Τη δική της ξεχωριστή παρουσία στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Steinway στο Αμβούργο είχε φέτος η Κύπρος, που εκπροσωπήθηκε από τον 12χρονο Μαρκ-Άλμπερτ Σταϊκοβίτσι, που ήταν ο νικητής του 14ου Παγκύπριου Διαγωνισμού Avantgarde για Νεαρούς Πιανίστες, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο ταλαντούχος νεαρός πιανίστας, παρότι δεν είχε ανάλογη εμπειρία στο παρελθόν, ανέβηκε στη σκηνή της ιστορικής Laeiszhalle και με την ωριμότητα, την ευαισθησία και τη μουσικότητά του κατέκτησε το γερμανικό κοινό. Η παρουσία του αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη μουσική εκπαίδευση, αποδεικνύοντας ότι η χώρα μας μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα σε έθνη με πολυετή παράδοση στην κλασική μουσική.

Το φεστιβάλ, που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 9 Σεπτεμβρίου, συγκέντρωσε νεαρούς πιανίστες από 11 χώρες. Για τέσσερις ημέρες το Αμβούργο πλημμύρισε από βιρτουόζικες ερμηνείες έργων στα πιάνα της Steinway και από νεανική ενέργεια αυτοσχεδιαστικής δημιουργίας και πειραματισμού με τον ήχο των πλήκτρων. Η μεγάλη τελική συναυλία στην κατάμεστη Laeiszhalle, μπροστά σε 2000 θεατές, ολοκληρώθηκε εντυπωσιακά με παρατεταμένο χειροκρότημα και θερμή υποδοχή για όλους τους συμμετέχοντες που έλαμψαν στη σκηνή.

Πριν από τη σημαντική αυτή συμμετοχή, που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς στην πορεία του, ο Μαρκ-Άλμπερτ Σταϊκοβίτσι είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση τον περασμένο Απρίλιο στο Κονσερβατόριο Sergei Rachmaninoff, στο Παρίσι, στο πλαίσιο της συναυλίας «Nouvelles Étoiles- Jeunes Solistes Internationaux», ενώ την ίδια περίοδο συμμετείχε και στον διεθνή διαγωνισμό Merci Maestro! στις Βρυξέλλες– εμπειρίες που του πρόσφεραν έμπνευση και πολύτιμα εφόδια για την καλλιτεχνική του πορεία.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Avantgarde, από το 1998 εργάζεται συστηματικά για την ανάδειξη και προβολή των νεαρών μουσικών και όχι μόνον καθώς και για την καλλιέργεια της πιανιστικής παιδείας στην Κύπρο. Μέσα από τον Παγκύπριο Διαγωνισμό Avantgarde για Νεαρούς Πιανίστες, που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, δίνεται η ευκαιρία σε ταλαντούχα παιδιά να εκπροσωπούν τη χώρα μας στο Διεθνές Φεστιβάλ Steinway, προσφέροντάς τους ανεκτίμητες εμπειρίες, διεθνή δικτύωση και ώθηση για περαιτέρω καλλιτεχνική ανέλιξη.

Η επιτυχία του Μαρκ-Άλμπερτ Σταϊκοβίτσι (Marc-Albert Staicovici, με καταγωγή από τη Ρουμανία) στο Αμβούργο δεν είναι απλώς μια προσωπική νίκη· είναι ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της εξειδικευμένης μουσικής εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Όπως δήλωσε και ο δάσκαλος του Ζμπίνεκ Μαρούσκα «είναι ένα παιδί με σπάνιο ταλέντο και αφοσίωση. Η συμμετοχή του στο Steinway Festival ήταν το επιστέγασμα πολλών μηνών σκληρής δουλειάς και μια απόδειξη ότι η νέα γενιά μπορεί να εκπροσωπεί επάξια τον τόπο στα μεγαλύτερα διεθνή μουσικά κέντρα».