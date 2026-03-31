Η Κύπρια εικαστικός Μελίτα Κούτα συμμετέχει στην 2η Μπιενάλε της Μάλτας με το έργο της “Καππακλί”. Η επιλογή της καλλιτέχνιδος έγινε ανάμεσα σε 3,200 αιτήσεις από 122 χώρες, όπου τελικά προσκλήθηκαν 51 προτάσεις από 20 χώρες για την κεντρική έκθεση της Μπιενάλε.

Στην έκθεση συμμετέχουν διακεκριμένοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο όπως οι διεθνούς φήμης Maurizio Cattelan, Guerrilla Girls και Santiago Sierra. Η Μπιενάλε της Μάλτας πραγματοποιείται από τις 11 Μαρτίου έως τις 29 Μαΐου 2026, με την καταξιωμένη διεθνή επιμελήτρια Rosa Martinez να αναλαμβάνει τον ρόλο της καλλιτεχνικής διευθύντριας. Το θέμα που επιλέχθηκε για τη δεύτερη διοργάνωση είναι: Clean | Clear | Cut.

Σε πρώτο πλάνο η εγκατάσταση της Μελίτας Κούτα και στο βάθος αριστερά έργο της Ana Alvarez-Errecald.

Η Μελίτα Κούτα παρουσιάζει το έργο της στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μάλτας, ένα οίκημα του 16ου αιώνα στο κέντρο της πρωτεύουσας, Βαλέτας. Το έργο της Κούτα αποτελείται από τριάντα κεραμικές-γλυπτικές φόρμες, βασισμένες στο “καππακλί”, το δοχείο που χρησιμοποιούσαν οι μεταλλωρύχοι στην Κύπρο για να μεταφέρουν το φαγητό τους στα μεταλλεία. Τα κεραμικά έργα έχουν δημιουργηθεί με χώμα, πέτρες, και ορυκτά από τις εγκαταλελειμμένες περιοχές των μεταλλείων στην Κύπρο. Οι έντονες γήινες αποχρώσεις και υφές στις επιφάνειες τους, συνδέονται άμεσα με το τοπίο των μεταλλείων. Στο video-performace που προβάλλεται κοντά στην εγκατάσταση, η καλλιτέχνης καταγράφει τη διαδικασία δημιουργίας αλλά και ταφής των γλυπτών πίσω στη γη των μεταλλείων σαν μια χειρονομία φροντίδας.

Την ίδια περίοδο, το έργο της Κούτα εκτίθεται παράλληλα στο Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης – (Κτήριο ΣΠΕΛ) στη Λευκωσία μέσα στο πλαίσιο της έκθεσης Αγροποιητική: χώματα/σώματα σε επιμέλεια Έλενας Πάρπα, Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Η Μπιενάλε Μάλτας περιλαμβάνει 27 εθνικά και θεματικά περίπτερα

Στη δεύτερη διοργάνωση της Μπιενάλε της Μάλτας, συμμετέχουν πάνω από 130 καλλιτέχνες, που εκπροσωπούν περίπου 43 χώρες. Περιλαμβάνει επίσης 27 εθνικά και θεματικά περίπτερα, καθώς και ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. Η διεθνής έκθεση και τα περίπτερα εκτείνονται σε 11 μουσεία και ιστορικούς χώρους, σε τέσσερις κύριες τοποθεσίες: Βαλέτα, Βιτοριόσα, Βικτόρια και Σάκρα στο Γκόζο.

Διοργανωμένη από την Heritage Malta, η Μπιενάλε της Μάλτας βρίσκεται πλέον στη δεύτερη διοργάνωσή της, μετά την έναρξη της διεθνούς πλατφόρμας σύγχρονης τέχνης το 2024. Από την πρώτη διοργάνωση, η Μπιενάλε έχει σημειώσει σημαντική διεθνή επιτυχία, καθώς και σημαντική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης. Η διοργάνωση σχεδιάστηκε με όραμα τη δημιουργία ενός ανοιχτού διαλόγου μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος, μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης τέχνης. Μέσα από τα ιστορικά μνημεία και τα μουσεία της Heritage Malta, η Μπιενάλε της Μάλτας γίνεται ο καταλύτης που ενισχύει την προσβασιμότητα και την αλληλεπίδραση μεταξύ του κοινού και του χώρου, της ιστορίας και των αντικειμένων.

Η Μπιενάλε της Μάλτας παραμένει η μοναδική καλλιτεχνική πλατφόρμα που έχει λάβει την τιμητική αιγίδα της UNESCO, καθώς και του Προέδρου της Δημοκρατίας της Μάλτας, για την πρώτη της διοργάνωση.

