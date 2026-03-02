Μανίκια για τη 2η έκδοσή της έχει ανεβάσει η φουάρ VIMA Art Fair, που επιστρέφει τον Μάιο στη Λεμεσό, τη φορά με τον Έλληνα επιμελητή Κώστα Στασινόπουλο, που εδρεύει στο Λονδίνο, να ηγείται του επιμελητικού έργου.

Η 2η VIMA Art Fair λαμβάνει χώρα από τις 15 μέχρι τις 17 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του The Warehouse by IT Quarter (Preview: 14 Μαΐου). Για ακόμα μια φορά, μόνο με πρόσκληση, η φουάρ θα φιλοξενήσει περίπου 30 γκαλερί, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών και μη κερδοσκοπικών χώρων.

Με τα κύματα ως αφετηρία και πηγή έμπνευσης, ο Στασινόπουλος παρουσιάζει μια ομαδική έκθεση κι ένα ζωντανό πρόγραμμα, που θα τρέξουν παράλληλα με τη φουάρ και θα αποτελούνται από προβολές ταινιών, παραστάσεις, ομιλίες και άλλες εκδηλώσεις. Με τίτλο «The Waves Crashing» (Τα κύματα που σπάνε), το έργο θα φιλοξενηθεί, κυρίως, στους εξωτερικούς χώρους του The Warehouse by IT Quarter.

«Το να ξεκινάς ένα κύμα σημαίνει να αφήνεις πίσω τη βεβαιότητα: μπορεί να μη το ακούσεις ποτέ να σκάει, να μη δεις ποτέ πού ή πώς θα καταλήξει» αναφέρει στην επιμελητική του δήλωση ο Κώστας Στασινόπουλος. «Για να μπορέσουμε να δεχτούμε ένα κύμα, χρειάζεται μια βαθιά μετατόπιση στον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και σχετιζόμαστε, τόσο εσωτερικά όσο και συλλογικά, πολιτικά. Το επιμελητικό πρόγραμμα του The Waves Crashing αντιμετωπίζει το κύμα ως έναν τρόπο συσχέτισης. Έναν τρόπο που αρνείται τη γραμμική εξέλιξη, τη σταθερή φορά και την άμεση λύση. Απέναντι σε κυρίαρχα μοντέλα επικοινωνίας που βασίζονται στη σαφήνεια, την ταχύτητα και τον έλεγχο, προτείνει την καθυστέρηση, την αντήχηση και την επιστροφή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι καλλιτέχνες και οι συμμετέχοντες στο «The Waves Crashing» μάς προσκαλούν να κινηθούμε μαζί με τα κύματα: να φανταστούμε άλλους τρόπους συνάντησης και συνύπαρξης και να λογιστούμε ότι το νόημα, οι συνέπειες ή ο αντίκτυπος αυτών των στιγμών, ίσως μπορούν να γίνουν αντιληπτά μόνο αργότερα, αλλού ή αλλιώς.

Με τους Μανώλη Δασκαλάκη-Λεμό, Στέλιο Καλλινίκο, Χρυσάνθη Κουμιανάκη, Χρίστο Κυριακίδη, Λουίζα Ντούρου (Ορλώφ), Serapis Maritime, Πάκυ Βλασσοπούλου, Jeph Vanger και άλλους που θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Συμμετέχουσες γκαλερί

Η φουάρ VIMA Art Fair είχε την εναρκτήρια της έκδοση τον Μάιο του 2025 στη Λεμεσό, με στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας κι ενός χώρου συνάθροισης για τη σύγχρονη τέχνη στην Ανατολική Μεσόγειο και τις γύρω περιοχές, αλλά και επιθυμώντας να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των υποδομών σύγχρονης τέχνης στην Kύπρο. Γεωγραφικά τοποθετημένη ως πολιτιστικό σταυροδρόμι, η φουάρ αποτέλεσε σημείο συνάντησης για 27 γκαλερί από την Κύπρο και 10 άλλες χώρες.

Το 2026 η VIMA θα παραμείνει ένας οικείος χώρος ανακάλυψης, ένα γόνιμο έδαφος για διεθνή και περιφερειακό διάλογο μεταξύ γκαλερί, επαγγελματιών του χώρου της τέχνης, συλλεκτών, και του κοινού.

Επιβεβαιωμένες συμμετοχές μέχρι στιγμής:

Alpha C.K. Art Gallery, Art Seen by Maria Stathi, Diatopos Art Centre, Stand in Line – Art Space (Λευκωσία), The Edit Gallery, eins, The Gallery 45 (Λεμεσός), CAN Christina Androulidaki gallery, Eleni Koroneou Gallery (Αθήνα), Kalfayan Galleries (Αθήνα/ Θεσσαλονίκη), Balice Hertling (Παρίσι), Fragment (Νέα Υόρκη), JOEY RAMONE (Ρότερνταμ), NIKA Project Space (Ντουμπάι/Παρίσι), Öktem Aykut (Κωνσταντινούπολη), pop/off/art (Μπακού), Sylvia Kouvali (Λονδίνο/ Πειραιάς), The Third Line (Ντουμπάι), Window Project (Τυφλίδα).

Συνεργάτες 2026

Η VIMA οικοδομεί μια στρατηγική συνεργασία με την mellow.io, η οποία για δεύτερη συνεχή χρονιά συμμετέχει ως ο Κορυφαίος Συνεργάτης.

Επιπλέον, απολαμβάνει στήριξης από τον ιδρυτή της Mellow Πάβελ Σινκαρένκο, του οποίου το νεοσύστατο ίδρυμα, Syno, που αποσκοπεί στη στήριξη πολιτιστικών πρωτοβουλιών, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια της δεύτερης έκδοσης της φουάρ, τον Μάιο του 2026.

