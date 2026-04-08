Ένα σημαντικό εκδοτικό γεγονός για τα λογοτεχνικά δρώμενα της Κύπρου αποτελεί η κυκλοφορία του βιβλίου «Η Άγνωστη που μας μοιάζει» του Γιώργου Φράγκου, της πρώτης συστηματικής μελέτης για τη σύγχρονη τουρκοκυπριακή λογοτεχνία γραμμένη από Ελληνοκύπριο συγγραφέα και απευθυνόμενη στο ελληνόφωνο κοινό.

Σε μια εποχή όπου η γεωγραφική και πολιτική διαίρεση της Κύπρου παραμένει, το βιβλίο επιχειρεί να αναδείξει τις λιγότερο ορατές, αλλά ουσιαστικές, γέφυρες ανάμεσα στις δύο κοινότητες μέσα από τη λογοτεχνία. Πρόκειται για ένα δοκίμιο-μελέτη που λειτουργεί ταυτόχρονα ως πανοραμική χαρτογράφηση της σύγχρονης τουρκοκυπριακής γραφής, φωτίζοντας συγγραφείς και έργα των τελευταίων δεκαετιών.

Ο Γιώργος Φράγκος προσεγγίζει ποιητές και πεζογράφους, αναδεικνύοντας όχι μόνο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου τους, αλλά και τις βαθιές συγγένειες που τους συνδέουν με την ελληνοκυπριακή λογοτεχνία. Κοινά βιώματα, κοινό τοπίο και μια μοιρασμένη ιστορική εμπειρία συνθέτουν μια λογοτεχνία ανθρωποκεντρική, κυπροκεντρική και βαθιά φιλειρηνική, που αντιστέκεται στον εθνικισμό και επιμένει στον διάλογο, την ενσυναίσθηση και τη συλλογική μνήμη.

Το βιβλίο παρουσιάζει 33 Τουρκοκύπριους λογοτέχνες μέσα από 22 εκδόσεις, εστιάζοντας κυρίως στις νεότερες γενιές και στις σύγχρονες μορφές ποίησης και πεζογραφίας. Αποτελεί έτσι ένα πολύτιμο εργαλείο για αναγνώστες, εκπαιδευτικούς και μελετητές που ενδιαφέρονται για την κυπριακή λογοτεχνία και τις πολιτισμικές της διασταυρώσεις.

Πέρα από μια απλή μελέτη, «Η Άγνωστη που μας μοιάζει» λειτουργεί ως μια πράξη αναγνώρισης και κατανόησης, ένα άνοιγμα προς τον «Άλλον» που, τελικά, αποδεικνύεται πολύ πιο οικείος απ’ όσο πιστεύαμε.

Τι λέγεται για το βιβλίο

Ο Νιαζί Κιζιλγιουρέκ σημειώνει ότι το έργο «ανοίγει την κουρτίνα» για να γίνουν ορατά στο ελληνόφωνο κοινό σημαντικά δείγματα της σύγχρονης τουρκοκυπριακής λογοτεχνίας. «Προσφέρει στους ελληνόφωνους αναγνώστες την ευχέρεια να κατανοήσουν τον ρόλο των λογοτεχνών στον αγώνα ολόκληρης της τ/κ κοινότητας κατά της διχοτόμησης.»

Από την πλευρά του, ο Αχμέτ Γικίκ τονίζει πως πρόκειται για μια πολύτιμη προσπάθεια να ιδωθεί η κυπριακή λογοτεχνία ως ενιαίο σύνολο αντί να διαχωρίζεται σε ελληνική ή τουρκική, υπογραμμίζοντας την ευαισθησία και το βάθος με το οποίο ο συγγραφέας προσεγγίζει τα έργα των Τουρκοκυπρίων δημιουργών. «Ως τουρκόφωνος Κύπριος, είναι πολύ σημαντικό για μένα να μπορώ να παρατηρώ τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή στα ελληνικά μια λογοτεχνία που είναι το αντικείμενο της έρευνάς μου εδώ και πολύ καιρό» προσθέτει.

Για τον Γιώργο Φράγκο

O Γιώργος Φράγκος γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1962. Εξέδωσε δύο ποιητικές συλλογές κατά τα μαθητικά του χρόνια. Tα χρόνια 1982-1988 σπούδασε στον κλάδο δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Φιλίας των Λαών της Μόσχας. Tο 1989 παρακολούθησε στο ίδιο Πανεπιστήμιο μεταπτυχιακά μαθήματα στην έδρα της λογοτεχνίας. Από το 1990 εργάζεται στη Λευκωσία ως δημοσιογράφος στον ημερήσιο Τύπο. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου για δυο δεκαετίες, και στις δύο τελευταίες θητείες του υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης. Διετέλεσε επίσης μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας. Από το 2016 εκλέγεται Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.

Ο Γ. Φράγκος, από το 1978 μέχρι το 2018, έχει εκδώσει συνολικά έξι ποιητικές συλλογές. Ποιήματά του δημοσιεύονται κατά καιρούς, ως επί το πλείστον, στα λογοτεχνικά περιοδικά Νέα Εποχή και Άνευ, ενώ έχει συμμετοχή και σε ορισμένες ποιητικές ανθολογίες. Εκτός από την ποίηση, ασχολείται με την κριτική λογοτεχνίας έχοντας εκδώσει δύο βιβλία, ενώ δημοσίευσε εκατοντάδες βιβλιοπαρουσιάσεις και άλλα συναφή κριτικά σημειώματα – μελετήματα, κυρίως στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο της Κύπρου. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, τουρκικά, ισπανικά, ιταλικά, βουλγάρικα, σέρβικα και ρωσικά.