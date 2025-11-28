Ανοίγει ο δρόμος για την πλήρωση της κενής θέσης Διευθυντή της Kυπριακής Βιβλιοθήκης, καθώς το Υφυπουργείο Πολιτισμού προκήρυξε τη θέση, που έχει εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα Α13.

Ο διευθυντής είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, καθώς και για τον συντονισμό, παρακολούθηση και συμμετοχή της Βιβλιοθήκης σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.

Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται επίσης η συμμετοχή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης σε τομείς πολιτισμού και πολιτιστικής ανάπτυξης με σκοπό την αξιοποίηση υλικού στο πλαίσιο προβολής και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, η συμμετοχή της Βιβλιοθήκης σε ευρωπαϊκές δράσεις και προγράμματα, η ετοιμασία μελετών, εισηγήσεων και επιχειρησιακών σχεδίων για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη της κρατικής πολιτικής για τις βιβλιοθήκες.

Παράλληλα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία, τον έλεγχο, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη του προσωπικού της Κυπριακής Βιβλιοθήκης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο στη Βιβλιοθηκονομία ή την Επιστήμη της Πληροφόρησης ή την Επιστημονική Επικοινωνία και παράλληλα μεταπτυχιακό σε οποιοδήποτε κλάδο, ή αντίστροφα πτυχίο σε οποιοδήποτε κλάδο και μεταπτυχιακό στη Βιβλιοθηκονομία. Απαιτείται επίσης 8ετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικότερα για τις λεπτομέρειες της θέσης στον σχετικό σύνδεσμο.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή μέσω του ιστότοπου gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία», μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.