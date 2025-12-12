Μια πορεία που ανέδειξε τον πολιτισμό ως μέρος της ζωής της πόλης ήταν για τη Λεμεσό η διαδικασία διεκδίκησης του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2030.

Η Λεμεσός την ολοκλήρωσε, παρουσιάζοντας μια πρόταση που στηρίχθηκε στη συμμετοχικότητα, στον διάλογο και στη συνεργασία ανάμεσα σε ανθρώπους και φορείς της πόλης.

Η προετοιμασία υπήρξε μια ανοιχτή διαδικασία, με δημόσιες συζητήσεις, ομάδες εργασίας, κοινές δράσεις και ενεργή ανταπόκριση από δημιουργούς, πολιτιστικούς οργανισμούς, κοινότητες, εκπαιδευτικούς φορείς και πολίτες. Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, αυτή η πορεία διαμόρφωσε ένα κοινό πεδίο συνεργασίας που παραμένει ζωντανό και ενεργό.

Αρμεύτης: Συγχαρητήρια στη Λάρνακα, οι στόχοι παραμένουν

Τα θερμά του συγχαρητήρια στη Λάρνακα για την επιτυχία της εξέφρασε ο Δήμαρχος Λεμεσού. Ο Γιάννης Αρμεύτης επεσήμανε ότι είναι μια επιτυχία ολόκληρης της Κύπρου και όλοι είμαστε περήφανοι γι’ αυτό. Παράλληλα, εξέφρασε την ετοιμότητα της Λεμεσού να συνεργαστεί με τη Λάρνακα «όπου αυτό μπορεί να ωφελήσει τον πολιτισμό και τον τόπο μας γενικότερα».

Ο ίδιος συνεχάρη και την ομάδα της Λεμεσού για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε όλους αυτούς τους μήνες. «Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και την ομάδα του Οργανισμού Λεμεσός 2030 για την εξαίρετη δουλειά τους. Εργάστηκαν με επαγγελματισμό, συνέπεια και σοβαρότητα σε κάθε στάδιο αυτής της πορείας».

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η διαδικασία διεκδίκησης επέτρεψε στη Λεμεσό να αξιολογήσει τις ανάγκες της, να ενισχύσει τον διάλογο με τους φορείς της πόλης και να θέσει πιο ξεκάθαρα τις προτεραιότητές της για τα επόμενα χρόνια.

«Για τον Δήμο Λεμεσού, ο προσανατολισμός της επόμενης μέρας είναι ξεκάθαρος. Προχωράμε όραμα και σχέδιο για μια πόλη για όλους. Με έργα και δράσεις που ενισχύουν τον πολιτισμό και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στη Λεμεσό. Οι στόχοι που θέσαμε παραμένουν και αποτελούν σταθερή βάση για το μέλλον της πόλης» πρόσθεσε.

Α. Πίττας: Εμπειρία βαθιάς συλλογικότητας

Για τον πρόεδρο του ΔΣ του οργανισμού Λεμεσός 2030 Ανδρέα Πίττα, η πορεία διεκδίκησης του τίτλου υπήρξε μια εμπειρία βαθιάς συλλογικότητας και συμμετοχής. «Είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τι μπορεί να πετύχει η Λεμεσός όταν ενώνει τις δυνάμεις, τις ιδέες και τη δημιουργικότητά της γύρω από ένα κοινό όραμα» δήλωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πραγματική αξία αυτής της διαδρομής δεν περιορίζεται στο τελικό αποτέλεσμα, αλλλά σε όσα καλλιεργήθηκαν στην πορεία: συνεργασίες που δημιουργήθηκαν, σχέσεις εμπιστοσύνης που ενισχύθηκαν, τρόποι σκέψης που άλλαξαν και μια νέα προοπτική για το πώς η πόλη μπορεί να εξελίσσεται μέσα από τον πολιτισμό.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι το έργο που ξεκίνησε δεν σταματά εδώ. «Συνεχίζουμε με γνώση, ωριμότητα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στη Λεμεσό και στους ανθρώπους της».

Ε. Αλεξάνδρου: Ό,τι χτίστηκε αποτελεί πολύτιμο θεμέλιο

«Η πορεία διεκδίκησης μας έδωσε την ευκαιρία να εργαστούμε με ένα συγκεντρωμένο και συστηματικό τρόπο, σε μια έκταση που πρώτη φορά εξασκήσαμε, με συνέπεια και αμέτρητες συνεργασίες» δήλωσε από την πλευρά της η καλλιτεχνική διευθύντρια, Ελεάνα Αλεξάνδρου. Σύμφωνα με την ίδια, υπήρξε μια διαδικασία συνεχούς ακρόασης, σχεδιασμού και ανταλλαγής, «ακούσαμε νέες φωνές, συνθέσαμε διαφορετικές οπτικές και συνδιαμορφώσαμε τις πολιτιστικές προτεραιότητες της πόλης».

Η Ε. Αλεξάνδρου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της σε όσες και όσους στάθηκαν συνοδοιπόροι. «Θα πάρουμε για λίγο τον χρόνο που χρειάζεται για να ανασάνουμε και να κοιτάξουμε με καθαρότητα το επόμενο βήμα. Ό,τι χτίστηκε σε αυτή τη διαδρομή – σχέσεις, συνεργασίες, κοινές κατευθύνσεις – αποτελεί πολύτιμο θεμέλιο για το μέλλον του πολιτισμού στην πόλη μας» σημείωσε.

Η ΚΔ του Λεμεσός 2030 συνεχάρη θερμά την ομάδα του Λάρνακα 2030 για την κατάκτηση του τίτλου. «Η επιτυχία τους αντικατοπτρίζει χρόνια αφοσίωσης και δημιουργικής συνέπειας. Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην υλοποίηση του οράματός τους. Ο πολιτισμός μας ενώνει μέσα από τον διάλογο, την ανταλλαγή και την περιέργεια για τον άλλον – και σε αυτό το πεδίο όλες οι πόλεις έχουμε να μάθουμε και να προσφέρουμε από τη δεύτερη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης στην Κύπρο.»