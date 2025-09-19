Αιτήσεις με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με άτομο για να παρέχει υπηρεσίες καλλιτεχνικού διευθυντή (ή καλλιτεχνικής διευθύντριας) της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και μαέστρου (εάν εφαρμόζεται στη βάση της πιο κάτω πληροφόρησης) ανακοίνωσε ότι δέχεται το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Η Βουλή αποδέσμευσε τις προηγούμενες μέρες τα κονδύλια που αφορούν την πλήρωση δύο κενών θέσεων στο Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου: αυτή του καλλιτεχνικού διευθυντή της επαγγελματικής ορχήστρας και του διοικητικού διευθυντή.

Σε ό,τι αφορά τον καλλιτεχνικό διευθυντή, σύμφωνα με την προκήρυξη, η συμφωνία συνεργασίας θα είναι με αγορά υπηρεσιών και ορισμένης διάρκειας για 28 μήνες.

Διευκρινίζεται ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η μόνιμη βάση του να είναι η Κύπρος για τη διάρκεια της συνεργασίας. Η προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας είναι η 1η Δεκεμβρίου 2025.

Η αμοιβή θα ανέρχεται σε €52.000 ετησίως (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε περίπτωση που η σύμβαση αφορά υπηρεσίες μόνο καλλιτεχνικού διευθυντή και €60.000 ετησίως συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε περίπτωση που η σύμβαση θα αφορά και υπηρεσίες μαέστρου.

Καθήκοντα και ευθύνες

Ο ΚΔ έχει την ευθύνη της προετοιμασίας του καλλιτεχνικού σχεδιασμού, της επιλογής των φιλοξενούμενων μαέστρων και των σολίστ. Επίσης, έχει τη γενική εποπτεία των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων της ΣΟΚ. Παράλληλα, αξιολογεί τον βοηθό καλλιτεχνικού διευθυντή και το καλλιτεχνικό επίπεδο των μουσικών που απαρτίζουν τη ΣΟΚ και επιλύει κάθε καλλιτεχνικό ζήτημα που προκύπτει αναφορικά με τη ΣΟΚ.

Ο ΚΔ ηγείται επίσης των καλλιτεχνικών επιτροπών ακροάσεων, αναζήτησης στρατηγικών συνεργατών, είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό του καλλιτεχνικού στρατηγικού οράματος και για την αναζήτηση στρατηγικών συνεργατών και χορηγιών.

Σε περίπτωση που ο επιτυχών ή η επιτυχούσα είναι και μαέστρος, θα διευθύνει το 25%-30% των συναυλιών της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου ανά έτος. Η διεύθυνση των συναυλιών περιλαμβάνεται στην

αμοιβή και δεν θα παραχωρείται οποιαδήποτε επιπρόσθετη αμοιβή.

Απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή των Κρατών Μελών της ΕΕ. Οι άρρενες Κύπριοι πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτήν. Δεκτές γίνονται και αιτήσεις από πολίτες Τρίτων χωρών, νοουμένου ότι κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας στην Κύπρο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από την χώρα προέλευσής τους, το οποίο δύναται να ζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Πρέπει επίσης να έχουν πιστοποιητικό του περί πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας Νόμος 91(Ι)2014, άρθρο 22(6), το οποίο δύναται να ζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Απαιτείται τουλάχιστον πενταετής πείρα σε διευθυντική θέση σε μουσικό-πολιτιστικό οργανισμό. Εάν η διευθυντική θέση ήταν σε οργανισμό ορχήστρας, δηλαδή μαέστρος, θα αποτελεί πλεονέκτημα αναλόγως των ετών εμπειρίας. Απαιτείται επίσης αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στον τομέα της μουσικής ή πτυχίο στην πολιτιστική διοίκηση.

Απαιτείται παράλληλα πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, αλλά και η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια για τους αιτητές που δεν θα είναι μαέστροι. Σε περίπτωση που είναι και μαέστροι τότε θα πραγματοποιηθεί και τέταρτο στάδιο για την επιλογή.

Στάδιο 1: Εξέταση των αιτήσεων και έλεγχος τυπικών προσόντων από πενταμελή επιτροπή που αποτελείται από μέλη του Δ.Σ., τον εξάρχοντα και ακόμα ένα μέλος της ΣΟΚ.

Στάδιο 2: Αξιολόγηση πλεονεκτημάτων και μοριοδότηση αιτήσεων από τα μέλη του Δ.Σ.

Στάδιο 3: Πρόσκληση σε συνέντευξη δέκα επικρατέστερων υποψηφίων που προκύπτουν από τη μοριοδότηση του Δ.Σ.

Στάδιο 4: Διεξαγωγή ακρόασης με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, για μέχρι τρεις επικρατέστερους υποψηφίους που

είναι και μαέστροι. Στο στάδιο αυτό, η επιτροπή αξιολόγησης θα αποτελείται από τους μουσικούς της ΣΟΚ και θα διεξαχθεί ψηφοφορία με το πέρας της ακρόασης.

Η τελική βαθμολογία και κατάταξη των υποψηφίων θα προκύψει μετά από τη μοριοδότηση του Δ.Σ. (Στάδιο 2), τη βαθμολογία της συνέντευξης (Στάδιο 3) και την ψηφοφορία των μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου (Στάδιο 4- σε περίπτωση που είναι και μαέστρος).

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην προκήρυξη της θέσης καθώς και το Έντυπο Αίτησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, στο χώρο των ανακοινώσεων.

Οι αιτήσεις θα πρέπει αποσταλούν ηλεκτρονικά στο ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ, με την ένδειξη «Θέση Καλλιτεχνικού/ής Διευθυντή/ντριας της ΣΟΚ» στην κα. Αντιγόνη Αντωνίου, a.antoniou@cyso.org.cy, το αργότερο μέχρι τη 10η Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00μμ (ώρα Κύπρου).

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεχτές.