Στην ταινία «It Shouldn’t Rain Tomorrow» της Μαρία Τρίγκο Τεϊσέιρα από την Πορτογαλία απονεμήθηκε το Μεγάλο Βραβείο Δημήτρης Εϊπίδης για αφηγηματική ταινία του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Αnimation Κύπρου Όψεις του Κόσμου.

Τοαντίστοιχο Μεγάλο Βραβείο για μη αφηγηματική ταινία απονεμήθηκε στην ταινία «A Round of Applause for Death» του Βρετανού Στίβεν Έργουιν. Νικητής του εθνικού διαγωνιστικού προγράμματος είναι η ταινία «Reflected Lines» του Σεμπάστιαν Κωνσταντίνου.

Η τελετή βράβευσης της 24ης διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Αυγούστου στη Σαλαμιού μετά από τρεις μαγικές μέρες προβολών, συναυλιών, εργαστηρίων και εκθέσεων.

Η κριτική επιτροπή, που αποτελούνταν από τους Μίλος Τόμιτς (Σερβία), Αυγή Λίλλη (Κύπρος) και Δημήτρη Αληθεινό (Ελλάδα) απένειμε επίσης τέσσερις ειδικές μνείες στις ταινίες «Glass House» του Μπορίς Λαμπέ (Γαλλία), «Carmela» του Βιθέντε Μαγιόλς Mallols (Ισπανία), «There’s a Robbery in Progress» του Μόργκαν Μίλερ (Ηνωμένες Πολιτείες), ενώ η παιδική κριτική επιτροπή απένειμε το πρώτο βραβείο στο παιδικό διαγωνιστικό πρόγραμμα στην ταινία «Swallow’s Tonada» του Ίγκνας Μεϊλούνας (Λιθουανία).

Απονεμήθηκαν επίσης τρία βραβεία κοινού. Το βραβείο κοινού για το Διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα απονέμεται στην ταινία «Hurikán» του Γιαν Σάσκα (Τσεχία, Γαλλία, Σλοβακία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη), για το Εθνικό διαγωνιστικό στην ταινία «To Your Hands» της Άνα Μούγις (Κύπρος) και για το Παιδικό διαγωνιστικό στην ταινία «Cabyparas» του Αλφρέντο Σοντεργκίτ (Γαλλία).

Για την ταινία «It Shouldn’t Rain Tomorrow» η κριτική επιτροπή αναφέρει στο σκεπτικό της ότι μάς βυθίζει «σε μια σχέση ανάμεσα σε μια μητέρα με άνοια και την κόρη της- μια σχέση που είναι δύσκολο να την αφηγηθεί κανείς- που αγγίζει τα θέματα της φθίνουσας μνήμης και της ταυτότητας, καθώς και τη συνειδητοποίηση της δικής μας παροδικότητας, όπως αντανακλάται στον πρόσωπο του γονιού που πλησιάζει το τέλος της ζωής. Για τις λεπτές ψυχολογικές αποχρώσεις στην ισορροπία ανάμεσα στη φροντίδα και την αίσθηση βάρους ανάμεσα σε μητέρα και κόρη. Και τέλος, για τη σπάνια, αξιοπρεπή απεικόνιση της άνοιας- την παρουσίαση χωρίς οίκτο ενός χαρακτήρα που παραμένει μόνο σε ίχνη, σε ελάχιστες αντιδράσεις».

Η ταινία «A Round of Applause for Death» κέρδισε το βραβείο της για τον «πρωτότυπα ειρωνικό τρόπο με τον οποίο σχολιάζει καυστικά, διαμέσου της δημιουργικής λειτουργίας της επανάληψης, τη σημερινή θανατολαγνεία και την κατάρρευση της συλλογικής ενσυναίσθησης».

Η κυπριακή ταινία του Σεμπάστιαν Κωνσταντίνου «Reflected Lines» διακρίθηκε «για την προσέγγιση του υπαρξιακού θέματος της αποδοχής των πολλαπλών πλευρών της ταυτότητάς μας, αλλά και για την ευαισθησία και την απλότητα με την οποία απεικονίζει το ζήτημα της ψυχικής υγείας».

Το «Glass House» που έλαβε μνεία από τον Μίλος Τόμιτς περιγράφεται ως «μια σύνθεση από χιλιάδες εικόνες, σε διαρκείς, άπιαστες μεταμορφώσεις, σαν μια πύλη προς έναν απέραντο, άγριο κι όμως εσωτερικά λογικό μικρόκοσμο. Μια πρόσκληση σε μια τελετουργική, ζωντανή και απόκοσμη διάσταση… Φανταστείτε το σαν ένα βιτρό, ένα ρόδακα στον ναό μιας νέας θρησκείας. Πώς θα ήταν άραγε αυτή η θρησκεία;»

Για την «Carmela» που έλαβε εύφημο μνεία από το μέλος της επιτροπής Δημήτρη Αληθεινό σημειώνεται ότι «σε μια εποχή όπου η βία, ο φόβος, ο τρόμος και πολλές φορές η απελπισία είναι συντριπτικά παρόντα, προσφέρει αναπάντεχα στο τέλος της την ελπίδα ενός καινούργιου κόσμου».

Τέλος, το «There’s a Robbery in Progress» έλαβε την εύφημο μνεία της Αυγής Λίλλη «για το θάρρος του σκηνοθέτη να στραφεί στο είδος της κωμωδίας, προσεγγίζοντας συναρπαστικά ζητήματα μορφής που αιφνιδιάζουν δημιουργικά τον θεατή, όπως η δυναμική και απρόβλεπτη σχέση του καλλιτέχνη με το έργο του, η αυτοαναφορικότητα και ο (αυτο)σαρκασμός».

Η παιδική κριτική επιτροπή αναφέρει για το πρώτο βραβείο στο παιδικό διαγωνιστικό πρόγραμμα ότι η ταινία «Swallow’s Tonada» τη «μαγνήτισε με τα πλούσια, ζεστά χρώματά της και τη μουσική που μοιάζει να είναι μέρος του παλμού της ιστορίας. Κάθε νότα και κάθε απόχρωση συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια μυστηριώδη ατμόσφαιρα και ένα αίσθημα θαυμασμού».

Η φετινή διοργάνωση περιελάμβανε 33 διεθνείς και 5 κυπριακές ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα, καθώς και 8 ταινίες στο παιδικό διαγωνιστικό πρόγραμμα.

Το φεστιβάλ έκλεισε τη Κυριακή 10 Αυγούστου, με την προβολή της ταινίας «The Tower του Ματς Γκρουντ, μια ειδική προβολή που αποτελεί μέρος του προγράμματος αλληλεγγύης «Palestine Animated».