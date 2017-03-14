Για την 17η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού.

Ο σύγχρονος χορός στην Κύπρο περνά κρίση. Μια κρίση μόνιμη και, υπό προϋποθέσεις, γόνιμη. Οι δημιουργοί πιέζονται από το βάρος της ακατανίκητης ανάγκης να βρουν εκφραστική διέξοδο, την ίδια τη φύση της ιδιαίτερης τέχνης τους και τις ιδιάζουσες συνθήκες στις οποίες μεταβολίζεται η καλλιτεχνική δημιουργία στο νησί. Η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού είναι μια ευκαιρία που δίνεται σε ετήσια βάση για διάλογο και αποτίμηση αναφορικά με το πού οδεύουν οι προβληματισμοί της εγχώριας κοινότητας, σε ποιο βαθμό και πόσο έγκαιρα επικοινωνεί με τις διεθνείς τάσεις της χορευτικής τέχνης, αλλά και πόσο έχει εξελιχθεί, παράλληλα, η επαφή του κοινού με τη χορογραφική δημιουργία.



Η φετινή διοργάνωση απέπνεε μια αίσθηση μουδιάσματος. Κι αυτό παρά τη διάθεση των διοργανωτών να επανακαθορίσουν το στίγμα, να προσφέρουν βήμα σε παλαιότερες ολοκληρωμένες παραγωγές και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην εξέλιξη των καναλιών με τη διεθνή κοινότητα. Η 17η διοργάνωση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μεταβατική. Έμοιαζε να κάνει ένα μετέωρο βήμα, αλλά βέβαια εκ φύσεως στην τέχνη της κίνησης αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού.



Αν υποψιαστώ ότι η φετινή Πλατφόρμα ήταν συνειδητοποιημένη απόπειρα απάντησης στην εκπεφρασμένη παρατήρηση της περσινής Επιτροπής Αξιολόγησης περί «έλλειψης πρωτοτυπίας και καινοτομίας», θα πεθάνω. Ο προβληματισμός για το παρόν και το μέλλον της διοργάνωσης, που σίγουρα δεν διάγει και το καλύτερο φεγγάρι της, πηγάζει πρώτα και κύρια από την ίδια τη χορευτική κοινότητα, που όταν χρειαστεί, ξέρει καλά να κάνει αυτοκριτική, αλλά και να αυτοσαρκάζεται. Είναι δεδομένο ότι οι καλλιτέχνες αφουγκράζονται τον προβληματισμό, είναι αφοσιωμένοι στο αντικείμενό τους, γνωρίζουν τα όρια μεταξύ καλλιτεχνικής άμιλλας και αντιπαραγωγικού ανταγωνισμού και γι’ αυτό απεχθάνονται τον εφησυχασμό και τις κατεστημένες αισθητικές φόρμες.



Τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τρεις προτάσεις: Το «The Elephant» της Μιλένας Ούγκρεν Κούλας, το «The Mess I’m In» του Αλέξανδρου Μιχαήλ και το «Word March» της Λίας Χαράκη.



Η πρώτη είχε παρουσιαστεί πρόσφατα στο πλαίσιο του Προγράμματος Τερψιχόρη και αποτελεί εξέλιξη της πολυετούς συνεργασίας της χορογράφου με τον μουσικό Γιώργο Κούλα. Η σύμπραξη με τους μουσικούς Ρόδο Παναγιώτου και Μάριο Τακούσιη και τη χορεύτρια Ελένη Ο’Κιφ οδήγησε σε μια τελετουργική πρόταση με αναφορές στο θρησκευτικό ορμέμφυτο και την ειδωλοποίηση της παράδοσης. Γραμμένο για κρουστά και body percussion, το έργο επιχειρεί να απελευθερωθεί από τους περιορισμούς του «καθαρού χορού», με αυστηρή χορογραφία που αποθεώνει την τριπλή σχέση μεταξύ μουσικής, κίνησης και επιδεξιότητας.



Ο Αλέξανδρος Μιχαήλ μελετά ξανά, μετά από δέκα χρόνια, πρόταση που είχε παρουσιάσει στην Πλατφόρμα. Είναι μια ξεθυμασμένη πρόταση, αλλά με υψηλές σωματικές απαιτήσεις. Ωστόσο, οι χορευτές μοιάζουν να μην εκφράζουν αυτό που κρύβουν μέσα τους, αλλά να «κυνηγούν» ασθμαίνοντας το περιεχόμενο που έχει θέσει ο χορογράφος. Η φορμαλιστική πινελιά με τα μικρά μαύρα μπαλόνια προσφέρει έναν χρήσιμο αισθητικό αντιπερισπασμό.



Με πλήρη επίγνωση ότι θα ξενίσω πολλούς από τους συνθεατές μου, παραδέχομαι ότι απόλαυσα την αντικομφορμιστική ηχητική χορογραφία της Λίας Χαράκη. Σε όσους διερωτούνται «είναι αυτό σύγχρονος χορός;» μπορώ να απαντήσω με το ερώτημα «και ποιος θέτει τα όρια;». Η φαινομενικά ακατέργαστη ακουστική ερμηνεία της χορογράφου με την Αριάννα Μαρκουλίδου υποστηρίχτηκε τεχνικά με τέτοιο τρόπο, ώστε το ηχοτοπίο εισχωρούσε αβίαστα στη φαντασία, για να δημιουργήσει μια χορογραφία βασισμένη στις ίδιες μας τις προσδοκίες. Αυτή η διαρκής αντίφαση ενώνει τα άκρα και οδηγεί σε μια εξερεύνηση των σκοτεινών σημείων, με προφανή στόχο όχι φυσικά την οπτική ικανοποίηση του θεατή, αλλά τον πνευματικό ερεθισμό και την εξώθηση στη σκέψη.