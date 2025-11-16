Μια προσπάθεια διασυρμού βραβευθέντων, συναδέλφων και του ίδιου του θεσμού των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας από το πρόεδρο της Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας βλέπουν τα υπόλοιπα μέλη, που τοποθετήθηκαν με κοινή ανακοίνωση.

Οι Χρίστος Χατζηγιάννης, Μαρία Α. Ιωάννου, Μικαέλα Πρίντσιγκερ και Κωνσταντίνος Μπούρας, μέλη της κριτικής επιτροπής για τις εκδόσεις του 2023 και του 2024, χαρακτηρίζουν άτοπα και προσβλητικά όσα αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Ιωάννου διαβεβαιώνοντας ρητά και κατηγορηματικά πως ουδέποτε έκριναν με πολιτικά ή ιδεολογικά κριτήρια και πως η διαδικασία τηρήθηκε φέτος όπως και πέρσι.

Με κοινό τους κείμενο υπενθυμίζουν ότι όποιος δέχεται να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους σε τέτοια συλλογικά όργανα οφείλει να γνωρίζει τη διαδικασία και να αντιλαμβάνεται ότι πέρα από τις θεσμικές διαδικασίες και κανόνες που καλείται να αποδεχθεί με σεβασμό, δέχεται συγχρόνως να συμμετάσχει σε μια επιτροπή με πλουραλισμό απόψεων και αισθητικών κριτηρίων.

«Όπως ακριβώς τηρήθηκε η διαδικασία πέρσι, έτσι τηρήθηκε και φέτος. Οι απόψεις όλων των μελών της επιτροπής καταγράφονται στα πρακτικά» σημειώνουν.

Παράλληλα, εκφράζουν λύπη και έκπληξη για την παρέμβαση Ιωάννου και επισημαίνουν ότι η Επιτροπή των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας Κύπρου «λειτουργεί δημοκρατικά και, όπου δεν υπάρχει ομοφωνία, πλειοψηφικά. Κανείς δεν μπορεί αυταρχικά να επιβάλει την άποψή του».

Σημειώνουν παράλληλα πως οι Κύπριοι λογοτέχνες είναι και λογοτέχνες του κόσμου και πως η αξιολόγηση ενός λογοτεχνικού έργου δεν έχει να κάνει μόνο με την εντοπιότητα, αλλά και με την καθολικότητα. «Είναι πλεονέκτημα για τη σύνθεση μιας επιτροπής βραβείων λογοτεχνίας οι κριτές να έχουν στενή επαφή με την παγκόσμια λογοτεχνία» αναφέρουν.

Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη εκφράζουν συγχαρητήρια στους βραβευθέντες και επισημαίνουν ότι η λογοτεχνία του τόπου μας είναι πλούσια και δυναμική» και ότι «οι λογοτέχνες μας αξίζουν περισσότερα».

Παράλληλα, το Υφυπουργείο Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι η Υφυπουργός δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ακυρώσει ή να παρέμβει στο περιεχόμενο των αποφάσεων μιας κριτικής επιτροπής.