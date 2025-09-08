Την ατομική έκθεση της Κύπριας εικαστικού Στέλλας Χριστοφή με τίτλο «Spiritus Loci» φιλοξενεί από τις 13 Σεπτεμβρίου το Space52, στην Αθήνα.

Παράλληλα με την έκθεση αυτή, το Space52 θα παρουσιάσει έργο της Στέλλας Χριστοφή στηνArt Athina (18-22 Σεπτεμβρίου) στο Ζάππειο Μέγαρο, στην έκθεση «Home is Me».

Στην έκθεση «Spiritus Loci», η Στέλλα Χριστοφή διερευνά την εννοιολογική κατασκευή του τοπίου μέσα από ζωγραφικά και γλυπτικά έργα με κύριο μέσο την περιπατητική πρακτική.

Αντιτασσόμενη στην ηγεμονία της όρασης μέσω του αμφιβληστροειδούς, η καλλιτεχνις προτείνει μία μη αναπαραστατική ζωγραφική που έχει τις ρίζες της στην πολυαισθητηριακή αντίληψη. Kατά την περιπλάνησή της στο αστικό και το φυσικό περιβάλλον συλλέγει στιγμιογραφικές εικόνες με την φωτογραφική της κάμερα, εστιάζοντας σε υλικότητες, φόρμες, υφές και στα επιμέρους στοιχεία που συγκροτούν το αισθητό και δεν γίνονται αντιληπτά εν ριπή οφθαλμού.

Τα έργα της έκθεσης συνιστούν μία επίμονη προσπάθεια διαμόρφωσης της πορώδους «επιδερμίδας του τοπίου», μίας ενιαίας επιφάνειας που λειτουργεί ως συνδετικός ιστός ανάμεσα σε αυτό που προσλαμβάνει το μάτι και σε εκείνο που αποτυπώνεται στον νου. Παράλληλα, τα χάρτινα, πετρόσχημα, γλυπτικά τοπία της Χριστοφή, λειτουργούν ως οδοδείκτες και παραπέμπουν έμμεσα στην έννοια της χρονικής συσσώρευσης στον φλοιό της γης που διαμορφώνει τους όγκους και τις λεπτομέρειες της επιφάνειάς της.

Άποψη της έκθεσης.

Στην εννοιολογική τοπιογραφία της Χριστοφή, οι ά-τοποι τόποι συνιστούν μικρά χωροχρονικά και αισθητηριακά περάσματα, ανάμεσα στο ιδωμένο γεγονός που εξαϋλώνεται και στην πνευματική ενατένιση που ακολουθεί αυτή την εμπειρία. «Η λέξη “άτοπος”, που εμπεριέχει εντός της την λέξη “τόπος”, τόσο στα ελληνικά, όσο και στα γαλλικά (déplacé), περιγράφει το άρρητο των πραγμάτων ή των συναισθημάτων που σπάνια βιώνονται, που είναι εξαιρετικά, πρωτότυπα και αυθεντικά με τη στενή έννοια. Οι εικόνες που συλλέγει από τις περιπατητικές της διαδρομές μετατρέπονται σε παράλληλους μη-τόπους και συναρμόζουν ένα σύνολο απομνημονεύσεων, επιθυμιών, διαδρομών, πεπρωμένων και σημείων της γλώσσας» όπως αναφέρει στο επιμελητικό κείμενο η επιμελήτρια της έκθεσης Βίκυ Τσίρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο νεολατινισμός Spiritus Loci στον τίτλο της έκθεσης, μια ευρεία έννοια που αποδίδεται στα ελληνικά ως το πνεύμα του τόπου, συναρμόζει όλους τους παράγοντες που μολονότι αδιόρατοι, διαμορφώνουν την ταυτότητα ενός τόπου. Πρόκειται για ένα σύνολο ιδιοτήτων με βάση την υλική υπόσταση και την ατμόσφαιρα που αποδίδει το άτομο, υποκειμενικά, στον τόπο, και βάσει αυτού του βιώματος συγκροτούνται τα χαρακτηριστικά που το συνιστούν για εκείνο μοναδικό.

Την έκθεση συνοδεύει δίγλωσση έκδοση με κείμενα των Κωστή Βελώνη και Βίκυς Τσίρου.

Η έκθεση «Spiritus Loci» πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού και του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου (Τετάρτη- Παρασκευή 6-9μ.μ., Σάββατο 12μ.- 3μ.μ. και κατόπιν ραντεβού).

Για τη Στέλλα Χριστοφή

Η Στέλλα Χριστοφή (Κύπρος, 1988) είναι εικαστική καλλιτέχνιδα με έδρα την Αθήνα. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με υποτροφία του Ι.Κ.Υ Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Paris 8, με υποτροφία του Ι.Κ.Υ Ελλάδας. Συνέχισε τις σπουδές της με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Σχολή Επιστημών Αγωγής, Τ.Ε.Α.Π.Η στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με υποτροφία του Ι.Κ.Υ Κύπρου. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: Προσεγγίσεις του αστικού και φυσικού χώρου» από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε ατομικές, και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ρουμανία, Μολδαβία, Βερολίνο και βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει λάβει μέρος σε προγράμματα καλλιτεχνικής φιλοξενίας και εργαστήρια σε Καμερούν, Ελλάδα, Λιθουανία και Ιορδανία και έχει επίσης δημοσιεύσει άρθρα και συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια σε Ελλάδα, Μάλτα και Κύπρο.