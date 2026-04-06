Το Υφυπουργείο Πολιτισμού αποχαιρετά τον Δρα Γιώργο Κωνσταντίνου, πρώην Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και στενό συνεργάτη του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Ο Δρ Κωνσταντίνου σπούδασε γεωλογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, απ’ όπου έλαβε το διδακτορικό του στον κλάδο της Μεταλλευτικής Γεωλογίας το 1972. Θέμα της διδακτορικής του διατριβής ήταν η γεωλογία του Τροόδους, που από τότε δεν έπαψε ποτέ να τον απασχολεί. Μέσα από την έρευνά του έδειξε ότι στα οφιολιθικά πετρώματα του Τρόοδος διασώζεται ολόκληρη η στρωματογραφία της γεωλογίας του ωκεάνιου φλοιού. Χάρη στην έρευνά του αυτή, η σχετική σειρά πετρωμάτων έγινε γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως «Cyprus Type Deposits».

To 1964 ο Δρ Κωνσταντίνου προσελήφθη στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και διετέλεσε διευθυντής του από το 1980 μέχρι την αφυπηρέτηση του το 1999. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αυτής, αλλά και από την συνταξιοδότησή του έως και σήμερα, ασχολήθηκε εντατικά με τη μελέτη και αξιοποίηση των βιομηχανικών ορυκτών της Κύπρου, όπως τα χαλκούχα κοιτάσματα της Κύπρου, τον μπεντονίτη, το φαιόχωμα (ούμπρα) και την ώχρα, τις αργίλους για τούβλα και τσιμέντο, τα κατάλληλα πετρωμάτα για σκύρα και άμμο και τον δομικό λίθο για την κατασκευαστική βιομηχανία του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό ανέλαβε και προώθησε ερευνητικές συνεργασίες τόσο με ακαδημαϊκά ιδρύματα του τόπου μας, όπως και με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού.

Η συμβολή του στην αρχαιολογική έρευνα υπήρξε εξαιρετικά σημαντική, εφόσον στήριξε με τις γνώσεις και τις δημοσιεύσεις του την έρευνα Κύπριων και ξένων αρχαιολόγων. Ο ίδιος μελέτησε την εκμετάλλευση των χαλκούχων κοιτασμάτων κατά την αρχαιότητα και συνέβαλε στην αναγνώριση του τόπου μας ως τη σημαντικότερη πηγή χαλκού για τον αρχαίο κόσμο στην Ανατολική Μεσόγειο. Το κείμενο που δημοσίευσε το 1982, στα πρακτικά του συνεδρίου με τίτλο «Ancient Metallurgy in Cyprus» αποτελεί μέχρι σήμερα βασική παραπομπή σε όλα τα αρχαιολογικά κείμενα που ασχολούνται με το θέμα της Κύπρου και του χαλκού της. Ακολούθησαν βέβαια πολλά άλλα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και μονογραφίες. Πιο πρόσφατα ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα κυπριακά ορυκτά που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχαιότητα για την παρασκευή φαρμάκων.

Μέσα από την έρευνά του, τόσο πριν αλλά και μετά την αφυπηρέτηση του, ο Δρ Κωνσταντίνου βοήθησε ουσιαστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο. Διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Αντισεισμικών Μέτρων, η οποία ετοίμασε και εισήγαγε τον Αντισεισμικό Κώδικα για οπλισμένο σκυρόδεμα. Υπό τη διεύθυνση του, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης εγκατέστησε το αυτόματο Κυπριακό Σεισμολογικό Δίκτυο και τέθηκαν οι βάσεις για την έναρξη μικροσεισμικών, μικροζωνικών και νεοτεκτονικών μελετών. Επίσης, ανέλαβε τη μελέτη και υλοποίηση της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του Μεταλλείου του Αμιάντου μετά το κλείσιμό του. Μετά την αφυπηρέτηση του συνέχισε την έρευνα σε διάφορα θέματα που αφορούν στην γεωλογία και την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου.

Ο Δρ Κωνσταντίνου συνέβαλε όσο λίγοι άλλοι Κύπριοι στην ενίσχυση της παρουσίας της Κύπρου στο διεθνή χώρο. Οι δημοσιεύσεις του χρησιμοποιούνται διεθνώς, τόσο από γεωλόγους όσο και από αρχαιολόγους. Την έρευνά του παρουσίασε σε διεθνή συνέδρια, ενώ μίλησε για την γεωλογία της Κύπρου σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης προσήλκυσε πλήθος καθηγητών Γεωλογίας από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έρχονταν στην Κύπρο με τους φοιτητές τους για να μελετήσουν επί τόπου την γεωλογία του Τρόοδους.

Το βιβλίο που έγραψε με τον Ιωάννη Παναγίδη για την Γεωλογία της Κύπρου, το οποίο εξέδωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, βραβεύθηκε με έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών. Το κείμενο, αλλά και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που το συνοδεύει, το καθιστούν ένα βιβλίο αναφοράς τόσο για τους επιστήμονες όσο και για το ευρύτερο κοινό. Σημαντική, επίσης, ήταν και η συμβολή του στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τα ντοκιμαντέρ που οι δύο γεωλόγοι έκαναν, με τη συνεργασία του Πασχάλη Παπαπέτρου. Μέσα από αυτά τα ντοκιμαντέρ οι τρεις τους δίδαξαν τόσο τους Κύπριους όσο και τους ξένους για την μοναδική γεωλογία του νησιού μας.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού αναφέρει: «Ο Γιώργος Κωνσταντίνου ήταν ένας ακάματος ερευνητής και ένας πρωτοπόρος επιστήμονας ο οποίος έχει συμβάλει όσο λίγοι στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του τόπου μας».