Το Επιμελητικό Έργο πραγματοποιείται για 2η χρονιά, με την ευγενική υποστήριξη της Νατάλια Καϊγκορόντοβα.

Νέες πρωτοβουλίες για το 2026

Το VIMA Art Fair έχει εγκαινιάσει την πρωτοβουλία VIMA CIRCLE (ΚΥΚΛΟΣ VIMA), μια νέα επί πληρωμή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην πολιτιστική ανακάλυψη, τη δημιουργία διασυνδέσεων και κοινών εμπειριών στην Κύπρο και τη Μεσόγειο, με στόχο τη δόμηση μιας κοινότητας για όσους διαμορφώνουν το μέλλον της τέχνης.

Επιπροσθέτως, το VIMA Art Fair ξεκίνησε την έκδοση ενός τακτικού ενημερωτικού δελτίου, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δρώμενα που θα πραγματοποιούνται στην Κύπρο, τη διασπορά της και αλλού. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά δελτία τoυ VIMA Art Fair ΕΔΩ.

Για τον Κώστα Στασινόπουλο

© Daria Makurina

O Κώστας Στασινόπουλος είναι επιμελητής και συγγραφέας. Επιμελείται των Ζωντανών Προγραμμάτων της γκαλερί Serpentine του Λονδίνου, όπου έχει την εποπτεία του διεπιστημονικού προγράμματος. Έχει διατελέσει Συνεργάτης Επιμελητής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και έχει συνεργαστεί με γκαλερί και φορείς όπως οι Whitechapel Gallery, White Cube, Frieze, LOOP, Sadler’s Wells και η Μπιενάλε της Αθήνας. Ο Στασινόπουλος έλαβε το Διδακτορικό του στην Ιστορία της Τέχνης από το Πανεπιστήμιο του Γιορκ (2016), με χρηματοδότηση από το Arts and Humanities Research Council, το Ίδρυμα Ωνάση και τον NEON.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ιστορία της Τέχνης από το Courtauld Institute of Art (2010), μεταπτυχιακού τίτλου στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες από το King’s College (2009) και πτυχίου στη Βιοχημεία και Διοίκηση από το Imperial College του Λονδίνου (2007). Η έρευνά του και τα γραπτά του έχουν παρουσιαστεί σε πολυάριθμα συμπόσια και έχουν δημοσιευτεί σε διεθνείς εκδόσεις. Μαζί με τον Hans Ulrich Obrist, Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Serpentine, έχει συνεπιμεληθεί την έκδοση 140 Artists’ Ideas for Planet Earth (εκδ. Penguin, 2021).

Σχετικά με το VIMA Art Fair

Συνιδρυτές του VIMA Αrt Fair είναι οι Edgar Gadzhiev, Lara Kotreleva και Nadezhda Zinovskaya, με τη συμμετοχή γκαλερί και υπό την καθοδήγηση μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από τους Αλέξανδρο Διογένους (Ιδρυτή του Pylon Art & Culture, συνιδρυτή του Limassol Art Walks), Τάσο Στυλιανού (Διευθυντή και Συνιδρυτή του Limassol Art Walks και Γκαλερίστα) και Αντρέ Ζιβανάρη (Ιδρύτρια και Διευθύντρια του Point Center for Contemporary Art, Λευκωσία).

Εστιάζοντας στην προβολή της σύγχρονης τέχνης από την Κύπρο και τις γειτονικές της χώρες η φουάρ προσκαλεί διεθνείς γκαλερί που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Το VIMA (ΒΗΜΑ) που στα ελληνικά σημαίνει επίσης βάθρο ή πλατφόρμα φιλοδοξεί να δομήσει γέφυρες ανάμεσα στα ραγδαία αναπτυσσόμενα οικοσυστήματα τέχνης στην Κύπρου και τις γειτονικές της χώρες. Δίχως να βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην «Ανατολή» κι ούτε γεωγραφικά στη «Δύση», σμιλεύει έναν κοινωνικό χώρο αλληλεπίδρασης και πρακτικών καλής γειτνίασης.

Κατέχοντας αυτή τη μοναδική θέση, στόχο έχει να προσφέρει στους συμμετέχοντες, αλλά και στο ευρύ κοινό μια συμπεριληπτική, προσβάσιμη και ουσιώδη ευκαιρία για ποικίλες πολιτιστικές ανταλλαγές.

Για το κτήριο

Η φουάρ πραγματοποιείται στη Λεμεσό σε ένα πρώην βιομηχανικό κτήριο, κτίσμα του 1947, με θέα τη Μεσόγειο που αποτέλεσε μέρος ενός από των παλαιοτέρων οινοποιείων της Κύπρου (ΣΟΔΑΠ). Χτισμένο λίγο μετά την ίδρυση το συνεργατικού οργανισμού το 1947, το κτήριο –που λειτούργησε ως το βασικό κέντρο για την επεξεργασία των σταφυλιών που καλλιεργούνταν στις επαρχίες της Λεμεσού και της Πάφου– είναι ενδεικτικό του αρχιτεκτονικού ύφους της εποχής του.

Με την πάροδο του χρόνου, το εν λόγω κτήριο άρχισε να πέφτει σε παρακμή. Στο τέλος, λόγω της γερασμένης πια οικοδομής και της ανάγκης του οργανισμού να ανταποκριθεί σε πιο σύγχρονα πρότυπα παραγωγής, το κτίριο εγκαταλείφτηκε, γεγονός που σηματοδότησε την αναπόφευκτη στροφή προς τη σύγχρονη τεχνολογία και τις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις για την παραγωγή κρασιού.