Με την παρουσίαση του ολοκληρωμένου απολογισμού της πορείας διεκδίκησης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030 στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού, την Πέμπτη 2 Απριλίου, κλείνει τυπικά ένας κύκλος τριών ετών εντατικής δουλειάς για την πόλη.

Η Λεμεσός δεν κατέκτησε τον τίτλο -ο οποίος απονεμήθηκε στη Λάρνακα- ωστόσο ο απολογισμός που κατατέθηκε αποτυπώνει με λεπτομέρεια το εύρος της προσπάθειας, αλλά και τις δυνατότητες που ανοίγονται για τη συνέχεια.

Ο Οργανισμός «Λεμεσός 2030», που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2022 από τον Δήμο Λεμεσού ως ανεξάρτητη δομή με αποκλειστική αποστολή τη διεκδίκηση του τίτλου, παρουσιάζει μέσα από την έκθεση ένα πολυεπίπεδο έργο: από τη διοικητική του συγκρότηση και τις διεθνείς συνεργασίες μέχρι τη συμμετοχική διαδικασία που ακολουθήθηκε και τον σχεδιασμό ενός εκτεταμένου καλλιτεχνικού προγράμματος.

Η έκθεση αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη διαδικασία πολιτιστικού σχεδιασμού με σαφείς προτάσεις για τη συνέχεια. Το επόμενο στάδιο αφορά τη λήψη αποφάσεων για τη μορφή και τον ρόλο που θα έχει ο Οργανισμός στο μέλλον, καθώς και για την αξιοποίηση των εργαλείων και των συνεργασιών που έχουν ήδη αναπτυχθεί.

Τρία χρόνια σχεδιασμού και συμμετοχής

Η περίοδος 2023–2025 χαρακτηρίζεται από έντονη κινητοποίηση σε επίπεδο πόλης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού, υλοποιήθηκαν συνολικά 187 συμμετοχικές δράσεις, στις οποίες έλαβαν μέρος 2491 άτομα από διαφορετικά κοινωνικά και επαγγελματικά πεδία. Οι δράσεις αυτές περιλάμβαναν εργαστήρια, δημόσιες διαβουλεύσεις και ανοιχτές συναντήσεις, οι οποίες λειτούργησαν ως βασικός μηχανισμός διαμόρφωσης της υποψηφιότητας.

Παράλληλα, αναπτύχθηκε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών. Στον τελικό φάκελο διεκδίκησης καταγράφηκε η συμμετοχή 130 τοπικών και 171 διεθνών φορέων, οι οποίοι συνέβαλαν τόσο στον σχεδιασμό του καλλιτεχνικού προγράμματος όσο και στη συνολική αρχιτεκτονική της πρότασης.

Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε βασίστηκε σε μια συμμετοχική μεθοδολογία, με στόχο την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και τη σύνδεση του πολιτιστικού σχεδιασμού με πραγματικές ανάγκες και εμπειρίες της πόλης.

Η χρηματοδότηση της πορείας διεκδίκησης προήλθε κυρίως από τον Δήμο Λεμεσού κατά την περίοδο 2023–2025. Συγκεκριμένα, η ετήσια συνεισφορά του Δήμου ανήλθε σε €60.000 για το 2023, €172.000 για το 2024, και €318.000 για το 2025.

The Understory: ο κεντρικός άξονας της πρότασης

Στον πυρήνα της υποψηφιότητας βρέθηκε η έννοια «The Understory». Ο όρος, δανεισμένος από τη βιολογία, περιγράφει το επίπεδο ζωής που αναπτύσσεται κάτω από τα ψηλά δέντρα ενός δάσους, σε μια σχέση αλληλεξάρτησης που συντηρεί τη συνολική οικολογία.

Μεταφερόμενο στο αστικό περιβάλλον της Λεμεσού, το Understory αποτέλεσε το βασικό αφηγηματικό εργαλείο της πρότασης. Ανέδειξε τις λιγότερο ορατές πτυχές της πόλης -τις κοινότητες, τις καθημερινές ιστορίες, τις πολιτιστικές εκφράσεις που δεν βρίσκονται στο προσκήνιο- και τις τοποθέτησε στο επίκεντρο ενός μοντέλου ανάπτυξης που συνδέει τον πολιτισμό με τη βιωσιμότητα και τη συμπερίληψη.

Η πρόταση παρουσίασε τη Λεμεσό ως μια πόλη που εξελίσσεται με δύο παράλληλες ταχύτητες: από τη μία, η έντονη επενδυτική και οικοδομική δραστηριότητα και, από την άλλη, οι ανάγκες των κατοίκων, των εργαζομένων, των καλλιτεχνών και των μεταναστευτικών κοινοτήτων για πρόσβαση σε χώρο —φυσικό και πολιτιστικό. Το Understory διατυπώθηκε ως απάντηση σε αυτή τη συνθήκη, προτείνοντας την ενσωμάτωση αυτών των «αφανών» στοιχείων στον αστικό σχεδιασμό.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και η δομή

Ο απολογισμός περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος, το οποίο συγκροτήθηκε γύρω από 47 έργα. Τα έργα αυτά σχεδιάστηκαν με προοπτική μακροπρόθεσμης επίδρασης στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης, συνδέοντας το τοπικό επίπεδο με ευρωπαϊκές συνεργασίες.

