως το BBC Radio 3, το SWR2, το Radio France και το RAI3.

Διαθέτει πάνω από 40 διεθνή βραβεία και υποτροφίες, μεταξύ των οποίων το Royal Philharmonic Society Award (Ηνωμένο Βασίλειο), το Irino Prize (Ιαπωνία) και την υποτροφία Franz Liszt (Γερμανία). Έχει διακριθεί σε μεγάλους διαγωνισμούς, όπως οι Andres Segovia (Ισπανία), Look and Listen (ΗΠΑ) και Dundee (Σκωτία), ενώ το 2025 τιμήθηκε με τη Senior Research Fellowship του προγράμματος GATES International Excellence in the Humanities, στο Πανεπιστήμιο Grenoble Alpes στη Γαλλία.

Το φθινόπωρο του 2025 θα είναι επισκέπτης ερευνητής στο St. Cross College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ενώ τα καλοκαίρια του 2026 και 2027 θα βρίσκεται στη Ακαδημία Λιστ της Βουδαπέστης ως υπότροφος Fulbright.

Ως εκτελεστές των έργων του συγκαταλέγονται διεθνώς καταξιωμένα σύνολα και σολίστες της σύγχρονης μουσικής, όπως το Ensemble Modern, το Klangforum Wien, οι Arditti και Kreutzer Quartets, καθώς και ορχήστρες όπως η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και η Συμφωνική Ορχήστρα του Άθενς.

Σήμερα είναι αναπληρωτής καθηγητής Σύνθεσης στο Eastman School of Music του Πανεπιστημίου Rochester, ενώ είναι και συνιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος στην Κύπρο. Το 2025 κυκλοφόρησε ο πρώτος μονογραφικός του δίσκος από την εταιρεία KAIROS, που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές.