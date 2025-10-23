Δυναμική προδιαγράφεται η παρουσία του κυπριακού κινηματογράφου στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αλλά και στο Φεστιβάλ Tallin Black Nights στην Εσθονία.

Στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το οποίο φέτος διεξάγεται μεταξύ 30 Οκτωβρίου και 9 Νοεμβρίου, προβάλλονται τέσσερις ταινίες κυπριακής παραγωγής, ενώ στο υψηλού κύρους διεθνές φεστιβάλ του Ταλίν, το οποίο διεξάγεται το διάστημα 7-23 Νοεμβρίου, προβάλλονται τρεις ταινίες κυπριακής παραγωγής.

Η Κύπρος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Η ταινία του Αιμίλιου Αβραάμ «Σμαράγδα», η οποία έκανε πρεμιέρα το 2024 στο Tallin Black Nights, κάνει την ελληνική της πρεμιέρα στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Meet the Neighbors+». Η ταινία πήρε το μεγάλο βραβείο στο Cyprus Film Days 2025, ενώ η πρωταγωνίστρια, Νιόβη Χαραλάμπους, έλαβε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας. Αποτελεί παραγωγή της εταιρίας Bark like a Cat Films, με παραγωγό την Τώνια Μισιαλή, διευθυντή φωτογραφίας τον Γιώργο Ραχματούλιν και σε μουσική Γιώργου Σόλωνος.

Στην κατηγορία «First Run» του ελληνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κάνει πρεμιέρα η συμπαραγωγή Κύπρου– Ελλάδας «Μαρισέλ» του Ηλία Δημητρίου, μια παραγωγή της εταιρείας Filmblades με παραγωγό τη Μόνικα Νικολαΐδου, ήχο Ντίνου Κίττου και διεύθυνση φωτογραφίας Γιώργου Γιανέλλη. Η ταινία αφηγείται την εμπειρία μια μετανάστριας από τις Φιλιππίνες, η οποία αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού στην κυπριακή επαρχία. Πρωταγωνιστούν οι Ζαρ Ντονάτο, Λένια Σορόκκου, Ντίνος Λύρας και Διομήδης Κουφτερός.

Στο ίδιο πρόγραμμα συμμετέχει η νέα ταινία του Μαρίνου Καρτίκκη «Εκτροπή» (εταιρία παραγωγής AB Seahorse με παραγωγό τον Άνδρο Αχιλλέως), η οποία συνεχίζει τη φεστιβαλική της πορεία μετά από την επιτυχημένη της παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μεσογειακών Χωρών στην Αλεξάνδρεια και την επιλογή της στα Arab’s Critics European Awards. Η μουσική της ταινίας είναι του Άδωνι Αλετρά, το μοντάζ του Αιμίλιου Αβραάμ και η διεύθυνση φωτογραφίας του Γιώργου Ραχματούλιν. Πρωταγωνιστούν οι Στέλιος Ανδρονίκου, Παναγιώτα Παπαγεωργίου και Προκόπης Αγαθοκλέους.

Στην Αγορά του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα Works in Progress θα συμμετέχει η επερχόμενη ταινία μεγάλου μήκους της σκηνοθέτριας Τώνιας Μισιαλή «The Lion at my Back». Η ταινία, η οποία ολοκλήρωσε γυρίσματα πρόσφατα και βρίσκεται στο στάδιο της μεταπαραγωγής, αποτελεί συμπαραγωγή Κύπρου– Λουξεμβούργου– Ελλάδας και είναι παραγωγή της εταιρείας Bark Like a Cat Films, με παραγωγό την Τώνια Μισιαλή, διεύθυνση φωτογραφίας του Μάνου Τιλίνσκι και μοντάζ του Αιμίλιου Αβραάμ. Πρωταγωνιστούν οι Σόχνα Ντιαλό και Έλενα Καλλινίκου. Το πρότζεκτ έχει επιλεγεί να συμμετάσχει και στο διεθνούς κύρους cocoWIP– works in progress 2025 του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Cottbus στη Γερμανία.

Φεστιβάλ Tallin Black Nights

Στο φεστιβάλ Tallin Black Nights στην Εσθονία έχουν επιλεγεί στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα δύο κυπριακές ταινίες μικρού μήκους και μία μειοψηφική συμπαραγωγή. Συγκεκριμένα, στο διαγωνιστικό πρόγραμμα ταινιών live-action μικρού μήκους κάνει παγκόσμια πρεμιέρα η ταινία μικρού μήκους της Αργυρώς Νικολάου «Σειρήνες» (παραγωγή Polyorama Pictures).

Στο διαγωνιστικό πρόγραμμα ταινιών animation μικρού μήκους συμμετέχει η ταινία κινούμενου σχεδίου του Γιώργου Τσαγκάρη «The Weaver», η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία στα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου. Τέλος, στο επίσημο διαγωνιστικό ταινιών μεγάλου μήκους του Tallin Black Nights συμμετέχει και η κυπριακή μειοψηφική συμπαραγωγή «The Megalomaniacs» του Έλληνα σκηνοθέτη Σπύρου Σταθουλόπουλου, μία συμπαραγωγή Ελλάδας – Κύπρου – Κολομβίας με Κύπριο συμπαραγωγό τον Στέλιο Καμμίτση.

Κυπριακός κινηματογράφος στη Μαδρίτη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε της 17 Οκτωβρίου στο εμβληματικό Πολιτιστικό Κέντρο Casa de Vacas η 2η Ημερίδα Σύγχρονου Κυπριακού Κινηματογράφου, μια εκδήλωση που ενισχύει της πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας και φέρνει στο κοινό της Μαδρίτης τον πλούτο και τη δημιουργικότητα του σύγχρονου κυπριακού κινηματογράφου.

Η Ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Πρεσβεία της Κύπρου και το Πολιτιστικό Κέντρο Casa de Vacas, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κυπριακού και Ελληνικού Κινηματογράφου της Βαρκελώνης (FCCG) και την πολιτιστική εταιρεία Oktana– Casa de Cultura.

Κατά την ημερίδα προβλήθηκαν οι ταινίες μικρού μήκους «Taxi» του Κωνσταντίνου Νικηφόρου (2024), «Tornado Outside» της Μαρίας Τομάζου (2023) και η ταινία μεγάλου μήκους «Μικρά Λευκά Φακελάκια» του Σωτήρη Χρίστου (2019). Στην προβολή παρευρέθηκαν διπλωμάτες, μέλη της κυπριακής και ελληνικής κοινότητας της Μαδρίτης, καθώς και λάτρες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.