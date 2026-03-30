Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται ένα από τα πιο φορτισμένα και ουσιαστικά κεφάλαια της κυπριακής εικαστικής δημιουργίας, μέσα από την έκθεση «ΑΓΩΝΙΕΣ – Διαμαντής», που εγκαινιάστηκε το Σάββατο 28 Μαρτίου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται η ομώνυμη ενότητα έργων του Αδαμάντιου Διαμαντή, ενός καλλιτέχνη που καθόρισε τη διαμόρφωση της σύγχρονης κυπριακής ταυτότητας στην τέχνη. Οι «Αγωνίες» δεν είναι απλώς μια ζωγραφική σειρά· είναι μια συμπυκνωμένη μαρτυρία της ιστορικής εμπειρίας του τόπου, με έντονη συναισθηματική και συμβολική φόρτιση.

Οι μορφές που κυριαρχούν -κυρίως γυναίκες- κουβαλούν το βάρος της επιβίωσης. Μητέρες που προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά και τα λιγοστά μέσα ζωής τους μέσα σε συνθήκες απειλής και εκτοπισμού. Η απειλή δεν απεικονίζεται άμεσα, αλλά διαπερνά τις συνθέσεις, δημιουργώντας μια αίσθηση διαρκούς έντασης και αβεβαιότητας.

Τα έργα, φιλοτεχνημένα την περίοδο 1963–1977, συνομιλούν άμεσα με τις τραυματικές στιγμές της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας, χωρίς όμως να εγκλωβίζονται σε αυτές. Αντίθετα, αποκτούν έναν οικουμενικό χαρακτήρα: η αγωνία για επιβίωση, η μητρότητα, η απώλεια και η αντοχή μετατρέπονται σε πανανθρώπινες εμπειρίες.

Εικαστικά, ο Διαμαντής συνδυάζει στοιχεία της βυζαντινής παράδοσης με σύγχρονες εκφραστικές αναζητήσεις. Οι μορφές του, συχνά επιμηκυμένες και σε ένταση, φέρουν κάτι από το εικονογραφικό βάθος της παράδοσης, ενώ ταυτόχρονα παραπέμπουν σε έναν εσωτερικό, σχεδόν υπαρξιακό κόσμο. Τα τοπία —σκληρά, ορεινά, αφιλόξενα— ενισχύουν αυτή τη δραματική ατμόσφαιρα.

Η έκθεση δεν περιορίζεται στην παρουσίαση ολοκληρωμένων έργων. Μέσα από προσχέδια και υλικό προετοιμασίας, αποκαλύπτει τη διαδρομή του καλλιτέχνη προς τη σύνθεση, φωτίζοντας τη διαδικασία μέσα από την οποία η εμπειρία μετατρέπεται σε εικόνα.

Παράλληλα, η παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη αποκτά έναν επιπλέον συμβολισμό. Η πόλη, με τη δική της ιστορική και πολιτισμική βαρύτητα, λειτουργεί ως σημείο συνάντησης της κυπριακής και της ευρύτερης ελληνικής πολιτιστικής μνήμης. Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο του Διαμαντή -και ιδιαίτερα «Ο Κόσμος της Κύπρου»- έχει ήδη συνδεθεί ιστορικά με τη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα, οι «Αγωνίες» επανέρχονται σε μια εποχή όπου ζητήματα εκτοπισμού, πολέμου και ανθρώπινης αντοχής παραμένουν επίκαιρα. Και ίσως ακριβώς γι’ αυτό το έργο του Διαμαντή εξακολουθεί να μιλά με τόση δύναμη: γιατί δεν αφηγείται μόνο το παρελθόν, αλλά επιμένει να συνομιλεί με το παρόν.

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Γραφείο Τύπου, τη Λεβέντειο Πινακοθήκη και το Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τη στήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Την επιμέλεια υπογράφουν η Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ, η Κατερίνα Στεφανίδου και η Δέσποινα Χριστοφίδου, ενώ η έκθεση παρουσιάζει πέντε έργα της ενότητας «Αγωνίες» μαζί με πλούσιο προπαρασκευαστικό υλικό. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτείας από την Κύπρο και την Ελλάδα, άνθρωποι των τεχνών και πλήθος κοινού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έκθεσης ως πολιτιστικής γέφυρας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Υφυπουργός Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Αλίκη Στυλιανού, ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, η Διευθύντρια του Ιδρύματος «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ, η Διευθύντρια της Λεβεντείου Πινακοθήκης Κατερίνα Στεφανίδου, καθώς και εκπρόσωποι του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και πλήθος κόσμου.