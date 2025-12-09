Δύο κυπριακές αρχαιότητες οι οποίες εντοπίστηκαν να πωλούνται σε διαδικτυακές δημοπρασίες παραδόθηκαν τον Νοέμβριο στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον.

Πρόκειται για ένα Ληκύθιο και μία Πρόχου της Δίχρωμης ΙΙΙ κεραμικής, που χρονολογούνται στην Κυπρο-Γεωμετρική ΙΙΙ περίοδο (900-750 π.Χ.).

Τις αρχαιότητες εντόπισαν οι υπεύθυνοι λειτουργοί του Τμήματος Αρχαιοτήτων για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο και αποσύρθηκαν έπειτα από συνεννόηση με τους οίκους δημοπρασιών.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους οίκους δημοπρασιών Brunk Auctions και Nadeau’s Auction Gallery Inc. για την οικειοθελή παράδοση των αρχαιοτήτων στη χώρα προέλευσής τους καθώς επίσης και την Πρεσβεία της Κύπρου στην Ουάσιγκτον για τη συνεργασία και τον συντονισμό της διαδικασίας επαναπατρισμού.