Στη βραχεία λίστα του Βραβείου Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPL) για το 2026 περιλαμβάνεται η Κύπρια συγγραφέας Ευριδίκη Περικλέους- Παπαδοπούλου με το βιβλίο της «καὶ πολλὰ ἐπικράνθη– Η Ελένη της Καρπασίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του θεσμού.

Η παρουσία της στη λίστα με ακόμη 13 συγγραφείς από όλη την Ευρώπη σημαίνει ότι το έργο της αποτελεί την επίσημη εθνική πρόταση της Κύπρου για τη φετινή διοργάνωση και εισέρχεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης.

Με βάση το ισχύον σύστημα του βραβείου, κάθε συμμετέχουσα χώρα ορίζει, μέσω εθνικής διαδικασίας και επιτροπής, έναν συγγραφέα κι ένα έργο, τα οποία συγκροτούν τη βραχεία λίστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια, κεντρική ευρωπαϊκή επιτροπή αξιολογεί όλες τις εθνικές προτάσεις και απονέμει ένα Μεγάλο Βραβείο και σειρά ειδικών μνειών.

Το EUPL απονέμεται στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κι έχει ως στόχο την ανάδειξη ανερχόμενων λογοτεχνικών φωνών και την ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, κυρίως μέσω μεταφράσεων.

Το βιβλίο «καὶ πολλὰ ἐπικράνθη– Η Ελένη της Καρπασίας» (αγγλικός τίτλος: Sorely Grieved: Helen of Karpasia) κινείται στον χώρο της βιογραφικής μυθοπλασίας και εστιάζει στη μορφή της Ελένης Φωκά, της δασκάλας από την Καρπασία, αναδεικνύοντας πτυχές της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας και της συλλογικής μνήμης. Βρέθηκε στη βραχεία λίστα για το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος για εκδόσεις του 2024.

Η Ευρυδίκη Περικλέους-Παπαδοπούλου έχει ασχοληθεί συστηματικά με το είδος, έχοντας συγγράψει και άλλα βιογραφικά μυθιστορήματα, μεταξύ αυτών έργο αφιερωμένο στη Χαρίτα Μάντολες («Ως αληθώς», 2014).

Στη βραχεία λίστα του 2026 για το EUPL συμμετέχουν συνολικά 14 συγγραφείς, ως εθνικές επιλογές των χωρών τους, με τα ακόλουθα έργα:

Σαργκίς Χοβσεπιάν, Αρμενία «Εσύ πέθανε σήμερα, εγώ πεθαίνω αύριο»

Αρμενία «Εσύ πέθανε σήμερα, εγώ πεθαίνω αύριο» Λόρα Τόμας, Κροατία, «Το χαρτί του δέρματός σου»

Κροατία, «Το χαρτί του δέρματός σου» Ντόρα Καπράλοβα, Τσεχία, «Η ύπνωση του Μάριμπορ»

Τσεχία, «Η ύπνωση του Μάριμπορ» Ευρυδίκη Περικλέους-Παπαδοπούλου, Κύπρος, «καὶ πολλὰ ἐπικράνθη – Η Ελένη της Καρπασίας»

Κύπρος, «καὶ πολλὰ ἐπικράνθη – Η Ελένη της Καρπασίας» Λίλι Λούουκ, Εσθονία, «Μητέρα της νύχτας»

Εσθονία, «Μητέρα της νύχτας» Σουσάνα Χαστ, Φινλανδία, «Απελπισία»

Φινλανδία, «Απελπισία» Ελέν Φρεντερίκ , Γαλλία, «Ρωγμές»

, Γαλλία, «Ρωγμές» Άρμπεν Ιντρίζι, Κόσοβο, «Ο άνθρωπος που απορούσε και άλλες ιστορίες»

Κόσοβο, «Ο άνθρωπος που απορούσε και άλλες ιστορίες» Ματίας Όσπελτ, Λιχτενστάιν, «Έβενος»

Λιχτενστάιν, «Έβενος» Ελίζ Σμιτ, Λουξεμβούργο, «Γενικές αμφιβολίες για την περαιτέρω εξέλιξη»

Λουξεμβούργο, «Γενικές αμφιβολίες για την περαιτέρω εξέλιξη» Πάουλα Εριζάνου, Μολδαβία, «Εδώ είναι και ο παράδεισος και η κόλαση»

Μολδαβία, «Εδώ είναι και ο παράδεισος και η κόλαση» Βλαντίμιρ Βούγιοβιτς, Μαυροβούνιο, «Ελεύθερα χτυπήματα»

Μαυροβούνιο, «Ελεύθερα χτυπήματα» Ιβάν Σόποφ, Βόρεια Μακεδονία, «Κεντρόφυγος»

Βόρεια Μακεδονία, «Κεντρόφυγος» Φρανς Βάχτμαϊστερ, Σουηδία, «Χαμένη γη»

Τα τελικά αποτελέσματα, η απονομή του Μεγάλου Βραβείου και των ειδικών μνειών, αναμένονται από την κρίση 7μελούς ευρωπαϊκής επιτροπής τους επόμενους μήνες, συνήθως την άνοιξη ή στις αρχές του καλοκαιριού, σε τελετή που διοργανώνεται στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διοργάνωσης βιβλίου. Ανεξαρτήτως της τελικής απόφασης, η συμπερίληψη στη βραχεία λίστα προσφέρει σημαντική διεθνή προβολή και αυξάνει τις πιθανότητες μετάφρασης και κυκλοφορίας του έργου σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.