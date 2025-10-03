Αποσπασματικά σωζόμενο σταυρόσχημο ειδώλιο, καμένα οστά και κέρατα ελαφιού, αλλά και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα δύο κτισμάτων έφερε στο φως η πρώτη ανασκαφική περίοδος στον χαλκολιθικό οικισμό της Ερήμης-Παμπούλας (3500–2900 π.Χ.).

Τα ευρήματα φωτίζουν τις τελευταίες φάσεις ζωής του οικισμού και υποδεικνύουν ανθρώπινη δραστηριότητα και μέσα στο α’ μισό της 3ης χιλιετίας π.Χ.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε τη λήξη της πρώτης ανασκαφικής περιόδου στον οικισμό της Χαλκολιθικής περιόδου, η οποία διεξήχθη από ομάδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ) υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Γιώργου Βαβουρανάκη.

Ο χαλκολιθικός οικισμός, που άκμασε κατά το διάστημα 3500-2900 π.Χ., βρίσκεται εντός του σύγχρονου οικισμού της Ερήμης. Είχε ανασκαφεί αρχικά από τον Πορφύριο Δίκαιο, ενώ τμήματά του ανασκάπτονται και σήμερα από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Η έρευνα του ΕΚΠΑ ξεκίνησε σε κοντινή απόσταση από το χώρο ανασκαφής του Π. Δίκαιου, με στόχο την κατάρτιση στρωματογραφικής ακολουθίας για την επαναπλαισίωση όσων είναι ήδη γνωστά για τη θέση.

Αποκαλύφθηκε δάπεδο κατοικίας με λάκκο και κτιστή πλατφόρμα, τοίχος ενός δεύτερου κυκλικού κτιρίου, ορθογώνιος τοίχος ή κατασκευή, καθώς και λάκκος με οστά και κέρατα ελαφιού με ίχνη καύσης. Η κεραμική των στρωμάτων που κάλυψαν τα ως άνω αρχιτεκτονικά κατάλοιπά της, όπως φαίνεται, τελευταίας φάσης του οικισμού, περιλαμβάνει και λίγα μονόχρωμα όστρακα, χαρακτηριστικά της Ύστερης Χαλκολιθικής περιόδου, γεγονός που δείχνει ότι στον οικισμό υπήρξε ανθρώπινη δραστηριότητα εντός του α’ ημίσεος της 3ης χιλιετίας π.Χ.

Τα κινητά ευρήματα περιλαμβάνουν υψηλό αριθμό οστράκων κεραμικής, μεταξύ των οποίων πολλά διακοσμημένα με την τεχνική της Ερυθρής επί Ανοικτού, λειασμένα λίθινα εργαλεία (πελέκεις, αξίνες, τριπτήρες και τριβεία), τμήματα λαξευμένων λίθινων εργαλείων, μεταξύ των οποίων ξέστρα, σημαντικές ποσότητες οστών, κυρίως από ελάφι, αρκετά ευρήματα από πικρόλιθο, όπως βότσαλα πρώτης ύλης, ημίεργα κοσμήματα, περίαπτα κι ένα αποσπασματικά σωζόμενο σταυρόσχημο ειδώλιο.

Η ανασκαφική ομάδα περιέλαβε τον διδάσκοντα στο ΕΚΠΑ Ιωάννη Βοσκό, μεταδιδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του ΕΚΠΑ και των πανεπιστημίων Freie του Βερολίνου και Στρασβούργου, καθώς και αρχαιολόγους από την Κύπρο.

Στην ανασκαφή εντάχθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus βραχείας κινητικότητας μεταξύ του ΕΚΠΑ και του Ινστιτούτου Κύπρου. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας Εύη Μαργαρίτη με την ομάδα της από το Ινστιτούτου Κύπρου συνεργάζονται με την αποστολή.