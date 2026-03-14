To βιβλίο του Λεωνίδα Γαλάζη «Αμπέλια της απαντοχής» (Αθήνα, Εστία, 2025) παρουσιάζεται τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου Στροβόλου.

Την εκδήλωση διοργανώουν οι Εκδόσεις της Εστίας, σε συνεργασία με το Κυπριακό Κέντρο Συγγραφέων ΠΕΝ, την Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου και τον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της έντιμης Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων κ. Αντωνίας Θεοδοσίου.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν: Αγγέλα Χριστοφίδου, πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων ΠΕΝ, Ελευθέριος Πλουτάρχου, πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου και Αντωνία Θεοδοσίου, Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν: Γιώργος Μολέσκης, Δρ Ρωσικής Λογοτεχνίας, ποιητής, μεταφραστής και Έλενα Ματσάγγου, Δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν επίσης, σε σύντομες παρεμβάσεις τους: Ανδρέας Αρτέμης, μουσικοσυνθέτης, λογοτέχνης, Σάββας Βαρναβίδης, λογοτέχνης και Αντωνία Θεοδοσίου, Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με αντιφώνηση από τον ποιητή Λεωνίδα Γαλάζη.

Ο Λεωνίδας Γαλάζης γεννήθηκε το 1962 στη Λευκωσία. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου.

Εργάζεται ως Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης – Προϊστάμενος των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Έχει εκδώσει έντεκα ποιητικές συλλογές και πέντε βιβλία μελετών – δοκιμίων για θέματα λογοτεχνίας. Είχε τη φιλολογική επιμέλεια διάφορων συλλογικών τόμων και τη γενική επιμέλεια της Ανθολογίας Δύο αιώνες επώνυμης κυπριακής ποίησης 1837-2021 (Λευκωσία, Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής, 2021).

To 1982 τιμήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου με το Βραβείο Νέου Λογοτέχνη για την ποιητική του συλλογή Ιατρική βεβαίωση και το 2010 με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης Κύπρου για τη συλλογή Λοκριγκάνα. Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου (2017-2018) και του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής (2019-2025).

Αναλυτική εργογραφία του Λ. Γαλάζη και κριτικογραφία για το έργο του είναι προσβάσιμη εδώ. Κριτικές για το βιβλίο Αμπέλια της απαντοχής είναι προσβάσιμες μέσω του υπερσυνδέσμου, εδώ.