Παράλληλα, καταγράφεται η διοικητική δομή και η στελέχωση του Οργανισμού, καθώς και η συνεργασία με διεθνείς συμβούλους και τοπικούς φορείς, μεταξύ των οποίων και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η λειτουργία του οργανισμού στηρίχθηκε σε ένα υβριδικό μοντέλο, που συνδύαζε τοπική γνώση με διεθνή τεχνογνωσία.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται επίσης οικονομικά δεδομένα, τα οποία αποτυπώνουν τη διαχείριση των πόρων κατά τη διάρκεια της τριετίας.

Η επόμενη μέρα

Κεντρικό στοιχείο του απολογισμού είναι η σαφής τοποθέτηση ότι η ολοκλήρωση της διεκδίκησης δεν συνιστά τέλος της διαδικασίας, αλλά σημείο μετάβασης. Όπως αναφέρεται, η εμπειρία που αποκτήθηκε δημιουργεί μια σημαντική παρακαταθήκη γνώσης, συνεργασιών και εργαλείων, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για τη μελλοντική πολιτιστική ανάπτυξη της Λεμεσού.

Το έτος 2026 προτείνεται να λειτουργήσει ως περίοδος αξιολόγησης και στρατηγικού σχεδιασμού, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις:

Συντονισμός της Πολιτιστικής Στρατηγικής 2024–2034 του Δήμου Λεμεσού, με τον Οργανισμό να αναλαμβάνει ρόλο στην υλοποίησή της

Εξέταση της ανάληψης διαχείρισης πολιτιστικών υποδομών και πρωτοβουλιών, όπως το Ταμείο Πολιτισμού

Υλοποίηση επιλεγμένων έργων από τον φάκελο διεκδίκησης και δημιουργία νέων πολιτιστικών θεσμών και υλοποίηση επιλεγμένων έργων από τον φάκελο διεκδίκησης που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της πόλης

Ενίσχυση της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα Erasmus+ «European Future Generations Lab», σε συνεργασία με την πόλη Leuven, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η εμπειρία και το δίκτυο που δημιουργήθηκαν μπορούν να αξιοποιηθούν για τη συμμετοχή της Λεμεσού σε άλλες διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως τα δίκτυα UNESCO Creative Cities ή ο τίτλος της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού.

Οι εξωτερικοί σύμβουλοι του Οργανισμού υπογραμμίζουν ότι η Λεμεσός μπορεί να υλοποιήσει τα καλύτερα στοιχεία του φακέλου διεκδίκησης με ένα κλάσμα του κόστους ενός πλήρους προγράμματος ΠΠΕ, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει μέχρι το 2030.

Συνολικά, η πρόκληση για το 2026 είναι η μετατροπή της εμπειρίας της υποψηφιότητας σε μια θετική ιστορία συνέχειας, όπου ο Οργανισμός θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη μακροπρόθεσμη πολιτιστική ανάπτυξη της Λεμεσού.

Διεθνείς συνεργασίες και ευρωπαϊκή προοπτική

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο δίκτυο των 171 διεθνών συνεργασιών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της διεκδίκησης. Ο απολογισμός υπογραμμίζει ότι η διατήρηση και ενεργοποίηση αυτού του δικτύου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη συνέχεια.

Οι συνεργασίες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για την από κοινού υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και για τη συμμετοχή της Λεμεσού σε διεθνή πολιτιστικά δίκτυα, όπως το Culture Next και το Anna Lindh Foundation. Παράλληλα, καταγράφεται η δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις άλλων Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης.

Συμμετοχική διαδικασία και επαναπροσδιορισμός

Ο απολογισμός εισηγείται τη συνέχιση της συμμετοχικής προσέγγισης που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της διεκδίκησης. Συγκεκριμένα, προτείνεται η διοργάνωση νέας διαβούλευσης με τη μεθοδολογία «10 10 100», με στόχο τον καθορισμό του μελλοντικού ρόλου του Οργανισμού και τον ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς του.

Η διαδικασία αυτή συνδέεται με τη γενικότερη κατεύθυνση διατήρησης της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στον πολιτιστικό σχεδιασμό της πόλης.

Στο πλαίσιο της μετάβασης προς την επόμενη φάση, καταγράφονται και συγκεκριμένα διοικητικά μέτρα. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η εργοδότηση του προσωπικού μετατράπηκε σε μερική απασχόληση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την Καλλιτεχνική Διευθύντρια για την ολοκλήρωση του απολογισμού.

Παράλληλα, αναμένεται η εκταμίευση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους περίπου €27.000, τα οποία αφορούν την υλοποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων.

Το Ταμείο Πολιτισμού ως εργαλείο συνέχειας

Μεταξύ των βασικών προτάσεων που περιλαμβάνονται στον απολογισμό είναι και η ενεργοποίηση του Ταμείου Πολιτισμού του Δήμου Λεμεσού, το οποίο σήμερα παραμένει ανενεργό.

Η προοπτική ανάληψης του συντονισμού ή της διαχείρισής του από τον Οργανισμό συνδέεται με τη χρηματοδότηση πολιτιστικών δράσεων και τη στήριξη πρωτοβουλιών πολιτών και οργανισμών. Στην έκθεση γίνεται αναφορά σε διεθνή παραδείγματα, όπως το μοντέλο DURF2030 στο Κορτράικ του Βελγίου, ως πιθανό σημείο αναφοράς για τη λειτουργία του.

Ο Οργανισμός «Λεμεσός 2030» βρίσκεται σε διάλογο με τον Δήμο Λεμεσού σχετικά με τη συνέχιση και το εντολοδόχο πλαίσιο λειτουργίας του. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένονται εντός των επόμενων ημερών. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται καθοριστική για τη διαχείριση της παρακαταθήκης που δημιουργήθηκε κατά την τριετή περίοδο της διεκδίκησης.