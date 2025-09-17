Φευγαλέες συναντήσεις, φιγούρες σε ζώνες μετάβασης… Ένα πρότζεκτ γεννημένο στους χώρους διέλευσης αεροδρομίων, που εστιάζει ανάμεσα στο απόλυτα στιλιζαρισμένο στατικό φόντο και τη συχνά απαρατήρητη πραγματικότητα στο προσκήνιο.

Νέα Υόρκη, Ρώμη, Γιοχάνεσμπουργκ, Αθήνα, Βιέννη, Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη, Κιγκάλι, Άμστερνταμ, Παρίσι, Ζυρίχη, Γιανγκόν, Ντουμπάι, Σιγκαπούρη… 23 φωτογραφίες με το φακό του Γεράσιμου Κουβαρά σε ένα πρότζεκτ που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων χρόνων σε διεθνή αεροδρόμια καθώς ταξίδευε για επαγγελματικούς λόγους ή για αναψυχή. «Άρχισα να παρατηρώ ανθρώπους που στέκονταν ή περνούσαν μπροστά από τα τεράστια, φωτισμένα πλαίσια, τα οποία συνήθως διαφημίζουν παγκόσμια brands. Βρέθηκα να καταγράφω αυτές τις παράξενες, φευγαλέες συναντήσεις», εξηγεί.

Οι φωτογραφίες του μοιάζουν με εικόνες που κατοικούν στο ενδιάμεσο, «σε εκείνον τον λεπτό, συχνά αδιόρατο χώρο ανάμεσα στην παρουσία και την απουσία, την κίνηση και την ακινησία, την πραγματικότητα και την ψευδαίσθηση», λέει. «Και που πέρα από την παροδική τους φύση, αυτές οι στιγμές προσφέρουν μια βαθύτερη συνάντηση – με τον εαυτό. Μια παύση στην κίνηση. Μια ήσυχη επίγνωση ότι όλοι είμαστε, τελικά, επιβάτες σε αυτή τη γη».

Όπως σημειώνει, «κάθε εικόνα θα μπορούσε να είχε ληφθεί σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο οποιαδήποτε στιγμή. Η κατασκευασμένη ζωή που απεικονίζεται στο φόντο κυριαρχεί δυσανάλογα στην ήσυχη, συχνά απαρατήρητη πραγματικότητα στο προσκήνιο. Αυτά τα στατικά, μνημειώδη φωτεινά κουτιά μπορεί να συμβολίζουν τα δεδομένα συστήματα από τα οποία κινούμαστε – συστήματα που φαίνονται σταθερά, αδιάλειπτα και τέλεια. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πραγματικοί άνθρωποι κινούνται μερικώς ορατοί, θολοί, αναμειγνύονται ή αντιστέκονται στο φόντο. Μερικές φορές φαίνονται άμορφοι, χάνοντας τη μορφή τους. Άλλες φορές, ισόμορφοι – γίνονται μέρος της ίδιας της εικόνας πίσω τους», αναφέρει για τις φωτογραφίες του ο κ. Κουβαράς.

Το φωτογραφικό αυτό project παρουσιάζεται από τον Μαέστρο Γιάννη Χατζηλοΐζου και τη Skyline Services σε συνεργασία με την Magnify Communications LTD και υλοποιήθηκε χάρη στη γνωριμία του κ. Χατζηλοϊζου με τον Δρα Γεράσιμο Κουβαρά στο πλαίσιο της συναυλία της πολυβραβευμένης αμερικανίδας μεσόφωνου και ακτιβίστριας Joyce DiDonato στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

«Τη διοργάνωση της συναυλίας είχε το World Human Forum του οποίου ο Γεράσιμος είναι ο Executive Director του», θυμάται ο κ. Χατζηλοϊζου. «Γνωρίζοντάς τον, με εξέπληξε το προσωπικό του ύφος, ο τρόπος που μιλούσε για τα πάντα. Αν και φαινομενικά οι δρόμοι μας ήταν διαφορετικοί, βρήκαμε κοινό το ενδιαφέρον μας για τα κοινωνικά θέματα, η ανάγκη μας να αγγίξουμε μέσα από τη δουλειά μας τις ανθρώπινες ανάγκες. Όταν μου έδειξε τις φωτογραφίες και εξηγώντας μου το σκεπτικό του και το γεγονός πως έχουν τραβηχτεί τυχαία κατά τη διάρκεια ταξιδιών του, άρχισε να γεννιέται η ιδέα της έκθεσης, που βρήκε θερμό υποστηριχτή τον CΕΟ της Skyline Services Γιώργο Μαύρο για να υλοποιηθεί».

Το ταξίδι της έκθεσης ξεκίνησε έτσι από το Αεροδρόμιο Λάρνακας με προορισμό ανάμεσα σε άλλες πόλεις, το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2028.