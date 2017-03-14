Ο ΘΟΚ (συγκεκριμένα το ΔΣ) ελέγχεται εσχάτως από μια μερίδα του κυπριακού θεατρικού κόσμου για υπερβολική «ελλαδοστρέφεια».

Ότι δηλαδή παρακολουθεί στενά και ακολουθεί πιστά τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα όσον αφορά στο χτίσιμο του ρεπερτορίου και δείχνει να εμπιστεύεται περισσότερο σκηνοθέτες από την Ελλάδα, που με τη σειρά τους προτιμούν κυρίως Έλληνες ηθοποιούς. Το σχετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί δεν γίνεται να μην είχε εισπράξει ο Πάρις Ερωτοκρίτου όταν έστηνε την παράσταση με το έργο του Ουαζντί Μουαουάντ «Πυρκαγιές» που του ανατέθηκε.

Όπως συνέβη νωρίτερα στη σεζόν με τον Μάριο Μεττή, αλλά και προσφάτως με τη Μαρία Κυριάκου, στους ώμους χαρισματικών Κύπριων σκηνοθετών κάποιοι τοποθετούν το εξοντωτικό βάρος της δικαίωσης του εγχώριου καλλιτεχνικού δυναμικού. Αυτό βεβαίως αφενός είναι άδικο και αφετέρου ελλοχεύει τον κίνδυνο να παρασύρει υποσυνείδητα τον δημιουργό σε επιδεικτικές, νευρικές και υπεραναλυτικές κακοτοπιές.



Ο Πάρις Ερωτοκρίτου είχε επιπλέον να διαχειριστεί μια εξαιρετικά εύφλεκτη (και δεν αναφέρομαι μόνο στον τίτλο) θεατρική σπαζοκεφαλιά. Ο Καναδολιβάνιος συγγραφέας και σκηνοθέτης είναι δεδηλωμένος λάτρης και μελετητής του αρχαιοελληνικού δράματος και φανατικός θαυμαστής του Σοφοκλή. Ενδεικτικά, πριν από έξι χρόνια είχε παρουσιάσει στο Φεστιβάλ Αθηνών εξάωρο δρώμενο βασισμένο στα σοφόκλεια αριστουργήματα Τραχίνιες, Αντιγόνη και Ηλέκτρα. Μια σχεδόν εμμονική συνάφεια με τα αρχέτυπα της τραγωδίας διατρέχει όλο του το έργο κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Από τα παιδικά του χρόνια κουβαλά το ανεπούλωτο τραύμα του εμφύλιου σπαραγμού. Και στην εποχή μας πουθενά δεν βρίσκουν τη δικαίωσή τους οι αρχαίοι ποιητές όσο στο καζάνι της Μέσης Ανατολής, που βράζει ακατάπαυστα.



Έτσι και με το έργο αυτό ξύνει τις πληγές για να τις ξορκίσει. Δίνει προσωπική χροιά στο οικουμενικό δράμα. Θέλει να κοιτάξει τις συμφορές κατάματα, αναζητώντας μια υποψία κάθαρσης. Η αρχή του νήματος είναι στην εστία, στο εξώτερον πυρ του αδελφοκτόνου πολέμου, την κληρονομιά του οποίου περιγράφει με λόγο εξόχως ποιητικό και όρους τραγωδίας. Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει όσο το δυνατόν κυριολεκτικά τους αρχαίους μύθους, ενδύεται αναπόφευκτα έναν έντονα μελοδραματικό τόνο και δεν φοβάται τις επιβεβλημένες αφηγηματικές αδυναμίες και ακρότητες. Έτσι καταφέρνει να περιγράψει με λυρική δριμύτητα, άρτια δομή και τελετουργική ακρίβεια τις ίδιες εμπρηστικές φλόγες που υποχρέωσαν και τη δική του οικογένεια να ξεριζωθεί, συμπυκνώνοντας πίσω από την υπόθεση ενός οικογενειακού δράματος με καλά κρυμμένα μυστικά όλη τη στυγερότητα του πολέμου και ειδικότερα το παράλογο της ατέρμονης φρίκης στη Μέση Ανατολή. Το μακρύ χέρι της οποίας, όπως και στη δική του περίπτωση, στοιχειώνει και σφραγίζει τη μοίρα των απογόνων, παρότι βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου και καλύπτονται από την προστατευτική σιωπή των γονέων. Η αλήθεια, σαν το μάγμα, αναζητεί συνεχώς διέξοδο και εκτόνωση.



Ένα καλοστημένο, αλλά πολύπλοκο μωσαϊκό ολέθρου με διάσπαρτες αναφλέξιμες αφηγηματικές παγίδες δεν είναι και το όνειρο κάθε σκηνοθέτη. Κι εδώ, μάλιστα, μιλάμε για ένα σκηνοθέτη που του αρέσει να παίζει με τη φωτιά. Ο Ερωτοκρίτου αναγνωρίζει τις δυσκολίες, όμως κύρια έγνοια του δεν είναι ο χειρισμός της περίπλοκης αφήγησης με τα συνεχή άλματα στον χρόνο, ούτε το φρενάρισμα στον μελοδραματισμό. Κάνει την έκπληξη και θολώνει περισσότερο τα νερά, τονίζοντας κι άλλο την αινιγματικότητα του κειμένου. Δεν σαστίζει και δεν θέλει να κάνει τον καμπόσο, ούτε και βιάζεται να λύσει τον γρίφο όπως-όπως. Δείχνει να έχει μελετήσει βαθιά, ως όφειλε, το ζήτημα της λιβανικής σύρραξης, αναζητώντας εντούτοις τα νήματα που οδηγούν σε πανανθρώπινα μηνύματα.



Είναι γνωστή η αλλεργία του στις εύκολες λύσεις. Πειραματίζεται ξέφρενα, φλερτάρει με τα όρια της σκηνοθετικής υπερβολής, εικονοποιεί τις κορυφώσεις, φωτίζει περισσότερο τους εκβιαστικούς συναισθηματισμούς, με κάθε σκηνή να μοιάζει με ξυραφιά. Επέλεξε κυρίως συνεργάτες που γνωρίζει καλά, εξασφαλίζοντας ενδοσκοπικές ερμηνείες και επιβλητικές εικαστικές, μουσικές και κινησιολογικές καταθέσεις, που επισφράγισαν ένα φιλόδοξο και χορταστικό αποτέλεσμα.