Γαβριήλ Κουρέας: Αφηγήσεις για την ταυτότητα, τη μνήμη και τον τόπο

Εξόρυξη, αποικιακή εκμετάλλευση, οικολογική καταστροφή· η μνήμη και η αμνησία του τοπίου και του εδάφους· η επούλωση· η πατριαρχία της γης και της αρχαιολογίας—αυτές είναι οι λέξεις που αναδύονται αμέσως από την εγκατάσταση και το βίντεο της Μελίτας Κούτα.

Μια πολυδιάστατη καλλιτέχνιδα που δραστηριοποιείται στους τομείς της γλυπτικής, της κεραμικής, της εγκατάστασης και της περφόρμανς, η Κούτα κινείται με ευελιξία μεταξύ αυτών των μορφών καθώς διερευνά τις αφηγήσεις της ταυτότητας, της μνήμης και του τόπου —τόσο προσωπικές όσο και συλλογικές.

Το “Καππακλί” είναι ένα έργο σε εξέλιξη που ανταποκρίνεται στο θέμα της Μπιενάλε της Μάλτας «clean, clear, cut» με μια στοιχειώδη ποιητική. Δουλεύοντας με τα τέσσερα στοιχεία της φύσης —γη, αέρα, φωτιά και νερό— η Κούτα υφαίνει έναν διάλογο μεταξύ υλικού, τόπου και ιστορίας. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται το “Καππακλί”: ένα απλό εμαγιέ δοχείο τροφίμων που κάποτε χρησιμοποιούσαν οι μεταλλορύχοι στην Κύπρο. Η Κούτα το ανακατασκευάζει από πηλό αναμεμειγμένο με τις ίδιες ουσίες που συλλέχθηκαν από τα εγκαταλελειμμένα μεταλλεία — σίδηρο, ώχρα, μαγγάνιο, χαλκό, ασβεστόλιθο, μπεντονίτη, τέφρα, πυρίτη, ηφαιστειακό πέτρωμα. Σε αυτή την αλχημική αναδιαμόρφωση, ένα συνηθισμένο σκεύος μετατρέπεται σε ένα φορτισμένο κειμήλιο. Κάποτε γεμάτο με φαγητό που ετοίμαζαν σύζυγοι, μητέρες και αδελφές —τροφή που μεταφερόταν στα βάθη της γης— τώρα φέρει διαφορετικούς συνειρμούς: τις αλληλένδετες δυνάμεις της μνήμης, της ιστορίας, της περιβαλλοντικής τοξικότητας και της φροντίδας, οι οποίες όλες έχουν απασχολήσει και συνεχίζουν να απασχολούν την καλλιτέχνιδα στην έρευνά της και στην καλλιτεχνική της πρακτική.

Η Μάλτα και η Κύπρος —δύο νησιά απομακρυσμένα μεταξύ τους, αλλά διαμορφωμένα από την ίδια θάλασσα— μοιράζονται ιστορίες χαραγμένες από την εξόρυξη: πέτρας, χαλκού, εργασίας, ιστοριών, κυριαρχίας. Για χιλιετίες, και τα δύο λειτούργησαν ως κατώφλια όπου συγκλίνουν αυτοκρατορίες, κατασχέθηκαν πόροι και πολιτισμικές μορφές χαράχτηκαν στην ίδια τη γη. Οι πορείες τους δεν ξεδιπλώνονται ως ξεχωριστές αφηγήσεις, αλλά ως παράλληλες επιγραφές, σημαδεμένες από πιέσεις που το «Καππακλί» μας καλεί να αντιμετωπίσουμε εκ νέου.

Ωστόσο, η χειρονομία της Κούτα είναι διακριτικά ελπιδοφόρα. Επιστρέφει αυτά τα πήλινα γλυπτά στο έδαφος από όπου συνέλεξε το χώμα, πραγματοποιώντας μια προσφορά — επιστρέφοντας ό,τι είχε αφαιρεθεί. Ενάντια στις πατριαρχικές λογικές της εκμετάλλευσης (και στην ειρωνεία του να αποκαλείται η λεηλατημένη γη «Μητέρα Γη»), σκηνοθετεί ένα αντι-τελετουργικό. Η Κούτα θάβει για να αποκαλύψει φλέγοντα οικολογικά ζητήματα. Τα έργα της δεν είναι λάφυρα κατάκτησης, αλλά σπόροι φροντίδας για τη γη, που επανατοποθετούνται τρυφερά στο τοπίο. Μέσω της προσωπικής της αισθητική γλώσσα, μας καλεί να ξανασκεφτούμε τη σχέση μας με το περιβάλλον, μια πρόσκληση να αναστοχαστούμε, να θρηνήσουμε και, τελικά, να αποκαταστήσουμε μια χαμένη ισορροπία μεταξύ ανθρωπότητας και φύσης.

Ο Δρ. Γαβριήλ Κουρέας είναι ιστορικός τέχνης, ακαδημαϊκός και επιμελητής. Γεννημένος στην Κύπρο, έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πιο πρόσφατη έκδοσή του είναι ο συλλογικός τόμος Contemporary Art from Cyprus (2021).