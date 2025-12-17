Τη θέσπιση ξεχωριστής κατηγορίας για τη «Λαϊκή Ποίηση» στα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας ανακοίνωσε η Υφυπουργός Πολιτισμού στον χαιρετισμό της τη Δευτέρα κατά την τελετή απονομής της υψηλότερης διάκρισης που αποδίδεται σε λογοτέχνες από την πολιτεία.

Αυτό θα ισχύει κιόλας από τις εκδόσεις του τρέχοντος 2025 που θα κριθούν για να βραβευτούν το φθινόπωρο του 2026.

Η Λίνα Κασσιανίδου ανέφερε ότι η απόφαση για περίληψη της νέας κατηγορίας λήφθηκε ως ένδειξη αναγνώρισης της σημασίας και του εύρους αυτής της κατηγορίας καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής έκφρασης που ανθεί στην Κύπρο. Παράλληλα, ανέφερε ότι ετοιμάζεται ένα επιπλέον σχέδιο για στήριξη εκδόσεων με κυπρολογική θεματική, το οποίο θα ανακοινωθεί εντός του 2026.

Τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας απονεμήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας και τα επέδωσε η ίδια η Υφυπουργός, έχοντας προηγουμένως αναφέρει ότι «με την πένα τους, μας προσφέρουν νέες οπτικές, μας υπενθυμίζουν την αξία της ανθρώπινης εμπειρίας και υπερασπίζονται με συνέπεια τη δύναμη του λόγου απέναντι στις προκλήσεις της εποχής».

Χρονίδης: Η αναίρεση της δημοκρατίας είναι αναίρεση της ελληνικότητας

Συγκινητικές και μεστές ήταν οι αντιφωνήσεις των βραβευθέντων με τον Αλέξανδρο Χρονίδη, που είχε βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα εξαιτίας όσων ακολούθησαν την ανακοίνωση της βράβευσής του με το Βραβείο Νέου Λογοτέχνη, να κάνει ειδική αναφορά σ’ αυτό.

«Δεν πιστεύω σε μια άρια ποίηση, δεν πιστεύω σε μια άρια λογοτεχνία, δεν πιστεύω στις άριες τέχνες και φυσικά δεν πιστεύω στα άρια όνειρα, ούτε στις άριες φυλές» είπε καταχειροκροτούμενος. «Δεν πιστεύω επίσης σε μια αντίληψη του πολιτισμού, με την εντόπια και την ευρεία έννοιά του, η οποία περνά μέσα από ή χρειάζεται να εργαλειοποιεί- ακόμη και για την τόσο απειλούμενη κατά κάποιους επιβίωσή του- την κατάργηση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών διαδικασιών, αλλά και της ελευθερίας του λόγου. Ίσιες κουβέντες: η αναίρεση της δημοκρατίας και η αναίρεση της ελευθερίας του λόγου είναι αναίρεση του ελληνισμού και της ελληνικότητας. Όταν αυτοαναιρούμαι ακόμα και για να επιβιώσω δεν επιβιώνω κατ’ ουσίαν στην πραγματικότητα».

Τη σκηνοθετική επιμέλεια της τελετής ανέλαβε ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, συνδυάζοντας σκηνικά ποιητικά κείμενα του Κώστα Μόντη με μουσική – με ζωντανή ερμηνεία της Χριστίνας Γεωργίου – και σύγχρονο χορό με χορογραφία της Έλενας Χριστοδουλίδου. Tο σκεπτικό των βραβεύσεων ανέγνωσαν η πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για Παιδιά και Εφήβους Κατερίνα Καρατάσου, ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Εικονογράφησης Λογοτεχνικού Βιβλίο για Παιδιά και Εφήβους Κωνσταντίνος Γεωργίου και το μέλος της Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας Κωνσταντίνος Μπούρας.