Τρόπους ενίσχυσης της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Σερβίας αποφάσισαν η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου και ο Υπουργός Πολιτισμού της Σερβίας Νίκολα Σελάκοβιτς, στο πλαίσιο της συνάντησής τους, που πραγματοποιήθηκε στον εντυπωσιακό αρχαιολογικό χώρο Viminacium, κοντά στο Βελιγράδι.

Η Λ. Κασσιανίδου εξέφρασε τις ευχαριστίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επιλογή της Κύπρου ως τιμώμενης χώρας στην 68η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Βελιγραδίου και αντάλλαξε απόψεις με τον Σέρβο ομόλογό της για τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της λογοτεχνίας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, συζητήθηκε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), το οποίο θα θέσει τις βάσεις για μια δομημένη και μακροχρόνια πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και ενός δεύτερου Μνημονίου Συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων- πρόταση που ο Σέρβος Υπουργός Πολιτισμού αγκάλιασε θερμά.

Επιπλέον, συζητήθηκε η μεταφορά και στην Κύπρο της έκθεσης με θέμα την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σερβίας στην περιοχή του Κοσόβου (περιοχή Μετόχια). Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν, τέλος, προτάσεις για περαιτέρω τρόπους συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης σε διάφορα επίπεδα, με στόχο την ενίσχυση της ήδη στενής σχέσης των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο Υπουργοί αναφέρθηκαν στους στενούς δεσμούς φιλίας και πολιτιστικής συνεργασίας που συνδέουν τις δύο χώρες και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων Κύπρου και Σερβίας μέσα από την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων.

Μετά το πέρας της διμερούς συνάντησης, ανταλλάχθηκαν αναμνηστικά δώρα και οι δύο Υπουργοί προέβησαν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους για συνέχιση και εμβάθυνση της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Σερβίας.

Ακολούθως, η Υφυπουργός Πολιτισμού ξεναγήθηκε στους χώρους του υπό ανακαίνιση μουσείου του Viminacium, στα εργαστήρια μελέτης και συντήρησης, καθώς και στον αρχαιολογικό χώρο, όπου επισκέφθηκε τις ρωμαϊκές θέρμες, το αμφιθέατρο, τη νεκρόπολη και το χώρο φύλαξης ενός ρωμαϊκού πλοίου που εντοπίστηκε πρόσφατα σε κοντινή απόσταση.