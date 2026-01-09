Διαγωνισμό επιλογής έργων τέχνης για τον εμπλουτισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων των Φοιτητικών Εστιών Α στην Πανεπιστημιούπολη προκήρυξε το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο Διαγωνισμός, στο πλαίσιο του Νόμου 57(Ι)/2009, διενεργείται σε δύο στάδια:

Στάδιο Α Προεπιλογής

Στάδιο Β Τελική Επιλογή

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες, μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών του Πανεπιστημίου Κύπρου και ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται κάτω από τον τίτλο «Προκηρύξεις Εκτός Συστήματος e-Procurement».

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και ώρα 10πμ θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στους χώρους όπου προτείνεται να τοποθετηθούν τα έργα τέχνης. Χώρος συγκέντρωσης για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ξενάγηση είναι ο αίθριος χώρος που βρίσκεται στην Πλατεία των Φοιτητικών Εστιών Α στην Πανεπιστημιούπολη.

Για ερωτήματα που πιθανόν να προκύψουν σχετικά με τον παρόντα Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μέχρι την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τομέας Συμβάσεων και Αγορών μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνο στη διεύθυνση: procurement@ucy.ac.cy.

Οι απαντήσεις στα εν λόγω ερωτήματα θα αναρτηθούν, όχι αργότερα από την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην ιστοσελίδα του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών του Πανεπιστημίου Κύπρου, στον χώρο που αναρτήθηκαν και τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι που εδρεύουν στην Κύπρο πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω εκπροσώπου τους τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 στο γραφείο αρ. 227, στο δεύτερο όροφο του κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, στην Πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία.

Οι καλλιτέχνες που βρίσκονται εκτός Κύπρου θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν υπηρεσία ταχυαποστολής (courier) προς το γραφείο αρ. 227, στο δεύτερο όροφο του κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, στην Πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία εντός της δοθείσας προθεσμίας όπως πιστοποιείται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε να μην φαίνεται ως αποστολέας το όνομα του καλλιτέχνη, επί ποινή αποκλεισμού.

Συνιστάται η τακτική ενημέρωση από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού για τυχόν αλλαγές (τόπος παράδοσης κ.λπ.)

Πληροφορίες υπάρχουν στον σχετικό σύνδεσμο.