Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος, ποιητής και μουσικός, Ανδρέας Νεοφυτίδης.

Μια ήσυχη αλλά πολυσχιδής διαδρομή στον χώρο του λόγου, της δημοσιογραφίας και της μουσικής δημιουργίας ολοκληρώθηκε με την απώλεια του Ανδρέα Νεοφυτίδη, ενός ανθρώπου που κινήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αφήνοντας ωστόσο βαθύ αποτύπωμα στο πολιτιστικό και ενημερωτικό πεδίο.

Γεννημένος στη Λεμεσό το 1948, ο Ανδρέας Νεοφυτίδης διαμόρφωσε από νωρίς το πνευματικό του υπόβαθρο μέσα από σπουδές φιλοσοφίας στο Λονδίνο και στη Γκρενόμπλ, επιλογή που σφράγισε τόσο τη δημοσιογραφική του ματιά όσο και την ποιητική του γραφή. Η επαγγελματική του πορεία συνδέθηκε στενά με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπου εργάστηκε αδιάλειπτα από το 1984 έως το 2013.

Στο πρακτορείο ειδήσεων υπηρέτησε ως αρχισυντάκτης στα ξενόγλωσσα ημερήσια δελτία, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου και σύγχρονου ειδησεογραφικού λόγου, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών απαιτήσεων για την ελληνική ενημέρωση.

Παράλληλα με τη δημοσιογραφία, ο Ανδρέας Νεοφυτίδης καλλιέργησε συστηματικά την ποίηση. Τα πρώτα του ποιήματα δημοσιεύθηκαν το 1972 στο λογοτεχνικό περιοδικό Νέα Εποχή της Λευκωσίας, ενώ το 1979 έκανε την πρώτη του εκδοτική εμφάνιση με τη συλλογή Μνήμη Μέσα στο Μέλλον. Η παρουσία του στα γράμματα ενισχύθηκε μέσα από τη συνεργασία του με το αθηναϊκό περιοδικό Πολιορκία – Γραφή και Ανάγνωση, όπου δημοσιεύτηκε μεγάλο μέρος της συλλογής Ήχος Απόλυτος, που εκδόθηκε το 1986.

Ποιήματά του περιλήφθηκαν επίσης στην ανθολογία 42 σύγχρονοι Έλληνες ποιητές, η οποία κυκλοφόρησε το 1984 στη ρουμανική γλώσσα, διευρύνοντας την απήχηση του έργου του εκτός ελληνικών συνόρων. Το 2009 επανήλθε εκδοτικά με την ποιητική συλλογή Κυπρουτοπία, έργο που συνοψίζει θεματικά και αισθητικά τη μακρόχρονη πορεία του.

Ιδιαίτερη θέση στο έργο του κατέχει και η μεταφραστική του δραστηριότητα. Το 1987 κυκλοφόρησε στην Αθήνα, σε δική του μετάφραση, ένα από τα πρώιμα μυθιστορήματα του Λουί Αραγκόν, με τίτλο Οι περιπέτειες του Τηλέμαχου, συμβάλλοντας στη γνωριμία του ελληνικού κοινού με το έργο του Γάλλου δημιουργού.

Την ίδια περίοδο, ο Ανδρέας Νεοφυτίδης άφησε το στίγμα του και στην ελληνική δισκογραφία ως στιχουργός, συνεργαζόμενος με σημαντικούς συνθέτες όπως ο Γιάννης Σπανός, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γιώργος Θεοφάνους και ο Μάριος Τόκας. Ξεχωριστή απήχηση γνώρισαν τα τραγούδια Εξαρτάται, με ερμηνεύτρια τη Χαρούλα Αλεξίου, και Έλα Κρυφά, Έλα Λαθραία, με τη φωνή του Γιάννης Πάριος.

Η κηδεία του Ανδρέα Νεοφυτίδη θα τελεστεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στις 11:30 π.μ., στο κοιμητήριο Ζωγράφου, παρουσία της οικογένειας, φίλων και συναδέλφων του από τον δημοσιογραφικό χώρο. Την προσφορά του τίμησε με ανακοίνωσή της και η ΕΣΗΕΑ, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια τη δημοσιογραφία και τα γράμματα.

