Στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου θα βρίσκεται πλέον το αρχείο της Κίνησης «Οι Γυναίκες Επιστρέφουν», το οποίο συγκροτήθηκε μέσα από την πολυετή και συνεχή δράση της.

Το αρχείο αποτελείται κυρίως από αλληλογραφία, ανακοινώσεις, φυλλάδια και αφίσες της Κίνησης. Περιλαμβάνει επίσης φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, δημοσιεύματα του κυπριακού και διεθνούς Τύπου κ.ά. Το αρχείο θα ψηφιοποιηθεί και θα διατίθεται σταδιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Βιβλιοθήκης «ΛΗΚΥΘΟΣ».

Στο πλαίσιο της επίσημης τελετής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, γυναίκες της Κίνησης προχώρησαν στην υπογραφή Συμφωνίας Δωρεάς, Χρήσης και Αξιοποίησης του σημαντικού αυτού αρχείου. Τη Συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους της Κίνησης οι Βάσω Πέτσα, Νταϊάνα Μαρκίδου και Καίτη Φτερακίδου, ενώ εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου υπέγραψε ο Πρύτανης Τάσος Χριστοφίδης.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης και άλλες γυναίκες που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη δράση της Κίνησης, ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής Πέτρος Παπαπολυβίου, η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης Έλενα Διομήδη-Παρπούνα, καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

Ο Πρύτανης εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες για την πολύτιμη δωρεά, τόνισε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του επειδή το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω της Βιβλιοθήκης του διασώζει, διαφυλάσσει και διαχειρίζεται πληθώρα αρχειακών πηγών, ως ένας ακόμα σημαντικός σταθμός μελέτης και ανάδειξης της σύγχρονης ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου.

Η Βάσω Πέτσα, εκ μέρους της Κίνησης «Οι Γυναίκες Επιστρέφουν» εξέφρασε τις ευχαριστίες όλων των εμπλεκομένων γυναικών, τόσο προς τον Π. Παπαπολυβίου, ο οποίος παρέλαβε αρχικά το αρχείο όσο και προς τη Βιβλιοθήκη. Η Β. Πέτσα ανέφερε πως «η καλύτερη τύχη που θα μπορούσε να έχει το αρχείο βρίσκεται αποτυπωμένη στην παρούσα συμφωνία».

Ολοκλήρωσε την αντιφώνησή της με την ευχή όπως «μέσα από το αρχείο να αναδειχθεί η δυναμική της Κίνησης και της ομαδικής εργασίας που μετατρέπει το ακατόρθωτο σε κατορθωτό».

Ο Π. Παπαπολυβίου, εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη της Κίνησης προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ ανέφερε πως η σύνδεση αυτού του γεγονότος με την Ημέρα των Γραμμάτων, πέραν του συμβολισμού της, αποτελεί και πράξη για την οποία εύχεται να μιμηθούν και άλλοι συμπολίτες μας.

Η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης Έλενα Διομήδη-Παρπούνα, εξέφρασε με τη σειρά της, ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη για τη δωρεά του αρχείου στη Βιβλιοθήκη, τονίζοντας τη σημασία της ανάδειξης αυτών των δράσεων, αφενός ως ανάγκη διάσωσης αυτού του πρωτογενούς πλούτου πληροφοριών, και αφετέρου για τη διασφάλιση ότι αυτές θα διατίθενται προς αξιοποίηση από τους σημερινούς και μελλοντικούς ερευνητές.