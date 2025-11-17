Πραγματική διάθεση συνεργασίας και συνέπεια εκ μέρους του, αλλά και έλλειψη αντίστοιχης ανταπόκρισης από το Σωματείο «Κύπριοι Χαράκτες», υποδεικνύει ο Δήμος Λευκωσίας σε ανακοίνωσή του σχετικά με το ζήτημα της στέγασης του εργαστηρίου χαρακτικής.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι «οι λογαριασμοί ρεύματος και νερού πληρώνονται κανονικά» και ότι «δεν έγινε καμία ενέργεια διακοπής», διαψεύδοντας τις σχετικές καταγγελίες του Σωματείου.

Με αφορμή το στεγαστικό ζήτημα του σωματείου που ανέδειξε ο «Φ», ο Δήμος Λευκωσίας παραθέτει το ιστορικό από την πλευρά του, με στόχο όπως σημειώνεται «το κοινό να έχει ολοκληρωμένη εικόνα».

Σύμφωνα με το Δήμο, το υποστατικό στην Αγλαντζιά ανήκει στην Altamira Asset Management και είχε παραχωρηθεί στον τότε Δήμο Αγλαντζιάς, ο οποίος το διέθεσε στους Κύπριους Χαράκτες «για συγκεκριμένη χρονική περίοδο», από 1/4/2023 έως 31/3/2025, «όρο τον οποίο το Σωματείο γνώριζε και αποδέχθηκε».

Η συνέχεια της υπόθεσης, όπως περιγράφεται, καθορίστηκε από «σοβαρά στατικά και λειτουργικά προβλήματα στο κτήριο», τα οποία τεκμηριώθηκαν σε έκθεση του Δημοτικού Μηχανικού Αγλαντζιάς. Με βάση αυτά, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς αποφάσισε στις 12/03/2024 την επιστροφή του ακινήτου στην Altamira- απόφαση που επικυρώθηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας στις 20/02/2025.

Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι ακολούθησε «σειρά ενεργειών καλής θέλησης», μεταξύ των οποίων εκτενής αλληλογραφία, τρεις κατ’ ιδίαν συναντήσεις, εισηγήσεις για συστέγαση με άλλα πολιτιστικά σωματεία, καθώς και «πρόταση ενοικίασης χώρου στη Βιοτεχνική Περιοχή Αγλαντζιάς/ Λευκωσίας». Προσθέτει επίσης ότι είχε δοθεί επαρκές χρονικό περιθώριο στο Σωματείο για απευθείας διαπραγμάτευση με την Altamira.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δήμος αναφέρει ότι απευθύνθηκε στο Υφυπουργείο Πολιτισμού ζητώντας στήριξη για τους Κύπριους Χαράκτες, «είτε μέσω αυξημένης χορηγίας, είτε μέσω εξεύρεσης κατάλληλου χώρου στέγασης».

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες περί «αντικανονικής είσπραξης ενοικίων», ο Δήμος τις χαρακτηρίζει «αβάσιμες», σημειώνοντας ότι το Σωματείο «υπέγραψε συμφωνητικό και αποδέχθηκε όλους τους όρους χρήσης του ακινήτου».

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι ο Δήμος διαχειρίζεται τα δημοτικά υποστατικά «με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων».