Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, σε ηλικία 70 ετών, ο εμβληματικός Ούγγρος σκηνοθέτης Béla Tarr, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου. Ο Μπέλα Ταρ έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακρά και σοβαρή ασθένεια.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου αποχαιρετά έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, έναν σκηνοθέτη με έντονη πολιτική και καλλιτεχνική φωνή, ο οποίος χαίρει βαθύτατου σεβασμού από τους συναδέλφους του και αγάπης από το κοινό διεθνώς.

Γεννημένος το 1955 στην Ουγγαρία, ο Μπέλα Ταρ άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του με ένα αυστηρά προσωπικό κινηματογραφικό ύφος, που αμφισβήτησε τις συμβατικές αφηγηματικές φόρμες. Τα μακρόσυρτα μονοπλάνα, η ασπρόμαυρη φωτογραφία και ο στοχαστικός ρυθμός αποτέλεσαν σήμα κατατεθέν του έργου του, το οποίο επηρέασε βαθιά γενιές δημιουργών.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές ταινίες του συγκαταλέγονται τα «Damnation», «Sátántangó», «Werckmeister Harmonies» και «The Turin Horse». Η τελευταία, που τιμήθηκε με Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, σηματοδότησε και την αποχώρησή του από τη σκηνοθεσία ταινιών μεγάλου μήκους.

Πέρα από το κινηματογραφικό του έργο, ο Μπέλα Ταρ υπήρξε μια ισχυρή πνευματική παρουσία, με δημόσιες παρεμβάσεις που συχνά άγγιζαν ζητήματα πολιτικής, κοινωνίας και ανθρώπινης ύπαρξης.

