Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο διάσημος Γερμανός ηθοποιός και cult είδωλο Ούντο Κιρ, που φιγουράρισε σε 275 ρόλους στο ευρωπαϊκό σινεμά και το Χόλιγουντ και μεταξύ άλλων συνεργάστηκε με τους Άντι Γουόρχολ, Λαρς φον Τρίερ, Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, Γκας Βαν Σαντ, αλλά και τη Μαντόνα.

Ο γεννημένος στις 12 Οκτωβρίου 1944 ηθοποιός πέθανε την Κυριακή το πρωί σε νοσοκομείο του Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας, ενώ δεν έγινε γνωστή η αιτία θανάτου του. Την είδηση γνωστοποίησε ο σύντροφός του, Ντέλμπερτ ΜακΜπράιντ.

Γνωστός για το διαπεραστικό του βλέμμα, ενσάρκωνε συχνά ρόλους κακών στις ταινίες, ενώ είχε υποδυθεί πολλάκις βρικόλακες και ναζί.

Γεννήθηκε ως Ούντο Κίρσπε στην Κολονία σε μαιευτήριο που καταστράφηκε από βομβαρδισμό, από όπου ο ίδιος και η μητέρα του ανασύρθηκαν ζωντανοί, Μετακόμισε στο Λονδίνο στα 18 του για να μάθει αγγλικά, πριν ξεκινήσει την ανοδική πορεία του στο σινεμά. Από το 1991 ζούσε στις ΗΠΑ, στο Παλμ Σπρινγκς.

Είχε εξελίχθηκε σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές και αινιγματικές φυσιογνωμίες του ευρωπαϊκού και αμερικανικού κινηματογράφου και σημάδεψε για δεκαετίες το arthouse σινεμά, ενσαρκώνοντας ρόλους σκοτεινούς, εκκεντρικούς αλλά πάντοτε αξέχαστους.

Το 2019 έμεινε για μια εβδομάδα στη Λεμεσό καθώς διετέλεσε πρόεδρος της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες κύρος και διεθνή ακτινοβολία στη διοργάνωση. Με αυτή την ευκαιρία μάλιστα είχε τιμηθεί και με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς από το Φεστιβάλ.

Ο Ούντο Κιρ με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Cyprus Film Days.

«Η συνεργασία του με το φεστιβάλ και η παρουσία του στη Λεμεσό άφησαν μια μικρή, αλλά ουσιαστική, παρακαταθήκη: την υπενθύμιση ότι το καλό σινεμά δεν γνωρίζει σύνορα και ότι η προσωπικότητα ενός μεγάλου καλλιτέχνη μπορεί να φωτίσει ακόμη και τις πιο μικρές σκηνές» αναφέρει ανακοίνωση του κυπριακού φεστιβάλ. «Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες τον αποχαιρετά με ευγνωμοσύνη. Η μνήμη και το έργο του θα συνεχίσουν να εμπνέουν δημιουργούς και θεατές σε όλο τον κόσμο».

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ο Kier είχε περάσει και από τον ελληνικό κινηματογράφο. Συνεργάστηκε με τον Όμηρο Ευστρατιάδη, συμμετέχοντας στις ταινίες «Η Πρόκληση» (1971) και «Ερωτομανείς» (1971), δύο παραγωγές που έμειναν γνωστές για τη ρηξικέλευθη αισθητική της εποχής.

Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τις εκκεντρικές, σκοτεινές και συχνά «κακόβουλες» κινηματογραφικές του ενσαρκώσεις, συνεργαζόμενος με μεγάλους δημιουργούς της Ευρώπης και του Χόλιγουντ, αλλά και με τον Άντι Γουόρχολ σε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες της καριέρας του.

Η είσοδός του στο αμερικανικό κοινό έγινε με το «My Own Private Idaho» του Γκας Βαν Σαντ, δίπλα στους Ρίβερ Φίνιξ και Κιάνου Ριβς. Ακολούθησαν ρόλοι σε μεγάλες παραγωγές όπως τα «Blade», «Ace Ventura: Pet Detective», «Armageddon», «End of Days», «Johnny Mnemonic» κ.ά.

Ο τελευταίος του ρόλος ήταν στο πολιτικό θρίλερ «The Secret Agent» (2025), όπου υποδύθηκε έναν επιζώντα του Ολοκαυτώματος.