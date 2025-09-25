Την ανάκληση της απόφασης της Εκκλησίας της Κύπρου για έξωση του αναγνωστηρίου της Κυπριακής Βιβλιοθήκης από τον χώρο στη Φανερωμένη που στεγάζεται τα τελευταία χρόνια ζητά το ΑΚΕΛ.

Σε ανακοίνωσή του το κόμμα επισημαίνει ότι η απόφαση για έξωση και παραχώρησή του για άλλη χρήση είναι πρωτοφανής και προκλητική. «Αντί ουσιαστικής και ποιοτικής αναβάθμισης, όπως για χρόνια αγωνιζόμαστε όλοι όσοι θέλουμε η Κύπρος να αποκτήσει μια σύγχρονη Κρατική Βιβλιοθήκη, επιβάλλεται έξωση, χωρίς καν να εξευρεθεί άλλος κατάλληλος χώρος» τονίζεται.

Το ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υφυπουργείο Πολιτισμού «να επιδείξουν έστω και τώρα στοιχειώδη ευαισθησία και έγνοια έναντι του σημαντικότατου αυτού φορέα πολιτισμού, του κρατικού φορέα μνήμης και γνώσης». Παράλληλα, καλεί από τους κυβερνώντες να ζητήσουν ανάκληση της απόφασης της Εκκλησίας και να ξεκινήσουν χωρίς άλλη χρονοτριβή τις διαδικασίες ανέγερσης νέας, σύγχρονης κρατικής βιβλιοθήκης «όπως υποσχέθηκε κατ’ επανάληψη τόσον η προηγούμενη, όσο και η νυν κυβέρνηση».

Το ΑΚΕΛ έχει ήδη εγγράψει θέμα στη Βουλή για την ανέγερση της νέας κρατικής βιβλιοθήκης και θα ζητήσει αμέσως τη συζήτηση του θέματος στην αρμόδια Επιτροπή Παιδείας.